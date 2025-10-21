CSU-Fraktion im Austausch mit STARK: Verteidigungstechnologie made in Bavaria muss ganz vorne dabei sein

München (ots) –

Drohnen sind aus einer modernen Landesverteidigung nicht mehr wegzudenken und ein Schlüssel für unsere Sicherheit. Mit einem einzigartigen Standort für Drohnen-Technologie, dem heute beschlossenen Ausbau des Defence Labs Erding und einer Innovationsplattform Drohnentechnologie und Robotik ist Bayern Vorreiter in Deutschland. Wie die Verteidigungsindustrie im Freistaat weiter gestärkt werden kann, hat die CSU-Landtagsfraktion mit STARK diskutiert, einem Verteidigungsunternehmen mit Produktion in Bayern, das auf die Entwicklung und Produktion unbemannter Systeme spezialisiert ist. Das Unternehmen gab heute erstmals bekannt, seinen Standort im Großraum München zu erweitern und seine Produktionskapazitäten zu verdoppeln.

CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek:

„Bayern schafft jetzt die rechtlichen Grundlagen, damit unsere Polizei gefährliche Drohnen sofort unschädlich machen kann. Wenn ab sofort gilt‘ ‚Abfangen statt Hinhalten, Abschießen statt Abwarten‘, dann muss Verteidigungstechnologie made in Bavaria ganz vorne mit dabei sein. Gleichzeitig müssen wir die Bundeswehr massiv aufrüsten, mit modernster Technologie und präzisen Systemen. Unbemannte Systeme aus Bayern leisten dazu einen zentralen Beitrag. Sie erhöhen die Sicherheit, Geschwindigkeit und Präzision unserer Streitkräfte. Moderne Technologie aus bayerischer Entwicklung ist damit ein Schlüssel für Abschreckung, Verteidigung und Handlungsfähigkeit Europas.“

Josef Kranawetvogl, Senior Vice President STARK:

„Bayern ist das Herz unserer Entwicklung und Produktion. Hier entstehen die Systeme, die Europas Verteidigungsfähigkeit konkret stärken. Deswegen haben wir entschieden, unsere Produktionskapazitäten zu verdoppeln und unseren Standort im Großraum München deutlich zu erweitern. Damit schaffen wir hunderte neue Arbeitsplätze und stärken unsere lokale Lieferkette. Wir setzen auf modernste Verteidigungstechnologie made in Bavaria: entwickelt, produziert und zertifiziert nach höchsten Standards. Gemeinsam mit der Politik und unseren Partnern bauen wir ein starkes industrielles Rückgrat für Sicherheit und Abschreckung auf.“

Wolfgang Fackler, verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion:

„Bayern steht für Sicherheit und Stärke, auch in der Verteidigungsindustrie. Wir dürfen uns nicht auf andere verlassen, wenn es um den Schutz unseres Landes geht. Darum investieren wir in eigene Technologien, eigene Produktion und eigene Fähigkeiten. Unser Ziel ist klar: Bayern soll das Zentrum für Drohnenabwehr und moderne Verteidigung in Deutschland werden. Wir freuen uns, dass STARK seinen Standort in Bayern weiter ausbaut und damit nicht nur modernste unbemannte Systeme entwickelt, sondern auch neue Arbeitsplätze schafft und die Innovationskraft unseres Landes stärkt.“

