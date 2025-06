Berufsbegleitend zum Master of Business Administration – Einladung zur Informationsveranstaltung

Kassel (ots) –

Seit über 15 Jahren bietet die Universität Kassel einen berufsbegleitenden MBA an. Ab sofort können Interessierte an der UNIKIMS, der Management School der Universität Kassel, ein kostenloses Schnupperstudium für den MBA in General Management absolvieren. Zusätzlich findet am 25. Juni 2025 eine Online-Informationsveranstaltung zu dem berufsbegleitenden Master statt. Eine Anmeldung ist in beiden Fällen erforderlich.

MBA in General Management: Praxisorientierte Weiterbildung für erfolgreiche Karrieren

Der MBA in General Management richtet sich an Berufstätige, die ihre Karriere gezielt voranbringen wollen. Der Studiengang bietet eine fundierte Ausbildung in Fach- und Führungskompetenzen und bereitet Studierende auf Ihre zukünftigen Positionen in Unternehmen verschiedener Branchen vor – sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor. Ein besonderes Merkmal des Studiengangs ist, dass sich Studierende in verschiedenen Schwerpunkten vertiefen können. Hierzu gehören Digital Business, Innovation und Entrepreneurship sowie Marketing und Sales. So lassen sich die Studieninhalte an persönliche Interessen und Karriereziele anpassen. Das Studium umfasst fünf Semester und schließt mit einer Master-Thesis ab. Es kombiniert Online-Sessions mit sechs Präsenzwochenenden pro Jahr in Kassel. Hierdurch können die Studierenden sowohl flexibel lernen als auch einen intensiven Austausch mit Dozent:innen und Kommiliton:innen erleben.

Das Masterstudium vermittele die Fachkompetenz und das Methodenwissen anhand von anwendungsbezogenen Studieninhalten in Form von Fallstudien und transferorientierten Seminararbeiten. Die Studierenden lernen Methoden anzuwenden, die ihnen helfen, neue geschäftliche und berufliche Herausforderungen in ihren Unternehmen und ihren Tätigkeitsbereichen, die sie zu verantworten haben, zu meistern. Sie lernen zum Beispiel, wie man neue Geschäftsmodelle entwickelt, Transformations- und Veränderungsprozesse in Unternehmensorganisationen durchführt und wie man Unternehmen nachhaltig führt. Die Studierenden lernen ebenso Methoden zur Ideenfindung und -prüfung und zum Komplexitäts- und Konfliktmanagement. Ebenso spielt das Thema Künstliche Intelligenz in verschiedenen Funktionsbereichen eine zentrale Rolle in den Lehrinhalten. „Wir wollen unsere Studierenden mit unserem Studienangebot in die Lage versetzen, sich im Dschungel der immer neuen Buzz-Wörter zurechtzufinden, indem sie Wesentliches von Unwichtigem unterscheiden können. Das ist unser Anspruch“, sagt Professor Dr. Andreas Mann, der akademische Leiter des Studiengangs.

Voraussetzungen: akademischer Abschluss und Berufserfahrung

Für die Zulassung zum MBA-Programm benötigen Interessierte einen ersten akademischen Abschluss sowie mindestens ein Jahr Berufserfahrung. Wer keine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse aus dem Erststudium oder der bisherigen Praxistätigkeit mitbringt, kann sie in der allgemeinen Ausrichtung des General Managements erwerben. „Dieser Weg wurde bereits von vielen Ingenieuren, Natur- und Sozialwissenschaftler:innen gewählt, die in ihrem Beruf aufgestiegen sind oder dies bald planen“, sagt Mann. „Wer als Ingenieurin bzw. Ingenieur oder als Chemikerin bzw. Chemiker in Unternehmen oder Behörden plötzlich Führungs- und Managementaufgaben übernimmt, dem fehlt häufig eine solide betriebswirtschaftliche Basis, um die neuen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen“, berichtet der Studiengangsleiter weiter. Selbst wer einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre oder in Wirtschaftswissenschaften vorweisen könne und bereits in Führungspositionen sei, brauche mehr als das in Bachelorstudiengängen vermittelte Wissen, er benötigt Managementkompetenzen. Daher werden die Themen in allen Modulen des MBA aus dem Blickwinkel der Führungsposition betrachtet und somit themenbezogenen Führungskompetenzen vermittelt. So muss z.B. ein Naturwissenschaftler in einer Führungsposition keinen Buchungssatz bilden können, er muss aber in der Lage sein, eine Bilanz zu interpretieren. Ebenso muss eine (Nachwuchs-) Führungskraft nicht wissen, wie man eine Werbeanzeige gestaltet, sondern die richtige Auswahl von relevanten Touchpoints vor dem Hintergrund des Informationsverhaltens von Zielgruppen vornehmen können.

„Unsere Studierenden wollen nicht nur beruflich erfolgreich sein, sondern auch ihre Karriereziele klar verfolgen“, sagt Mann. „Neben mehr Anerkennung und besseren Aufstiegschancen stehen ein höheres Einkommen und mehr Verantwortung im Mittelpunkt. Unsere Studierenden wollen die Aussicht auf einen Aufstieg oder den Wechsel zu einem anderen Unternehmen“, denn wer sich für ein berufsbegleitendes Studium entscheide, der wolle häufig gestalten“, so Mann weiter.

Dozent:innen mit hoher Wirtschaftsexpertise

Die Dozent:innen des Business-Masters kommen aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Kassel. Sie bringen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Lehrveranstaltungen ein. „Hier werden Konzepte und Verfahren besprochen, die in gängigen Fachzeitschriften nicht zu finden sind“, erklärt der Studiengangleiter „Darüber hinaus verfügen unsere Dozent:innen über umfangreiche praktische Erfahrung, die sie in zahlreichen Projekten erfolgreich angewendet haben.“

Kostenlose Infoveranstaltung und Schnupperstudium

Interessierte können sich am 25. Juni 2025 um 18 Uhr einen Überblick über das MBA-Programm verschaffen. Die Infoveranstaltung findet online statt, eine Anmeldung ist erforderlich unter www.unikims.de/mbainfo.

Zudem bietet die UNIKIMS auch ein Schnupperstudium an. Interessierte können kostenlos an einem Präsenzwochenende teilnehmen, sich mit Studierenden austauschen und die Dozent:innen kennenlernen. Auch hier ist eine Anmeldung notwendig unter www.unikims.de/mbaschnupperstudium.

Schnelle Bewerbungen werden belohnt

Die ersten 15 Bewerber:innen, die sich für den Studienstart im November 2025 anmelden und ihre Masterthesis innerhalb der Regelstudienzeit einreichen, erhalten eine Erfolgsprämie von 2.000 Euro.

Weitere Informationen zum MBA in General Management an der UNIKIMS finden sich unter www.unikims.de/mba.

Ihre Ansprechpartner:innen zum Fachthema:

Markus Oppermann

Studiengangsmanager MBA

[email protected]

Felicia Kaul

Presse und Öffentlichkeit

[email protected]

Nico Anken

Presse und Öffentlichkeit

[email protected]

+49 561 804 3049

UNIKIMS – die Management School der Universität Kassel

Universitätsplatz 12

34127 Kassel

Dr. Jochen Dittmar

Geschäftsführer

+49 561-804-2913

[email protected]

