Kundenwünsche im Fokus: Europcar bündelt Mobilitätsangebote in neuer App / Die „Europcar Mobility App” ist in Deutschland und Irland live

Die neue Mobilitäts-App von Europcar ist erfolgreich in Deutschland und Irland gestartet: Die „Europcar Mobility App“ wurde in Zusammenarbeit mit Volkswagen Financial Services (VW FS) entwickelt, um das Kundenerlebnis der Marke Europcar zu verbessern und das Leistungsangebot zu erweitern. Ziel der App ist es, Kundinnen und Kunden über einen einzigen Zugang verschiedene und sich ergänzende Mobilitätsdienste anzubieten – von der Autovermietung über Carsharing bis hin zur Mikromobilität wie E-Scooter und E-Bikes.

„Bei Europcar möchten wir unseren Kundinnen und Kunden ein erstklassiges und hochwertiges Mobilitätserlebnis bieten. Unsere neue App haben wir an diese hohen Standards angepasst”, erklärt Michael Knippel, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany. „Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte der Europcar Mobility Group. Hier haben wir eine vielfältige, sehr mobile und für neue Mobilitätsformen offene Kundschaft. Es war also die ideale Wahl, in Deutschland zu starten.”

Erstes Kundenfeedback und globale Weiterentwicklung

Die neue App kommt bei den Nutzerinnen und Nutzern gut an. Das zeigen die ersten Zahlen: Seit der Einführung ist das Kundenfeedback ausgezeichnet, mit bisher über 30.000 Installationen und rund 170.000 Sitzungen.

Die App bündelt derzeit die Mietwagenangebote von Europcar mit den Carsharing-Services von Miles Mobility sowie in Kürze den Mikromobilitätslösungen wie E-Bikes und E-Scooter von Dott. Alle Angebote können direkt aus der App heraus gebucht werden:

– Europcar ist in Deutschland und Irland mit über 300 Stationen eingebunden. Kundinnen und Kunden können einfach und intuitiv über die Mobility App aus einer hochwertigen Fahrzeugflotte wählen.

– Bei Miles Mobility stehen den Nutzerinnen und Nutzern zum Start rund 18.000 Fahrzeuge in 12 deutschen Städten zur Verfügung.

– Bei Dott können Kundinnen und Kunden aus 75.000 E-Scootern und E-Bikes in über 100 Städten in Deutschland wählen.

In zukünftigen Updates werden das gesamte Serviceportfolio von Europcar (einschließlich Fahrzeugabonnements) und das neue Treueprogramm „Privilege For You“ integriert. Der weltweite Rollout, der den Großteil der über 130 Märkte von Europcar umfasst, ist im ersten Halbjahr 2026 geplant.

Erfolg durch strategische Partnerschaft mit VW FS

Die neue Europcar Mobility App ist das erfolgreiche Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Europcar Mobility Group und Volkswagen Financial Services im Rahmen ihrer gemeinsamen strategischen Initiativen.

Anthony Bandmann, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen Financial Services, sagt: „Der Ausbau von Mobilitätsdienstleistungen ist fest in unserer Strategie verankert. Dabei spielt die enge Zusammenarbeit mit Europcar eine wichtige Rolle, um den Zugang zu kurzfristiger Mobilität für unsere Kundinnen und Kunden auszubauen. Die neue Europcar Mobility App ist nicht nur ein Erfolg für unsere gemeinsamen Entwicklerteams, sondern wird durch die Integration verschiedener Mobilitätsservices ein echter Mehrwert für die Kundinnen und Kunden sein, die nun mehr Mobilitätslösungen an einem Ort finden.“

Die neue Europcar Mobility App löst die bisherige Europcar App ab und ist im Apple App Store (https://apps.apple.com/de/app/europcar-mobility/id6476929609) und bei Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.europcar.europcarmobility&pli=1) verfügbar.

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. „We help to change the way you move“ ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an fl exiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an – sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® – ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® – ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® – einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® – ein deutscher Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform „myEuropcar“ für Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 14 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).

Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie https://www.europcar.de/news

Über die Volkswagen Financial Services AG

Die Volkswagen Financial Services AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und steuert als Teil der Volkswagen Group Mobility das europäische Finanz- und Mobilitätsdienstleistungsgeschäft. Ziel der Volkswagen Financial Services AG ist es, den Absatz der Marken des Volkswagen Konzerns zu unterstützen sowie die Kundenloyalität zu erhöhen. Dabei ist das Unternehmen langjähriger Partner des Handels – als Finanzdienstleister und Berater. Zu den Kernprodukten zählen das Fahrzeugleasing und die Fahrzeugfi nanzierung, Versicherungen sowie weitere fahrzeugnahe Mobilitätsprodukte – sowohl für Privatkunden als auch für gewerbliche Einzelabnehmer und Flottenkunden. Über ihre Tochtergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH, ist die Volkswagen Financial Services AG darüber hinaus im Direktbankbereich aktiv.

Mehr Informationen unter www.vwfs.com.

