So gelingt der Einstieg in die eigene Podcast-Produktion: Konzeption, Technik, Ausspielung

Hamburg (ots) –

Podcasts haben sich als eigener Medientyp fest etabliert. Sie decken inhaltlich unterschiedlichste Genres und Themenbereiche ab und reichen tief in diverse Zielgruppen und Hörerschaften hinein. Wie können Medien, Organisationen und Marken die Kraft dieser wirkungsvollen Audio-Formate für sich nutzen? Die Journalistin und Podcasterin Andrea Pauly gibt Entscheidungs- und Starthilfe für gelungene Podcast-Formate und vermittelt Grundlagen und Tipps für die Gestaltung des eigenen Audio-Auftritts.

70 Prozent der Podcast-Hörenden konsumieren mindestens einmal pro Woche Podcasts, Tendenz: noch immer steigend (OMR-Podcast-Studie 2026). 52 Prozent der Hörenden nutzen die Audio-Formate zum Informationsgewinn. Und nebenbei wird Werbung in Podcasts so gut akzeptiert wie in keinem anderen Medium.

Podcasts sind längst kein Trend mehr. Kein Wunder: Durch die parasoziale Beziehung der Zuhörenden zum Host genießen sie eine hohe Akzeptanz und schaffen Loyalität und Authentizität. Auch die Bedeutung der Community rund um Podcast-Formate und Hosts nimmt zu. Zudem sind Podcasts das einzige Format, das sich nebenbei konsumieren lässt: So lassen sich Zeiten, in denen Menschen pendeln, Sport treiben, kochen oder Hausarbeit erledigen, durch Hintergründe, Nachrichten, Unterhaltung oder Interviews aufwerten. Auch für Menschen, die ihre Zeit nicht mit geschriebenen Informationen verbringen wollen oder können, sind Podcasts eine Alternative.

Den eigenen Podcast konzeptionieren, entwickeln, produzieren und ausspielen

In diesem Webinar vermittelt Andrea Pauly, welche Voraussetzungen in Redaktionen und Unternehmen nötig sind, damit sie Podcasts konzeptionieren, entwickeln, produzieren und ausspielen können. Die Teilnehmenden lernen die wichtigsten Schritte auf dem Weg zum wirkungsvollen Podcast kennen und bekommen eine realistische Einschätzung zu zeitlichem wie finanziellem Aufwand. Die Podcast-Expertin gibt zudem Impulse für die Konzeption eines Formats.

Programm:

– Basiswissen: Podcast-Nutzung, beliebteste Genres und Zielgruppen

– Podcast-Konzeption: Themenauswahl, Veröffentlichungsstruktur, Erfolgsfaktoren

– Hosting, Hardware und Human Resources: Was braucht eine Podcast-Produktion?

– Vermarktung: Wie kommt der Podcast zur Zielgruppe?

Dieses Webinar richtet sich an Führungskräfte aus Redaktion und Produkt sowie CvDs, Content-Development-Manager:innen, Leitungen Unternehmenskommunikation und weitere Entscheider:innen, die Podcasts zu ihrem Portfolio hinzufügen wollen.

Unsere Expertin Andrea Pauly arbeitet für die dpa in der Initiative DRIVE (https://www.dpa.com/de/drive) und war zuvor mehr als 20 Jahre lang in verschiedenen deutschen Regionalverlagen als Reporterin, Podcasterin, Digitalredakteurin, Leitung Audience Development und Leitung Content Development tätig. Sie hat mehr als 100 eigene Podcast-Episoden veröffentlicht und journalistischen Nachwuchs bei der Konzeption und Umsetzung diverser Formate betreut. Zudem konzipiert und hält sie interaktive Podcast-Schulungen für Verlage, Unternehmen und Universitäten.

Key Facts

– Termin: Montag, 9. November 2026, 14:00 – 15:30 Uhr

– Teilnahmegebühr: 150 Euro zzgl. MwSt.

– Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

– Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

– Webinar via MS Teams

Pressekontakt:

Marcus Heumann

Leiter dpa-Akademie

Tel.: +49 40 4113 32845

E-Mail: [email protected]

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Quelle: ots