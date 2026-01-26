Die Sparda-Banken sind „da, wenn’s zählt“

Frankfurt (ots) –

Die Sparda-Banken starten ab sofort ihre gemeinsame nationale Markenkampagne: Unter dem Slogan „da, wenn’s zählt“ treten die elf Institute der genossenschaftlichen Sparda-Gruppe mit einer klaren und kraftvollen Botschaft gemeinsam auf: Verlässlichkeit in den entscheidenden Momenten des Lebens.

„Die Kampagne markiert einen wichtigen Schritt für die Sparda-Banken: Wir positionieren uns klar gemeinsam national und zugleich regional verankert. Ziel ist es, die gemeinsamen Werte sichtbar zu machen und das genossenschaftliche Selbstverständnis stärker in den Mittelpunkt zu rücken. ‚da, wenn’s zählt‘ bringt auf den Punkt, was die Sparda-Banken bundesweit verbindet – Nähe, Verantwortung und Vertrauen“, so Florian Rentsch, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Sparda-Banken.

Im Zentrum der Kampagne stehen alltägliche, humorvoll aufbereitete Lebenssituationen, in denen Menschen Unterstützung brauchen. Die Geschichten, konzipiert von der Hamburger Kreativagentur Grabarz XCT, reichen von familiären Ausnahmesituationen über überraschende Wendungen bis zu kleinen Momenten der Überforderung – seien es Panik im Kreißsaal, genervte Teenager oder ein kleiner Hund als plötzlicher Miterbe. Eine Beraterin fungiert dabei als wiederkehrendes Element und verleiht dem Markenversprechen ein persönliches Gesicht.

Für die Umsetzung setzt die Mediaagentur Mindshare auf einen breiten Maßnahmenmix: Eine Bewegtbildkampagne, die bundesweit im TV und digital läuft sowie mit statischen Motiven, vor allem für den POS und die Filialkommunikation, abgerundet wird.

Zentrales gestalterisches Element ist das Wort „da“; entliehen aus dem Markenschriftzug Sparda nimmt dies direkten Bezug auf die in diesem Jahr 130-jährige Tradition der Gruppe. Das „da“ zieht sich prägnant durch alle Filme und Motive und fungiert als visuelle Klammer der Kampagne. So wird das Markenversprechen unmittelbar erlebbar: Die Sparda-Banken sind da, wenn es darauf ankommt. „Mit dieser Kampagne positionieren sich die Sparda-Banken als verlässlicher Partner in einer zunehmend komplexen Finanzwelt – national geschlossen und regional nah“, so Rentsch.

Inhalte der Kampagne „da, wenn’s zählt“ (Bewegtbild, Plakate) finden Sie unter: https://sparda.de/da-wenns-zaehlt/

Über den Verband der Sparda-Banken

Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als „Stabsstelle“ ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen Sparda-Banken in genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellen Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er die Aufgaben der Interessenvertretung und fördert die politische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.

Über die Sparda-Gruppe

Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit über 3,5 Mio. Millionen Kunden und über 3 Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

