Altersarmut ist weiblich / Finanzielle Sicherheit für Frauen

Altersarmut trifft Frauen in Deutschland besonders hart. Die Gründe hierfür sind tief in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen verwurzelt. So verdienen Frauen im Durchschnitt rund 16 Prozent weniger als Männer (Gender Pay Gap (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/02/PD25_056_621.html)) und sind häufiger in Teilzeit- oder Minijobs beschäftigt. Diese Einkommenslücke setzt sich im Alter fort: Die Renten von Frauen waren in Deutschland im Schnitt durchschnittlich mehr als ein Viertel niedriger als die von Männern (Gender Pension Gap (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/04/PD24_N016_12_63.html)).

Die Gründe hierfür liegen nicht nur in der geringeren Bezahlung, sondern auch in längeren Erwerbsunterbrechungen, etwa für die Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen. Diese Faktoren führen dazu, dass Frauen weniger in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, private Vorsorge oftmals vernachlässigen und so unzureichend für das Alter abgesichert sind. Um dem entgegenzusteuern, lohnt es sich, möglichst früh einen Plan für die finanzielle Sicherheit im Alter aufzustellen und zu verfolgen. Experten, wie zum Beispiel die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), leisten hierbei wichtige Unterstützung.

Private Vorsorgemöglichkeiten nutzen: Um im Alter nicht in eine finanzielle Notlage zu geraten, ist es vor allem für Frauen ratsam, sich schon frühzeitig um die eigene Altersvorsorge zu kümmern. Grundsätzlich gilt: Der Partner ist keine Altersvorsorge! Ungeachtet der Idealisierungen von sogenannten „Tradwives“ auf Social Media raten Experten unisono dazu, sich keinesfalls auf den Ehepartner als eine Form der Altersvorsorge zu verlassen. Auch die gesetzliche Rente allein reicht für einen sorgenfreien Ruhestand nicht aus. Die private Vorsorge ist deshalb das A und O. Schon kleine Beträge, die monatlich investiert werden, helfen dabei, ein finanzielles Polster aufzubauen und können langfristig vor Altersarmut schützen. Bei der Suche nach der passenden privaten Altersvorsorge stehen viele Optionen zur Verfügung. Um hier die richtigen Entscheidungen zu treffen, lohnt sich das Gespräch mit einem Vermögensberater. Gerade für die Altersvorsorge ist ein langfristiger Plan wichtig, der individuelle Faktoren berücksichtigt. Die Finanzcoaches bringen das nötige Fachwissen mit, um dabei zu unterstützen. Und das nicht nur bei der Altersvorsorge, sondern auch bei Fragen rund um Versicherungen oder dem Immobilienerwerb.

Ohne Moos nix los: Um den Plan von der privaten Altersvorsorge in die Tat umsetzen zu können, benötigen Frauen zunächst ein eigenes Einkommen. Die Elternzeit, die nach wie vor überwiegend Frauen in Anspruch nehmen, steht dem nicht per se entgegen, sondern stellt lediglich eine Unterbrechung im langjährigen Erwerbsleben dar.

Und was ist mit der „Teilzeitfalle“? Viele erwerbstätige Mütter entscheiden sich bewusst nach dem Wiedereinstieg in den Job für das Arbeiten in Teilzeit. Diese damit verbundenen Gehaltseinbußen schmälern folglich die Rente. Aus diesem Grund sollten sich Paare dem Thema Altersvorsorge am besten gemeinsam widmen und Möglichkeiten besprechen, einander zu unterstützen.

Finanzielle Bildung ist entscheidend: Ein Grund, weshalb sich viele Menschen nicht um ihre Altersvorsorge kümmern, ist oft schlichtweg eine fehlende Finanzbildung. Das führt bei Frauen oft dazu, dass das Thema auf die lange Bank geschoben wird oder schlichtweg untergeht. „Umso wichtiger ist es, jemanden mit fachlicher Qualifikation und Expertise zu Rate zu ziehen“, empfehlen die Vermögensberater, die auf eine seit 50 Jahren erfolgreiche Beratungsexpertise zurückgreifen können.

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz „Früher an Später denken“ bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 ihr 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten.

