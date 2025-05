Bochum/Winterberg (ots) –

„ERFOLGSREZEPTE“ zur Bestform: VIACTIV startet innovatives Ernährungsprojekt für junge Leistungssportlerinnen und -sportler

Mit einer gelungenen Auftaktveranstaltung ist das Projekt „ERFOLGSREZEPTE“ der VIACTIV Krankenkasse in Kooperation mit dem BSC Winterberg und dem Olympiastützpunkt NRW/Westfalen gestartet. Ziel des Projekts ist es, jungen Sportlerinnen und Sportlern zwischen 12 und 18 Jahren sportartspezifisches Ernährungswissen zu vermitteln – alltagsnah, praxisorientiert und wissenschaftlich fundiert.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie gezielte Ernährung die sportliche Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und langfristige Gesundheit der Nachwuchstalente stärken kann. Dabei geht es nicht nur um das „Was“, sondern vor allem auch um das „Wie“ – wie junge Sportlerinnen und Sportler ihr Wissen aktiv in ihren Trainings- und Lebensalltag integrieren können.

Das Projekt ist modular aufgebaut und kombiniert verschiedene didaktische Ansätze:

In Online-Workshops werden theoretische Grundlagen zur Sporternährung vermittelt – anschaulich, interaktiv und auf die Lebenswelt Jugendlicher zugeschnitten. In den anschließenden Präsenz-Modulen wird das erworbene Wissen in die Praxis übertragen: Hier geht es um konkrete Anwendung, zum Beispiel beim Planen von Mahlzeiten, bei der Zubereitung sportgerechter Snacks oder bei der Beurteilung alltäglicher Essgewohnheiten.

„Das Projekt ERFOLGSREZEPTE ist eine große Bereicherung und eine Chance, unseren Athletinnen und Athleten, dem Betreuungspersonal und den Eltern das sehr wichtige Thema Ernährung in Theorie und Praxis näherzubringen. Ich freue mich sehr über die starke Kooperation mit der VIACTIV und dass wir mit Andrea Stensitzky-Thielemans eine äußerst erfahrene Referentin für die Workshop-Reihe gewinnen konnten. Ich verspreche mir vom Projekt einen bleibenden Einfluss in diesem Bereich“, sagt Christopher Braun, Koordinator des Olympiastützpunkts NRW/Westfalen (Außenstelle Winterberg).

Ein besonderer Fokus liegt hier auf der Stärkung der Eigenverantwortung und der Übertragbarkeit in den Alltag – mit dem Ziel, ein langfristiges und selbstbestimmtes Gesundheitsbewusstsein zu fördern. Thematisch vertieft wird das Projekt unter anderem durch Fragestellungen wie:

– Was ist eigentlich Sporternährung – und worin unterscheidet sie sich von allgemeiner Ernährung?

– Welche Anforderungen stellt der Leistungssport an jugendliche Athletinnen und Athleten?

– Wie lässt sich Ernährung gezielt an Trainings- und Wettkampfphasen anpassen?

Andrea Stensitzky-Thielemans, Ernährungsberaterin am Olympiastützpunkt NRW/Westfalen lobte die besondere Mixtur der wertvollen Inhalte des Projekts: „Die VIACTIV ermöglicht mit dem Projekt ERFOLGSREZEPTE ein umfassendes Ernährungsbildungskonzept, das den jungen Sportlerinnen und Sportlern helfen wird, ihr Wissen in ihre Lebens- und Trainingsgestaltung zu integrieren. So kann es gelingen, nicht nur ihre sportliche Leistungsfähigkeit zu fördern, sondern auch ihre gesundheitliche Entwicklung zu stärken und ein nachhaltiges Gesundheitsbewusstsein zu schaffen.“

Lena Geilenbrügge von der VIACTIV Krankenkasse betont die strategische Bedeutung des Projekts: „Gesundheitsförderung ist eine zentrale Aufgabe gesetzlicher Krankenkassen. Mit ERFOLGSREZEPTE setzen wir gezielt in der Lebenswelt junger Menschen an und stärken Gesundheitskompetenz dort, wo sie langfristig Wirkung entfalten kann.

