Heimatschutzdivision übt erstmals im freien Gelände

Berlin, 17. September 2026 (ots) –

Heimatschutzkräfte des Heeres üben vom 18. September bis zum 2. Oktober 2026 in den Bundesländer Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz im öffentlichen Raum. Die Übung trägt den Namen VIGILANT ROLAND II (Wachsamer Roland).

In der Nähe von Stendal in Sachsen-Anhalt wird eine Autobahnbrücke als Beispiel für verteidigungswichtige Infrastruktur gesichert und die Verteidigung gegen mögliche Bedrohungen, wie etwa durch Drohnen, trainiert. Ein weiterer Bestandteil der Übung ist die Sicherung eines sogenannten Convoy Support Centers (CSC) – eines militärischen Rastplatzes für militärische Konvois – bei Altengrabow.

Insgesamt nehmen rund 450 Soldaten und Soldatinnen aus dem Heimatschutzregiment 4, das in Schleswig-Holstein und Niedersachsen stationiert ist, sowie aus dem in Sachsen-Anhalt beheimateten Heimatschutzregiment 6 mit Sitz in Möckern an der Übung teil.

Ein Großteil der teilnehmenden Soldatinnen und Soldaten sind Reservisten und Reservistinnen.

An den genannten Tagen kann es vereinzelt zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.

Der Auftrag der 2025 aufgestellten Heimatschutzdivision ist der Schutz des deutschen Territoriums, die Sicherung verteidigungswichtiger Infrastruktur, der Objektschutz sowie die Aufmarschunterstützung für NATO-Kräfte. Außerdem helfen Soldaten und Soldatinnen, gemeinsam mit dem zivilen Katastrophenschutz, bei schweren Naturkatastrophen oder Unglücksfällen.

Redaktioneller Hinweis: Für den 29. September 2026 besteht die Möglichkeit, einen Teil der Übung zu begleiten. Die Einladung zu diesem Termin erhalten Sie in der kommenden Woche.

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Quelle: ots