Dennis Niegel kandidiert in Landau in der Pfalz / Fokus auf eine digitale und nachhaltige Wirtschaft der Zukunft

Volt will mit dem Antritt zur Landtagswahl 2026 den politischen Diskurs in Rheinland-Pfalz bereichern und neue Perspektiven in die Landespolitik einbringen. Themen wie Bildung, Klimaschutz, Digitalisierung und soziale Gerechtigkeit stehen dabei im Mittelpunkt.

Dennis Niegel (43), verheiratet, setzt sich für eine starke Wirtschaft mit Zukunftsperspektive ein. Aufgewachsen im Norden von Rheinland-Pfalz, kennt Niegel die Herausforderungen einer strukturschwachen Region im wirtschaftlichen Wandel der Zeit.

„Investitionen in moderne, nachhaltige und digitalisierte Produktionsprozesse sichern wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft. Wir müssen damit beginnen, unsere Wirtschaft auf zukunftsträchtige Produkte und Dienstleistungen auszurichten, anstatt im Gestern zu verharren.“, erläutert Dennis Niegel.

Beruflich arbeitet Niegel seit über 15 Jahren daran, das deutsche Gesundheitswesen zu digitalisieren und begleitet große Klinikketten bei dieser Umstellung. Mittlerweile verwurzelt in seiner Wahlheimat Landau in der Pfalz, möchte das langjährige Volt-Mitglied neue Impulse in den Landtag einbringen.

„Europa darf bei der Digitalisierung nicht nur zuschauen. Wir brauchen eine digitale Union, die Datenschutz, Innovation und öffentliche Infrastruktur vereint, statt uns zwischen US-Konzernen und veralteten Strukturen zerreiben zu lassen. Volt will ein Europa, das Technologie aktiv gestaltet: mit starken öffentlichen Plattformen, fairen Wettbewerbsregeln und einer Digitalpolitik, die Bürger:innen und Unternehmen wirklich weiterbringt.“, ergänzt Alexandra Barsuhn, Co-Vorsitzende von Volt Rheinland-Pfalz.

