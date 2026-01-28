E-Learning für Arbeitsschutz und Compliance: LapID präsentiert LearnID

Netphen (ots) –

– Die LapID Service GmbH erweitert ihre erfolgreichen E-Learning-Module in den Bereichen Arbeitsschutz und Compliance und bündelt diese ab sofort unter der eigenständigen Marke „LearnID powered by LapID“.

– LearnID baut das bisherige Angebot sukzessive aus und bietet digitale Arbeitsschutz- und Compliance-Unterweisungen in einer zentralen Plattform mit automatisierter Organisation und rechtssicherer Dokumentation.

– Jörg Schnermann, CEO bei LapID: „Mit LearnID bündeln wir unsere Kompetenzen außerhalb des Fuhrparkkontext in einer eigenen Marke. Unser Ziel ist es, Unternehmen spezialisierte E-Learnings aus dem Arbeitsschutz und Compliance bereitzustellen, um diese einfach und sicher umzusetzen.“

Die LapID Service GmbH erweitert ihr E-Learning-Angebot in Arbeitsschutz und Compliance und bietet diese ab sofort unter der neuen Marke LearnID powered by LapID an. LearnID richtet sich gezielt an Personalverantwortliche, Geschäftsführer und Fachverantwortliche, die Schulungen und Unterweisungen effizient organisieren und dokumentieren möchten.

Als eigenständige Marke positioniert sich LearnID als zentraler Anbieter digitaler Unterweisungen in Arbeitsschutz und Compliance. Klarer Fokus bleiben skalierbare Prozesse, nachvollziehbare Dokumentation und ein geringer Verwaltungsaufwand.

Zeitgemäßes E-Learning: flexibel, interaktiv und ortsunabhängig

LearnID bietet ein breites Spektrum an Modulen: allgemeine Arbeitsschutzthemen, Brandschutz und Erste Hilfe bis hin zu spezifischen Compliance-Schulungen wie Datenschutz und Künstliche Intelligenz. Das LearnID Cloud LMS übernimmt hierbei das gesamte Termin- und Erinnerungsmanagement. Mitarbeiter werden automatisch per E-Mail, SMS oder Push-Benachrichtigung an fällige Schulungen und Unterweisungen erinnert und können diese zeit- und ortsunabhängig via E-Learning absolvieren.

Interaktive Elemente und Verständnisprüfungen verbessern die Vermittlung von Inhalten und können den Lernfortschritt zuverlässig dokumentieren.

Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität: Unternehmen können nicht nur auf den umfangreichen Katalog vorgefertigter Module zugreifen, sondern auch betriebsspezifische Anweisungen in Form von eigenen PDF-Inhalten oder eigene E-Learning Module als SCORM-Dateien in das LearnID Cloud LMS integrieren.

Risikominimierung und Entlastung

Im Mittelpunkt von LearnID steht die Minimierung von Haftungsrisiken: Verstöße gegen Arbeitsschutz- oder Compliance-Vorgaben können empfindliche Bußgelder nach sich ziehen. Im Schadensfall drohen nicht nur zivil- und strafrechtliche Konsequenzen, sondern auch ein Image-Verlust für das Unternehmen. LearnIDschafft hier durch automatisierte Prozesse und lückenlose Dokumentation eine verlässliche Absicherung.

Carolin Hecht, Product Manager: „Manuelle Prozesse sind in der Unterweisungsdokumentation oft fehleranfällig und zeitintensiv. LearnID dokumentiert jede durchgeführte Unterweisung rechtssicher und automatisch. Das bedeutet für den Arbeitgeber: Im Falle einer Prüfung oder eines Unfalls sind alle Nachweise über die erfolgte Unterweisung auf Knopfdruck verfügbar.“

Zudem ermöglicht die Plattform eine enorme Entlastung der HR-Abteilungen. LearnID automatisiert die Terminkoordination und Nachverfolgung. Das übersichtliche Dashboard ermöglicht es, den Unterweisungsstatus des gesamten Unternehmens in Echtzeit nachzuverfolgen. Eskalationsprozesse greifen automatisch, falls Mitarbeiter ihre Fristen verstreichen lassen.

Mehr als nur Unterweisungen

Das Angebot wird schrittweise ausgebaut. Gerade erst ist das Feature „Aufgaben und Termine für Personen“ hinzugekommen. Es unterstützt dabei, Bestätigungen von Mitarbeitern digital einzuholen, relevante Informationen automatisiert zu erfassen und erforderliche Dokumente anzufordern.

So lassen sich z.B. die Dokumentation von Präsenzveranstaltungen, die Erinnerung an Fortbildungstermine für Erst- und Brandschutzhelfer, die digitale Bestätigung von internen Compliance-Richtlinien oder das Einholen von Qualifikationsnachweisen vollständig digital abbilden.

Erik Sprenger, Head of Sales: „Mit LearnID schaffen wir Freiräume. Mitarbeiter gewinnen wertvolle Zeit zurück, die sie in die aktive Gestaltung der Sicherheits- und Unternehmenskultur investieren können. Weniger Bürokratie, weniger manuelle Prozesse, mehr Gestaltungsmöglichkeiten und zufriedene Teams.“

Über LapID und LearnID:

Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio mit LearnID powered by LapIDum E-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Compliance. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft und LapID ist seit 2025 nach dem ISO 27001-Standard zertifiziert.

Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über 600.000 Nutzer bei über 5.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola, und Evonik mit LapID unterwegs.

Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de | https://www.learnid.de.

