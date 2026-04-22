PAIR Finance startet in Rumänien mit Klarna als Launch-Partner

Berlin, Warschau (ots) –

– Rumänien als zwölfter Markt von PAIR Finance unterstreicht Wachstumskurs in Mittel- und Osteuropa – gesteuert vom Warschauer Hub

– Markteintritt in Rekordzeit von drei Wochen verdeutlicht Skalierbarkeit der europäischen One-Platform-Strategie

– KI-basiertes, kundenorientiertes Inkasso: Klarna kooperiert mit PAIR Finance vom ersten Tag an

PAIR Finance, Europas führende KI-Inkassoplattform, gibt den Start in Rumänien bekannt. Die Expansion beschleunigt den Wachstumskurs des Unternehmens in der CEE-Region nach dem Eintritt in Polen im Jahr 2025. Das Fintech-Unternehmen betreut namhafte Kunden in ganz Europa, darunter Zalando und Klarna. Im Rahmen des Rumänien-Starts erweitert Klarna, einer der weltweit führenden Zahlungsdienstleister, seine bestehende paneuropäische Partnerschaft mit PAIR Finance auf dem rumänischen Markt.

Künstliche Intelligenz und Verhaltenspsychologie ersetzen traditionelle Mahnschreiben

Das KI-first Fintech-Unternehmen setzt auf Künstliche Intelligenz, Data Science und Verhaltenspsychologie, um die Servicequalität im Inkasso für Verbraucher*innen zu verbessern und gleichzeitig die Rückführungsquoten für Geschäftskund*innen zu steigern. Der Schlüssel zum Erfolg: die Identifizierung der besten individuellen Kommunikation für jede Person über sechs Dimensionen – Tonalität, Timing, Kanal, Frequenz, Stil und Zahlungsoptionen. PAIR Finance verarbeitet mehr als 10 Milliarden Datenpunkte und analysiert 30.000 Kommunikationsstrategien. Dieser Ansatz führt zu höheren Rückführungsquoten, im Durchschnitt 10 bis 15 Prozent mehr als bei traditionellen Anbietern. Verbraucher*innen bewerten PAIR Finance mit vier von fünf Sternen bei der Kundenzufriedenheit (CSAT).

Plattformstrategie ermöglicht Markteintritt in drei Wochen

Die rumänischen Aktivitäten von PAIR Finance werden vom Warschauer Hub gesteuert. Der technologisch-zentralistische Plattformansatz des Unternehmens ermöglicht minimale Plattformanpassungen vom Tech-HQ in Berlin, um sich nahtlos an lokale Spezifika anzupassen, einschließlich technischer Integration, Compliance-Implementierung, kultureller Nuancen und lokaler Zahlungsmethoden. Dies erlaubt volle Einsatzbereitschaft innerhalb von nur drei Wochen. Paneuropäische Kund*innen profitieren von konsequenter Einfachheit: ein Vertrag, ein Ansprechpartner, eine API-Integration, ein Kundenportal und eine Abrechnungsstruktur über alle europäischen Märkte hinweg.

Jan Hansson, Vice President Debt Collection Klarna AB: „PAIR Finance zählt zu den dynamischsten Unternehmen im KI-basierten Inkasso in Europa und ist ein zentraler Baustein unserer internationalen Strategie. Im Zuge unserer Expansion in Mittel- und Osteuropa überzeugt uns ihre Fähigkeit, den rumänischen Markt in Rekordzeit zu erschließen und dabei die hohen Standards zu wahren, die unsere Erwartungen durchweg übertroffen haben. Höhere Rückführungsquoten, strikte Compliance-Einhaltung und erstklassige Kundenerlebnisse sind genau die Gründe, warum wir unsere Partnerschaft von Beginn an ausweiten.“

Stephan Stricker, CEO und Gründer PAIR Finance Group: „Als europäischer Marktführer im KI-basierten Forderungsmanagement sind unsere Technologie und Plattform auf schnelle Anpassungsfähigkeit ausgelegt. Dies ermöglicht es uns, aufstrebende Märkte wie Rumänien für unsere Bestandskund*innen in Rekordzeit aufzusetzen – in nur drei Wochen von der Entscheidung bis zum vollständigen Betrieb. Unser KI-gesteuerter Ansatz erschließt nicht nur neue Märkte; er transformiert, wie schnell und effizient unsere paneuropäischen Partner in der CEE-Region und darüber hinaus skalieren können.“

Michal Gebala, Geschäftsführer PAIR Finance Polen: „Wir freuen uns, rumänischen Verbraucher*innen moderne, flexible Zahlungslösungen zu bringen, wenn sie diese am meisten benötigen. Rumäniens digitale Zahlungslandschaft hat in den letzten Jahren eine bedeutende Transformation durchlaufen, angetrieben durch technologische Fortschritte, zunehmende Smartphone-Verbreitung und sich wandelnde Verbraucherpräferenzen. Mit der Digitalisierung, die echte Dynamik gewinnt, und der Veränderung in der Art und Weise, wie Unternehmen Kundenbeziehungen angehen, sehen wir hier klares Wachstumspotenzial.“

Rumänien: Digitaler Wandel schafft starke Nachfrage nach modernen Forderungslösungen

Rumäniens Zahlungslandschaft ist geprägt von einem dynamischen Nebeneinander traditioneller und digitaler Methoden. Während Bargeld für kleine Transaktionen und in Gebieten mit begrenzter Infrastruktur weiterhin vorherrschend ist, übernehmen urbane Bevölkerungsgruppen schnell digitale Alternativen, wobei die Nutzung von Karten und mobilen Wallets besonders bei jüngeren Zielgruppen stark zunimmt. Diese Übergangsphase, in der traditionelle Präferenzen auf beschleunigte digitale Akzeptanz treffen, schafft eine Chance für eine moderne, KI-gesteuerte Inkassolösung, die digitale Effizienz mit Ansätzen kombiniert, die auf unterschiedliche Zahlungspräferenzen zugeschnitten sind. PAIR Finance ist in 12 Märkten aktiv und expandierte in den vergangenen Jahren nach Polen, Schweden und Italien, mit über 600 Geschäftskunden in ganz Europa.

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Über PAIR Finance

PAIR Finance ist ein führendes Fintech für digitales Inkasso und Forderungsmanagement. Das Unternehmen verändert die Inkassobranche mit seinem nachhaltigen, digitalen, effizienten und kundenorientierten Ansatz. Mithilfe von künstlicher Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR Finance einen neuen Standard im Inkasso, der Geschäftskunden und Verbraucher gleichermaßen unterstützt. Mehr als 600 Unternehmen aus verschiedenen Branchen arbeiten erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen, das 2016 in Berlin gegründet wurde, hat mit Pollen Street einen renommierten Private-Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance beschäftigt mehr als 250 erfahrene Mitarbeitende (FTE) an seinen Standorten in Amsterdam, Berlin, Mailand, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geleitet.

Website: pairfinance.com I LinkedIn: linkedin.com/pairfinance (https://www.linkedin.com/company/pair-finance/?viewAsMember=true)

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Quelle: ots