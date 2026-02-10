Bertelsmann Investments schließt erstes Buy-out in Indien ab

Gütersloh / Neu-Delhi (ots) –

– Logistik-Marktplatz LetsTransport wird Teil von „Bertelsmann Next“

– Schnell wachsendes indisches Tech-Unternehmen steigert Umsatz 2025 um 40 Prozent

– Carsten Coesfeld: „Wir sind von Indiens Potenzial überzeugt – der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft der Welt.“

Bertelsmann Investments (BI) hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem indischen Logistikmarktplatz LetsTransport erworben. Über seinen indischen Investmentfonds Bertelsmann India Investments (BII) ist BI seit Ende 2018 an dem 2015 gegründeten Unternehmen mit Sitz in Bangalore beteiligt.

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: „LetsTransport ist ein herausragendes Beispiel für ein schnell skalierendes Technologieunternehmen aus der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft der Welt. Das Unternehmen schlägt eine Brücke zwischen mehr als 250.000 überwiegend selbstständigen Lkw-Fahrern und Blue-Chip-Unternehmen. Dadurch erhalten die Fahrer mehr Aufträge und ein besseres Einkommen, während die Kunden von einem deutlich besseren Service profitieren. All dies basiert auf strukturellen Wachstumstrends in Indien – das Land baut jährlich über 10.000 Kilometer Autobahn und der E-Commerce-Sektor wächst rasant.“

Coesfeld weiter: „In den vergangenen 14 Jahren haben Pankaj und das BII-Team ein starkes Portfolio an Unternehmen aufgebaut. In den letzten Jahren haben uns die LetsTransport-Gründer Pushkar und Prateek überzeugt, und wir haben nun eine langfristige Partnerschaft mit dem Ziel geschlossen, in den nächsten Jahren einen führenden indischen Logistikplayer aufzubauen. Die Übernahme von LetsTransport markiert einen weiteren Meilenstein für BI. Bertelsmann Investments hat eine vergleichbare Strategie bereits mit Afya umgesetzt – dem heute an der NASDAQ notierten größten Netzwerk medizinischer Hochschulen in Brasilien und einem Eckpfeiler der Bertelsmann Education Group. Dies zeigt, wie wir unsere Aktivitäten in globalen Wachstumsmärkten wie Indien nutzen, um ausgewählte, Gründer-geführte Unternehmen mit hohem Potential zu identifizieren und diese erfolgreich zu neuen langfristigen Geschäftsfeldern für Bertelsmann insgesamt zu entwickeln.“

Pankaj Makkar, Managing Director von Bertelsmann India Investments, ergänzt: „In den vergangenen Jahren hat sich LetsTransport zu einem führenden Akteur im indischen Logistikmarkt entwickelt. Mit seinem starken Gründerteam, einer datengetriebenen Plattform und einem hoch skalierbaren Geschäftsmodell ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um weiterhin vom dynamischen Wirtschaftswachstum Indiens zu profitieren. Wir freuen uns darauf, LetsTransport in seiner nächsten Wachstumsphase zu begleiten – nun als Teil von Bertelsmann Next India. LetsTransport wird zudem mit anderen Portfolio-Unternehmen von Bertelsmann und BII, darunter Shiprocket, zusammenarbeiten, um gegenseitige Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen. Unsere Partnerschaft mit Shiprocket basiert auf einer langfristigen Perspektive, und wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit auch nach dem IPO des Unternehmens fortzusetzen.“

Pushkar Singh, Co-Founder und CEO von LetsTransport, sagt: „Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit Bertelsmann Investments weiter zu vertiefen. Seit der ersten Investition von BII Ende 2018 haben wir gemeinsam zahlreiche wichtige Meilensteine erreicht. Der Einstieg von Bertelsmann Investments als Mehrheitsgesellschafter wird es uns ermöglichen, unsere Technologie und unser Netzwerk weiter auszubauen und unseren Kunden in ganz Indien noch bessere Lösungen anzubieten.“

LetsTransport ist ein schnell wachsender Marktplatz für innerstädtische Logistiktransporte, der unabhängige Lkw-Fahrer, kleine Flottenbetreiber und Unternehmen in ganz Indien miteinander verbindet und leistungsstarke, effiziente sowie kostengünstige Transportlösungen anbietet. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz 2025 um rund 40 Prozent, beschäftigt nahezu 500 Mitarbeitende und ist mit 25 Niederlassungen in großen indischen Städten vertreten. LetsTransport wird weiterhin operativ vom Gründerteam geführt, während Pankaj Makkar, Managing Director von BII, den Vorsitz im Verwaltungsrat (Chairman of the Board) von LetsTransport übernehmen wird.

Mit diesem Mehrheitsausbau schließt Bertelsmann Investments seine erste strategische Akquisition in Indien ab und stärkt damit die Präsenz des Konzerns in einem der weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte weiter. Die Bertelsmann-Gruppe ist in Indien bereits seit mehr als 40 Jahren über Penguin Random House, Fremantle und Bertelsmann India Investments aktiv.

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Healthcare Investments sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech (AppLike), HR Tech (EMBRACE) und Pharma Tech (cormeo). Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von Bertelsmann Investments wurden bisher mehr als 2,0 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 350 aktive Beteiligungen weltweit. Weitere Informationen unter: www.bertelsmann-investments.com

Über Bertelsmann India Investments

Bertelsmann India Investments (BII) wurde 2012 gegründet und ist ein sektorunabhängiger Venture-Capital-Fonds, der Indiens nächste Generation transformativer Unternehmensführer unterstützt. BII konzentriert sich auf Start-ups in der frühen Wachstumsphase (Series A bis C) und kombiniert langfristiges Kapital mit einer langfristig angelegten Wachstumspartnerschaft, um Gründer dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen nachhaltig zu skalieren. Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von rund 1 Milliarde US-Dollar umfasst das Portfolio führende Innovatoren wie Shiprocket, Eruditus, Licious, Nat Habit, LetsTransport und Orange Health Labs. Als indischer Investmentarm der Bertelsmann-Gruppe nutzt BII die Stärke von Bertelsmann Investments (BI) – einem der weltweit größten VC-Ökosysteme mit Investitionen von mehr als 2 Milliarden Euro in über 300 Unternehmen weltweit.

Über LetsTransport

LetsTransport wurde 2015 in Bangalore gegründet und ist heute einer der führenden Anbieter digitaler Logistiklösungen in Indien. Die Plattform vernetzt mehr als 250.000 Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer sowie kleine Flottenbetreiber mit Unternehmen jeder Größe. Zu den über 100 Unternehmenskunden zählen sowohl große indische Konzerne als auch internationale Unternehmen.

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher/Communications Content Team

Kommunikation Bertelsmann Investments

Telefon: +49 5241 80-89923

[email protected]

Original-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots