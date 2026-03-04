App Sparkasse zweimal als beste Banking-App Deutschlands ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots) –

Die Finanz Informatik (FI) freut sich über zwei renommierte Auszeichnungen für die App Sparkasse: In einem aktuellen Test des Capital Magazin, durchgeführt durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA), wurde sie zum fünften Mal in Folge als „Beste Banking-App 2026“ prämiert. Heute belegte die App Sparkasse auch im „Mobile Banking 2026“-Ranking des Handelsblatt den ersten Platz – und das zum vierten Mal in Serie.

„Die Auszeichnungen bestätigen, dass wir mit der App Sparkasse ein digitales Angebot geschaffen haben, das den hohen Ansprüchen der Kundinnen und Kunden der Sparkassen für Mobiles Banking gerecht wird“, erklärt Andreas Schelling, Vorsitzender der FI-Geschäftsführung. „Der Funktionsumfang sowie die intuitive und sichere Bedienung machen die App Sparkasse zu einem verlässlichen Begleiter im Alltag und bedeuten einen echten Mehrwert für die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe.“

Capital hat die 25 beliebtesten Banking-Apps in Deutschland analysiert und bewertet die App Sparkasse mit 92,6 von 100 möglichen Punkten als Testsieger. Das Ergebnis resultiere aus einem starken Serviceangebot und dem größten Funktionsumfang aller getesteten Apps, heißt es. Nutzende profitieren von schnellen Überweisungen, intuitiver Navigation, umfassender Kartenverwaltung, sicheren Login-Verfahren und praktischen Zusatzfeatures wie einem Finanzplaner, so das Urteil der Tester. Auch der Support wird gelobt, während andere Anbieter – besonders Neobanken – hier zurückfallen.

Das Handelsblatt sortiert die App Sparkasse in der Kategorie Digitale Services ebenfalls an der Spitze ein und bestätigt damit, dass das Angebot kaum Wünsche offen lässt. In puncto Nutzerfreundlichkeit erhält sie die Auszeichnung „exzellent“, bei den Sicherheitsfeatures das Prädikat „sehr gut“.

Diese positiven Bewertungen des Capital Magazin und des Handelsblatt unterstreichen die Wahl von rund 19,9 Millionen Nutzerinnen und Nutzern, die täglich oder mehrmals pro Woche die App Sparkasse nutzen. „Herausragende Testergebnisse und Bewertungen in den App Stores bestätigen uns in unserem Anspruch, das digitale Banking für die Sparkassenkunden leistungsstark, sicher und kundenzentriert auszubauen“, sagt Andreas Schelling.

Mit der neuen intelligenten Suche unterstützt die App Sparkasse eine einfache und intuitive Navigation durch das umfangreiche digitale Angebot der Sparkassen. Die Individualisierung durch Themenwelten, etwa zu Immobilien, Anlegen oder Private Banking, ermöglicht ein personalisiertes Leistungsportfolio, das stetig erweitert wird. Die nahtlose Integration von Wero als europäische Zahlungsalternative oder Payback als Treueprogramm stärkt die Bindung der Nutzenden weiter. Das basiert auf den Kernstärken der FI, der Sicherheit und Verfügbarkeit ihrer Angebote.

Über die Finanz Informatik

Die Finanz Informatik mit Sitz in Frankfurt am Main ist der Digitalisierungspartner der Sparkassen- Finanzgruppe. Zu den Kunden des zentralen IT-Dienstleisters gehören 338 Sparkassen, fünf Landesbanken, die DekaBank, fünf Landesbausparkassen, öffentliche Versicherer sowie weitere Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und der Finanzbranche. Ihr Gesamtbanksystem OSPlus ist die zentrale digitale Plattform der Sparkassen-Finanzgruppe, über die die Sparkassen und weite Teile des Verbundes ihre Vertriebs- und Servicekanäle zu rund 50 Millionen Kundinnen und Kunden betreiben und die kontinuierlich ausgebaut wird.

Die Finanz Informatik bietet einen kompletten IT-Service – von Anwendungsentwicklung über Infrastruktur- und Rechenzentrumsbetrieb bis hin zu Beratung, Schulung und Support.

Tochterunternehmen und Beteiligungen wie die Finanz Informatik Solutions Plus, die Finanz Informatik Technologie Service, die inasys, die Star Finanz, die Web Computing und die FINMAS ergänzen mit ihren Leistungsangeboten das IT-Portfolio der Finanz Informatik. Die Finanz Informatik übernimmt den Service für rund 114 Millionen Bankkonten; auf den Rechnern und Systemen werden jährlich über 205 Milliarden technische Transaktionen durchgeführt. Das Unternehmen beschäftigte Ende 2025 rund 5.430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen hat die FI in 2025 einen Umsatz von rund 2,7 Mrd. Euro erzielt.

