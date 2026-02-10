Die Bayerische erneuert ihre bAV: Mehr Flexibilität, neue BU-Absicherung und größere Auswahl nachhaltiger Fonds

München (ots) –

Eine fürs Leben – Die neue betriebliche Altersvorsorge der Bayerischen passt sich an moderne Erwerbsbiografien an und setzt auf Flexibilität und Nachhaltigkeit

Die Bayerische stellt ihre betriebliche Altersversorgung (bAV) neu auf. Neben neuen Absicherungsoptionen, wählbaren Garantien und einer größeren Auswahl nachhaltiger* Fonds wurde die bAV gezielt so weiterentwickelt, dass sie über die gesamte Laufzeit flexibel bleibt – von dynamisch wachsenden Beiträgen über Lösungen für Einkommenspausen bis hin zu einer verlängerbaren Ansparphase. Ziel ist eine bAV, die sich nicht nur beim Abschluss, sondern über Jahrzehnte hinweg an verschiedene Lebenssituationen anpasst. Entsprechend begleitet die Bayerische Beraterinnen und Berater von Beginn an bei der Umsetzung der bAV.

Kern der bAV-Aufstellung bleiben drei etablierte Produktwelten: bAV Blue Invest mit nachhaltiger Ausrichtung, bAV Hallo Zukunft als wertpapierorientierte Lösung sowie die KlassikRente bAV mit Anlage im Sicherungsvermögen. Alle Varianten sind weiterhin als Direktversicherung und als Rückdeckungsversicherung für Unterstützungskassen verfügbar – jeweils gezillmert und ungezillmert.

„Solange die dringend erforderliche Reform der Altersvorsorge ausbleibt, raten wir dazu, die eigene Rentenreform sofort und selbst in die Hand zu nehmen“, sagt Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen. „Unsere betriebliche Altersversorgung ist dafür besonders geeignet, weil sie verlässliche Vorsorge mit der nötigen Flexibilität verbindet, um auf Veränderungen im Berufsleben reagieren zu können.“

Die wichtigsten Neuerungen der bAV-Generation 2026

Flexible Beitragsgestaltung über die Laufzeit

Die bAV-Generation 2026 ermöglicht eine flexible Anpassung der Beiträge – prozentual oder automatisch entlang der Beitragsbemessungsgrenze. Zuzahlungen und Fondsumschichtungen sind jederzeit möglich. Für Phasen mit geringerem Einkommen stehen geregelte Optionen wie Beitragspausen, Beitragsfreistellung oder Stundungen zur Verfügung.

BU-Beitragsbefreiung ohne Gesundheitsprüfung

Erstmals bietet die Bayerische in bAV Blue Invest und bAV Hallo Zukunft eine optionale Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit ohne Gesundheitsprüfung an. Nach einer Wartezeit von drei Jahren, welche bei Unfall entfällt, wird die Altersvorsorge auch bei längerer Berufsunfähigkeit fortgeführt. Eine vereinbarte Dynamik bleibt dabei erhalten. Damit bleibt die bAV stabil, selbst wenn die Erwerbsbiografie unterbrochen wird.

Größere Fondsauswahl bei bAV Blue Invest

Die bAV Blue Invest bleibt als nachhaltiger Zwei-Bausteine-Ansatz aufgebaut – mit einem nachhaltigen Sicherungsvermögen und einer Fondsanlage. Neu in der Produktgeneration 2026 ist die deutlich ausgeweitete Auswahl innerhalb des Fondsbausteins. Neben nachhaltigen* Sachwerte-Fonds stehen künftig auch nachhaltige* Publikumsfonds sowie ein gemanagtes nachhaltiges* Portfolio zur Verfügung. In Kombination mit der Anlage im Sicherungsvermögen der BL die Bayerische Lebensversicherung AG (nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert), bietet die Bayerische eine nachhaltige Lösung in der bAV, die sich in dieser Ausprägung deutlich vom deutschen Versicherungsmarkt abhebt. Bereits 2025 entfielen 57 Prozent des bAV-Umsatzes von die Bayerische auf nachhaltige Produkte, die nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert sind.

Wählbare Beitragsgarantien

Statt eines festen Garantieniveaus ermöglicht die neue Produktgeneration Beitragsgarantien zwischen 50 und 80 Prozent. So lässt sich das Verhältnis von Sicherheit und Renditechance gezielt steuern – abhängig vom individuellen Sicherheitsbedürfnis und der jeweiligen Beratungssituation.

Ablaufmanagement zum Rentenstart

Neu eingeführt wird ein Ablaufmanagement, das Marktrisiken kurz vor Rentenbeginn noch effektiver reduziert. Der erreichte Vertragswert wird schrittweise abgesichert: zu Beginn mit 80 Prozent, anschließend steigt der Sicherungsanteil jährlich um fünf Prozentpunkte. Ziel ist es, Renditechancen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko ungünstiger Marktzeitpunkte zu begrenzen.

Mehr Transparenz in der Hochrechnung

Künftig setzt die Bayerische auch weiterhin auf eine differenzierte Hochrechnung. Der Sicherungsanteil wird mit der aktuell deklarierten Verzinsung dargestellt, der Fondsanteil mit einer unterstellten Wertentwicklung. Sicheres und chancenorientiertes Kapital werden damit klar getrennt ausgewiesen. Neu hinzu kommt die Option einer gemeinsamen Hochrechnung, bei der beide Anteile einheitlich modelliert werden. Das schafft zusätzliche Vergleichbarkeit – ohne die klare Trennung der Kapitaltöpfe aufzugeben.

Mehr Flexibilität in der Leistungsphase

Auch in der Leistungsphase bietet die neue bAV-Generation zusätzliche Spielräume. Neu geregelt und gebündelt sind Optionen wie lebenslange Rente, Kapitalauszahlung sowie eine Teilkapitalisierung von bis zu 30 Prozent. Hinzu kommen klar definierte Möglichkeiten für Zuzahlungen, Fondswechsel sowie Lösungen bei Zahlungsschwierigkeiten wie Beitragspausen oder Stundungen.

„Nachhaltigkeit* ist im Employer Branding kein Zusatz mehr, sondern Erwartung“, sagt Ute Thoma, Leiterin Betriebliche Vorsorge Vertrieb. „Arbeitgeber brauchen Vorsorgelösungen, die dieses Versprechen glaubwürdig einlösen und gleichzeitig praktikabel bleiben.“

* nach Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.

