Wir sind umgezogen!

Der Newsroom des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr wird eingestellt. Um künftig keine Meldung zu verpassen, folgen Sie unserem neuen Newsroom des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr.

Das Territoriale Führungskommando Bundeswehr wurde am 9. April 2025 feierlich außer Dienst gestellt. Die Aufgaben des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr sowie des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr hat nunmehr das Operative Führungskommando der Bundeswehr übernommen. Somit bündelt das neue Operative Führungskommando die Aufgaben der Landes- und Bündnisverteidigung, des internationalen Krisenmanagements, die militärischen Evakuierungsoperationen und Einsätze der Spezialkräfte sowie der Amts- und Katastrophenhilfe. Dies ist ein Grundstein für die Neuausrichtung und Anpassung der Bundeswehr an die sich entwickelnde Sicherheitslage in Europa und weltweit.

Mehr Infos zum Operativen Führungskommando der Bundeswehr finden Sie hier: Link (https://www.bundeswehr.de/de/organisation/operatives-fuehrungskommando-der-bundeswehr/aufstellung-operatives-fuehrungskommando-5931288)

