Zum 21. Mal in Folge A+ im Fitch-Finanzstärkerating – Ausblick stabil

Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings zeichnet die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) zum 21. Mal in Folge mit dem Finanzstärkerating A+ aus. Der weiterhin stabile Ausblick ist ein deutliches Zeichen für die Zuverlässigkeit des Unternehmens auch in der Zukunft. Erst vor kurzem hat auch Franke & Bornberg der LV 1871 im Map-Report-Bilanzrating erneut „ausgezeichnete“ Finanzkraft attestiert.

„Zum 21. Mal in Folge bestätigt Fitch mit dem A+ Finanzstärkerating die außergewöhnliche Finanzkraft und Stabilität der LV 1871. Der stabile Ausblick ist dabei ein starkes Signal für die Zukunft. Finanzielle Stärke, wie sie uns jüngst auch von Franke & Bornberg erneut attestiert wurde, bedeutet für Kunden und Geschäftspartner Verlässlichkeit. Zusammen mit bedarfsgerechten Absicherungslösungen und hervorragenden Serviceleistungen bildet sie das Fundament für das Vertrauen, das uns Kunden und Geschäftspartner entgegenbringen“, sagt Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871.

Fitch: Finanzstärke seit mehr als zwei Jahrzehnten bestätigt

Die LV 1871 überzeugt die Analysten von Fitch Ratings mit ihrer „sehr starken Kapitalausstattung“, ihrem „starken Unternehmensprofil“ und „ihrer starken finanziellen Performance“.

Die internationale Ratingagentur Fitch hebt hervor, dass die Kapitalausstattung der LV 1871 „auf dem ‚extrem starken‘ Ergebnis des Prism Global-Kapitalmodells sowie auf der sehr starken Solvency II (S2)-Quote“ basiert. Zudem zählt Fitch die LV 1871 zu den „Top 10 Anbietern in der Berufsunfähigkeitsversicherung in Deutschland“ und bescheinigt dem Versicherer damit eine starke Wettbewerbsposition in einem „wachsenden und profitablen Geschäftsfeld“. Das Kapitalanlagemanagement des Unternehmens wird von Fitch als „stark“ eingestuft. Auch die „starke finanzielle Performance“ überzeugt die Analysten erneut: Die versicherungstechnische Rentabilität des Unternehmens zeigt sich „stark und stabil“. Die Erträge der LV 1871 sind „besser diversifiziert als bei einigen ihrer Wettbewerber“, was die Rentabilität des Unternehmens „widerstandsfähiger gegenüber makroökonomischen Veränderungen“ macht.

Map-Report: LV 1871 erneut an der Spitze des Bilanzratings

Auch Franke & Bornberg bestätigt die außergewöhnliche Stabilität der LV 1871: Wie bereits im Vorjahr erreicht sie mit der Bestnote „mmm+“ („hervorragend“) den Spitzenplatz im Map-Report-Bilanzrating. Unter 75 bewerteten Lebensversicherern überzeugt die LV 1871 mit ihrer Ertragskraft, ihren Sicherheitsmitteln und den stillen Reserven der Kapitalanlagen.

Finanzstärke – wichtiges Argument für Makler

Gerade im Berufsunfähigkeitsgeschäft ist diese Solidität entscheidend. Eine BU-Police begleitet Kundinnen und Kunden oft über Jahrzehnte – da zählt, dass Beiträge stabil bleiben, Leistungen verlässlich erbracht werden und der Partner auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten finanzstark ist. Mit dem Spitzenplatz im Map-Report-Bilanzrating, dem A+ Finanzstärkerating von Fitch und ihrer hohen Solvabilitätsquote bestätigt die LV 1871 einmal mehr ihre Rolle als einer der solidesten Anbieter am Markt.

