EU-Haushalt 2028-34: Nachhaltige Banken mahnen EU-Kommission zu konsequentem Klimapfad

Die Sustainable Banking Coalition hat der EU-Kommission Vorschläge präsentiert, wie diese ihre künftigen Haushaltsgelder wirksamer in die grüne Transformation lenken kann. Mit dem Aufruf verleihen sich die Alternativbanken aus ganz Europa eine neue Sichtbarkeit.

Aus Sicht nachhaltiger Banken in Europa (Sustainable Banking Coalition (https://newsletter.gls.de/c/109228929/%5BUSER_ID_SECURE%5D)) berücksichtigt der am Mittwoch vorgelegte Haushaltsentwurf der EU-Kommission nicht ausreichend die Bedrohung durch die Klimakrise. Sie fordern in einem Positionspapier eine Reihe von Maßnahmen, durch die die EU die Mittel aus dem kommenden mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) konsequent in saubere Investitionen lenken könnte.

Die Hauptpunkte

1. Garantien und Eigenkapitalstärkung: Mit diesen und weiteren Finanzinstrumenten soll die EU nachhaltige Banken stärken und mehr private Investitionen ermöglichen. Insgesamt soll die Risikobewertung sauberer Investments mehr der Realität entsprechen, also sinken.

2. Nachhaltigkeit sollte konsequent in den gesamten Haushalt integriert sein. Wichtig dabei vor allem das Prinzip der Vermeidung erheblicher Schäden („Do No Significant Harm“), insbesondere durch Abschaffung fossiler Subventionen.

3. Nachhaltige Banken brauchen leichteren Zugang zu EU-Finanzmitteln. Dies soll Finanzierungen und Innovationen auf lokaler Ebene erleichtern.

„Groß angekündigte Ziele allein werden die Lücke bei den sauberen Investitionen nicht schließen. Jetzt kommt es darauf an, wie die Nachhaltigkeit in die Steuerung und Struktur des EU-Haushalts eingebettet wird. Das bedeutet, dass wir Finanzinstrumente ausbauen müssen, die das Risiko für privates Kapital verringern und an verbindliche Grundsätze wie „Do No Significant Harm“ und ESG-Leistungen gebunden sind. Europas nachhaltige Banken fordern die Verhandlungsführer auf, diese Grundsätze in allen Finanzinstrumenten fest zu verankern“, schreibt die Sustainable Banking Coalition in einem Statement an diesem Donnerstag.

GLS Bank: Koalition ist starke Stimme für das Morgen

„Der MFR ist kein einfacher Haushaltsplan für sieben Jahre. Er ist ein Investment in Generationen. Denn die Investitionen von heute entscheiden über das Europa von morgen“, sagt Dr. Laura Mervelskemper, Leiterin der Abteilung Strategie und Entwicklung in der GLS Bank.

Dem Zusammenschluss von elf nachhaltigen Finanzinstituten aus acht EU-Staaten gehört die GLS Bank seit Ende 2023 als Gründungsmitglied an. Die Bedeutung der neuen Zusammenarbeit sei nicht zu unterschätzen, unterstreicht Dr. Laura Mervelskemper. „Wenn sich nachhaltige Banken europaweit zusammenschließen, entsteht eine starke, hörbare Stimme für das Morgen – getragen von Gemeinschaft und vereinten Werten, die zeigen, wie Kooperation nachhaltigen Wandel möglich macht.“

Die EU will 2050 klimaneutral sein. Das Ziel hatte mit dem Green Deal hohe Priorität erhalten, jedoch wirken rechte und konservative Kräfte in der EU, mit Rückenwind aus den USA, massiv auf einen Rückbau der Klimaschutzmaßnahmen hin. Der aktuelle Haushaltsplan gilt für die Jahre 2021 bis 2027. Der kommende MFR betrifft die Jahre 2028 bis 2034.

