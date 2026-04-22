Dieselpreis sackt erneut deutlich ab / Preisrückgang im Wochenvergleich um 15,7 Cent / Benzinpreis um 4,8 Cent niedriger / ADAC: Potenzial für Preissenkungen nach wie vor vorhanden

München (ots) –

Diesel hat sich im Vergleich zur Vorwoche nochmals sehr deutlich verbilligt: Der Preis für einen Liter ist laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise um 15,7 Cent gesunken und liegt nun bei durchschnittlich 2,129 Euro. Seit dem Allzeithoch (2,447 Euro/Liter) vor rund zwei Wochen ist der Dieselpreis damit um 31,8 Cent gesunken. Auch der Preis für Super E10 hat im Wochenvergleich spürbar nachgegeben: Ein Liter kostet aktuell im bundesweiten Mittel 2,059 Euro – ein Minus von 4,8 Cent.

Der Rohölpreis als wichtigster Faktor bei Bewertung der Kraftstoffpreise liegt mit rund 98 US-Dollar für die Sorte Brent zwar über dem Niveau der Vorwoche. Vor dem Hintergrund des Ölpreises und des aktuellen Dollarkurses ist der Benzinpreis nach Ansicht des ADAC allerdings immer noch zu hoch und sollte stärker sinken, als dies in den letzten Tagen der Fall war. So lag der Preis von Super E10 vor gut einem Monat niedriger, obwohl der Ölpreis höher und das Wechselkursverhältnis schlechter war.

Ob sich der Start des Tankrabatts durch die Steuersenkung im Mai unmittelbar und vollumfänglich auf die Kraftstoffpreise auswirken wird, ist fraglich. Laut ADAC ist davon auszugehen, dass die Kraftstoffpreise erst sukzessive um den Steuerentlastungsbetrag von 16,7 Cent je Liter sinken werden. 2022, als schon einmal ein Tankrabatt gewährt wurde, sind die Preise nicht sofort in voller Höhe der Steuersenkung gefallen. Ein Grund dürfte sein, dass viele Tankstellen noch Kraftstoff in ihren Tanks lagern, der mit der bisherigen, höheren Energiesteuer eingekauft wurde. Umgekehrt erwartet der ADAC aber auch, dass mit Wegfall des Tankrabatts die Kraftstoffpreise nicht umgehend wieder um den vollen Betrag der Steuersenkung steigen werden – denn dann ist zum Teil noch einige Tage lang der günstiger versteuerte Kraftstoff in den Tanks.

Seit der Einführung des so genannten Österreich-Modells ist der beste Zeitpunkt zum Tanken kurz vor 12 Uhr mittags. Bereits im Laufe des Morgens kann man jedoch schon unterhalb des Tagesdurchschnittswertes tanken – allerdings auf einem höheren Preisniveau als vor Einführung des Österreich-Modells.

Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App „ADAC Drive“: Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

Pressekontakt:

ADAC Kommunikation

T +49 89 76 76 54 95

[email protected]

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots