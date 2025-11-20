Innovation: LTA integriert Fluggastrechte in Reiseschutz / Neue Leistungen, mehr Flexibilität und Jubiläumsrabatt zum 20-jährigen Bestehen

Mannheim (ots) –

Der Reiseschutz-Spezialist Lifecard-Travel-Assistance (LTA) startet zum 1. Dezember 2025 mit einer Reihe von Produktoptimierungen, die den Schutz für Reisende weiter ausbauen. Neben der Integration von Fluggastrechten in zentrale Tarife gehören auch verkürzte Abschlussfristen im Reiserücktritts-Schutz, neue versicherte Ereignisse wie der Verlust von Reisedokumenten oder technische Störungen an medizinischen Implantaten sowie eine Erhöhung der Such-, Rettungs- und Bergungskosten von 5.000 auf 15.000 Euro zu den wichtigsten Neuerungen. Ergänzt wird das Maßnahmenpaket durch eine moderate, differenzierte Beitragsanpassung und einen Jubiläumsrabatt von 10 Prozent auf ausgewählte Jahrestarife zum 20-jährigen Bestehen des Unternehmens.

Fluggastrechte als neues Leistungsmerkmal – einfach geltend machen

Mit der Integration der Fluggastrechte in die Tarife Basic, Flexible und All-in-One zählt LTA zu den ersten Reiseschutz-Spezialisten, die ihren Kunden eine kombinierte Absicherung von Reiserücktritt, Reiseabbruch und Flugunregelmäßigkeiten bieten. Im Fall erheblicher Verspätungen, Annullierungen, verpasster Anschlussflüge oder verweigerter Beförderung steht Versicherten ein gesetzlich festgelegter Ausgleichsanspruch von bis zu 600 Euro pro Person zu – abhängig von der jeweiligen Flugdistanz. Darüber hinaus unterstützt LTA bei der Geltendmachung möglicher Folgeansprüche, etwa für anderweitige Beförderung, Verpflegungskosten, Hotelunterbringung und Beförderung zwischen dem Flughafen und Ort der Unterbringung.

Die Ansprüche aus der EU-Fluggastrechteverordnung werden nach Meldung des Schadens automatisch geprüft. Die Durchsetzung der Ansprüche gegenüber der Fluggesellschaft übernimmt LTA in Zusammenarbeit mit ihrem Kooperationspartner Passengers Friend. Der gesamte erstrittene Betrag wird ohne Abzug von Provisionen oder Gebühren an den Versicherten ausgezahlt.

„Mit der Integration der Fluggastrechte erweitern wir den Reiseschutz um ein Thema, das viele Reisende unmittelbar betrifft“, erklärt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. „Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden sich von der Buchung bis zur Rückreise rundum abgesichert fühlen – auch dann, wenn unterwegs einmal etwas nicht nach Plan läuft.“

Erweiterte Rücktrittsgründe und flexiblere Bedingungen

Auch beim Reiserücktrittsschutz zeigt sich LTA innovationsfreudig: Als Leistungsgrund werden künftig auch der Verlust von Reisedokumenten, der Bruch von Prothesen sowie Funktionsstörungen an Herzschrittmachern – sofern diese unerwartet auftreten – akzeptiert. Gleichzeitig werden die Abschlussfristen deutlich kundenfreundlicher gestaltet. Besonders wichtig: Für Reisen, die bereits vor Beginn des versicherten Zeitraums gebucht wurden, wird die Abschlussfrist von bislang 30 auf 14 Tage verkürzt. Damit sind auch frühzeitig gebuchte Reisen künftig einfacher abzusichern. Wer dagegen seine Reise kurzfristig bucht, kann den Versicherungsschutz künftig noch am Buchungstag oder bis zu vier Werktage danach abschließen. So reagiert LTA auf das wachsende Bedürfnis nach Flexibilität und Planungssicherheit bei der Reiseabsicherung.

Moderate Beitragsanpassung und Jubiläumsrabatt

Zum 1. Dezember 2025 passen sich die Beiträge – je nach Tarifstufe – unterschiedlich an. In einigen wenigen Tarifen sinken sie sogar, insgesamt ergibt sich eine leichte durchschnittliche Erhöhung. Hintergrund sind gestiegene Storno- und Behandlungskosten im Ausland, die sich auf die Schadenleistungen auswirken. Im gleichen Zuge feiert LTA sein 20-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsrabatt von 10 Prozent auf Neuabschlüsse der Jahrestarife All-in-One und der Flexible-Module (ausgenommen Golfversicherung und Travel & Home). Der Rabatt gilt im Aktionszeitraum vom 1. Dezember 2025 bis 31. März 2026.

Weitere Informationen unter: www.lta-reiseschutz.de

Über LTA:

Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) (http://www.lta-reiseschutz.de) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA (http://www.lta-reiseschutz.de) greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2024 zum siebten Mal in Folge von Focus Money als „Fairster Schadenregulierer“ ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.

