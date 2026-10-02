Lars Rayher von Agile Heroes GmbH verrät: Wie der Bildungsgutschein zum beruflichen Comeback beitragen kann

Frankfurt am Main (ots) –

Jahrelange Berufserfahrung, wertvolle Fachkenntnisse und trotzdem plötzlich unsichere Aussichten: Die Arbeitslosigkeit oder ein drohender Jobverlust stellen viele Fachkräfte vor die Frage, wie es beruflich weitergehen soll. Gleichzeitig verändern die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz die Anforderungen in zahlreichen Berufsfeldern. Eine geförderte Weiterbildung kann neue Perspektiven eröffnen. Doch viele Betroffene kennen ihre Möglichkeiten kaum. Wie aus vorhandener Erfahrung ein tragfähiger nächster Schritt werden kann, erfahren Sie hier.

Arbeitslosigkeit oder ein drohender Jobverlust bringt viele Fachkräfte in eine schwierige Lage. Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz verändern Tätigkeitsfelder, verschieben Aufgaben und stellen neue Anforderungen an Beschäftigte. Wer sich beruflich neu orientieren muss, steht deshalb vor ganz konkreten Fragen: Welche Kenntnisse lassen sich weiterhin nutzen? Welche Fähigkeiten fehlen für den nächsten beruflichen Schritt? Und welche Weiterbildung eröffnet realistische Chancen auf dem Arbeitsmarkt? „Viele Betroffene wissen nicht nur nicht, welche Weiterbildung zu ihrer beruflichen Situation passt. Gerade in einer Phase der Arbeitslosigkeit stellt sich für sie auch die Frage, wie sie eine solche Qualifizierung überhaupt finanzieren sollen“, erklärt Lars Rayher, Geschäftsführer der Agile Heroes GmbH.

„Genau hier kann der Bildungsgutschein eine wichtige Möglichkeit eröffnen. Entscheidend ist aber, nicht irgendeine Weiterbildung zu wählen, sondern vorhandene Berufserfahrung gezielt um die Fähigkeiten zu ergänzen, die für den nächsten beruflichen Schritt gebraucht werden“, so Lars Rayher weiter. Gemeinsam mit Fabian Kaiser, ebenfalls Geschäftsführer der Agile Heroes GmbH, steht er für einen Weiterbildungsansatz, der aus dem professionellen B2B-Trainings- und Beratungsumfeld kommt. Seit rund zehn Jahren arbeitet die Agile Heroes GmbH mit Konzernen und mittelständischen Unternehmen. Die Themen reichen von agilen Arbeitsweisen und Veränderungsvorhaben bis hin zum Einsatz künstlicher Intelligenz. Diesen Blick auf die Anforderungen der Unternehmenspraxis überträgt die Agile Heroes GmbH auch auf geförderte Weiterbildungen für Menschen, die beruflich wieder Fuß fassen oder sich neu orientieren möchten.

Der Bildungsgutschein: Wenn fehlende Orientierung Chancen ungenutzt lässt

Ein Bildungsgutschein kann insbesondere für Menschen relevant sein, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind und ihre Beschäftigungschancen mit einer beruflichen Weiterbildung verbessern möchten. Ob eine Förderung infrage kommt, hängt von der individuellen Situation und dem angestrebten beruflichen Ziel ab. Vor Beginn einer geförderten Weiterbildung findet deshalb eine Beratung durch die Agentur für Arbeit statt. Dort wird geprüft, ob die gewünschte Qualifizierung die beruflichen Perspektiven verbessern kann. Eine Rolle spielen unter anderem die bisherige Berufserfahrung, das angestrebte Tätigkeitsfeld und die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Zusätzlich müssen sowohl der Bildungsträger als auch die konkrete Weiterbildung entsprechend zugelassen sein.

Wer sich zum ersten Mal mit dem Bildungsgutschein beschäftigt, muss mehrere Fragen gleichzeitig klären. Neben den formalen Voraussetzungen geht es darum, eine Weiterbildung zu finden, die zum bisherigen Werdegang und zum angestrebten Berufsziel passt. Gerade während einer ohnehin unsicheren beruflichen Phase kann diese Orientierung schwerfallen. „Wir erleben immer wieder, dass Menschen eine mögliche Förderung gar nicht erst näher verfolgen, weil sie unsicher sind, ob sie dafür infrage kommen und wie sie den nächsten Schritt angehen sollen“, erklärt Lars Rayher. Die Agile Heroes GmbH unterstützt Interessenten deshalb schon vor Beginn der Weiterbildung dabei, den grundsätzlichen Ablauf und die nächsten Schritte zu verstehen.

Lars Rayher: KI-Kompetenz muss zur bisherigen Laufbahn passen

Eine geförderte Weiterbildung muss nicht zwangsläufig auf einen vollständigen beruflichen Neustart hinauslaufen. Gerade durch Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz verändern sich Aufgaben auch innerhalb bestehender Berufsfelder. Für Menschen mit Berufserfahrung kann es deshalb sinnvoll sein, vorhandene Fachkenntnisse gezielt um neue Kompetenzen zu erweitern. Das betrifft etwa Fachkräfte aus Marketing, Personalwesen, Vertrieb oder Projektmanagement, deren bisherige Erfahrung weiterhin relevant bleibt, während KI in ihrem Arbeitsalltag neue Möglichkeiten und Anforderungen schafft.

An diesem Punkt setzt die KI-Weiterbildung der Agile Heroes GmbH an. Teilnehmer sollen lernen, wie Künstliche Intelligenz im beruflichen Umfeld eingesetzt und in bestehende Aufgaben und Prozesse eingeordnet werden kann. Für Lars Rayher ist dabei entscheidend, dass die geförderte Weiterbildung den gleichen fachlichen Anspruch erfüllt wie eine Weiterbildung im Unternehmensumfeld. „Arbeitslose brauchen kein Schonprogramm. Sie brauchen Inhalte, die auch im Unternehmen bestehen würden“, sagt Lars Rayher.

Im Rahmen der KI-Weiterbildung können Teilnehmer den „IHK-Abschluss KI Manager“ erwerben und damit formal nachweisen, dass sie sich strukturiert mit KI-Anwendungen, ihrer Einordnung und dem beruflichen Einsatz Künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt haben. Ob diese Qualifizierung für den eigenen Berufsweg tatsächlich sinnvoll ist, hängt jedoch von der persönlichen Ausgangslage und dem angestrebten Tätigkeitsfeld ab. Deshalb prüft das Team der Agile Heroes GmbH bereits vor Beginn der Weiterbildung, ob sie zum bisherigen Werdegang und zum angestrebten beruflichen Ziel passt.

Agile Heroes GmbH: Eignungsprüfung statt pauschaler Versprechen

Bevor eine Weiterbildung beginnt, klärt die Agile Heroes GmbH gemeinsam mit Interessenten, ob das Angebot zu ihrer bisherigen Erfahrung und ihren beruflichen Plänen passt. Dafür betrachten die Experten die Vita, vorhandene Kompetenzen und die angestrebte Entwicklung. Kommt die KI-Weiterbildung für den nächsten beruflichen Schritt infrage, erhalten Interessenten alle wichtigen Informationen zum Ablauf und Unterstützung bei den weiteren organisatorischen Schritten.

Die Prüfung kann allerdings auch ergeben, dass eine andere Qualifizierung besser zur jeweiligen Situation passt. In diesem Fall spricht das Team dies offen an und zeigt nach Möglichkeit Alternativen auf. Interessenten sollen so eine Weiterbildung wählen, die ihnen für ihre weitere berufliche Entwicklung tatsächlich etwas bringt. „Unser Anspruch ist nicht, jedem Interessenten einen Bildungsgutschein zu versprechen. Unser Anspruch ist, gemeinsam herauszufinden, ob die Weiterbildung fachlich und beruflich wirklich der richtige nächste Schritt ist“, erklärt Lars Rayher. Ob die Weiterbildung letztlich gefördert wird, entscheidet unabhängig davon die Agentur für Arbeit.

Weiterbildung während der Beschäftigung: Förderung kann schon früher ansetzen

Weiterbildungsbedarf entsteht nicht erst, wenn Arbeitslosigkeit droht oder bereits eingetreten ist. Schließlich verändern die Digitalisierung, neue Technologien und Künstliche Intelligenz Aufgaben und Anforderungen auch in bestehenden Arbeitsverhältnissen. Beschäftigte können deshalb schon frühzeitig zusätzliche Kompetenzen aufbauen und sich damit auf Veränderungen in ihrem Berufsfeld vorbereiten.

Unter bestimmten Voraussetzungen stehen dafür auch Fördermöglichkeiten zur Verfügung, durch die Weiterbildungskosten teilweise oder vollständig übernommen werden können. Arbeitgeber können zudem Unterstützung für Personalkosten erhalten, die durch die Weiterbildung entstehen. Welche Förderung infrage kommt, richtet sich unter anderem nach der konkreten Weiterbildung, dem Unternehmen und der individuellen Situation des Beschäftigten. Für Menschen, die bereits arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind, kommt dagegen der Bildungsgutschein ins Spiel. Er kann den Zugang zu einer beruflichen Weiterbildung ermöglichen, sofern diese die Beschäftigungschancen verbessert und die weiteren Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Seit 2025 erfolgt die finanzielle Förderung beruflicher Weiterbildung auch für Kundinnen und Kunden der Jobcenter über die Agentur für Arbeit.

Berufliches Comeback: Der Bildungsgutschein finanziert die Chance, nicht den Erfolg

Eine Weiterbildung allein garantiert noch keinen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Der Bildungsgutschein kann jedoch die finanzielle Grundlage dafür schaffen, eine geeignete Qualifizierung zu absolvieren und neue berufliche Perspektiven zu entwickeln.

Für Lars Rayher zeigt sich der Wert einer geförderten Weiterbildung deshalb vor allem darin, welche Möglichkeiten sich für die Teilnehmer daraus ergeben. „Eine gute Weiterbildung darf Menschen in dieser Phase nicht einfach durch eine Maßnahme schleusen. Sie muss ihnen zeigen, dass ihre Erfahrung zählt und dass daraus wieder ein konkreter beruflicher Anschluss entstehen kann“, betont er. Wer sich frühzeitig mit den eigenen Möglichkeiten auseinandersetzt und gezielt die Kompetenzen erweitert, die für den weiteren Berufsweg gefragt sind, kann eine Phase der Unsicherheit nutzen, um sich neu aufzustellen und den Wiedereinstieg vorzubereiten.

Sie sind arbeitslos, von Arbeitslosigkeit bedroht oder möchten prüfen, ob eine geförderte KI-Weiterbildung zu Ihrem nächsten beruflichen Schritt passt? Dann melden Sie sich jetzt bei Lars Rayher von der Agile Heroes GmbH (https://www.agile-heroes.com/de/) und klären Sie, ob die Weiterbildung zu Ihrer beruflichen Situation passt!

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Quelle: ots