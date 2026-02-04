Weltmeister an Bord: Aston Martin präsentiert Aufgebot für die DTM 2026

München (ots) –

Die Fans der DTM dürfen sich auch 2026 auf die britische Kultmarke Aston Martin freuen. Das Team Comtoyou Racing setzt in der kommenden Saison zwei Aston Martin Vantage GT3 ein und vertraut dabei auf einen echten Publikumsliebling: Der zweimalige Langstrecken-Weltmeister Nicki Thiim (DK) verstärkt die Mannschaft aus Belgien, die nach dem DTM-Debütjahr den nächsten Schritt gehen möchte. Das zweite Cockpit besetzt der Belgier Nicolas Baert.

Comtoyou Racing gewinnt mit Thiim einen erfahrenen GT3-Piloten. „Die DTM ist eine der härtesten und am stärksten umkämpften Meisterschaften weltweit“, sagt der Werksfahrer von Aston Martin. „Dieses Jahr gemeinsam mit Aston Martin zu starten, ist ein Traum. Ich habe mit dem Vantage schon in so vielen anderen Rennserien gewonnen, dass ich es kaum erwarten kann, mit Aston Martin auch in der DTM um Siege zu kämpfen.“ Der Sohn der DTM-Ikone Kurt Thiim (Champion von 1986) ist zweimaliger GTE-Pro-Champion der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. Mit Comtoyou Racing verbindet den 36-Jährigen vor allem der größte Erfolg der Teamgeschichte, als Thiim und das Team 2024 gemeinsam den Gesamtsieg beim legendären 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps feierten.

Für Baert steht das zweite Jahr in der DTM an. Der Sohn von Teameigner Jean-Michel Baert sammelte in seiner Debütsaison wichtige Erfahrungen und möchte 2026 darauf aufbauen. „Wir haben 2025 viel gelernt“, betont der 24-Jährige. „In diesem Jahr haben wir den Vorteil, dass wir das Auto, die Strecken und die Meisterschaft kennen. Zusammen mit der Erfahrung von Nicki, von der ich sicher profitieren kann, haben wir alle Bausteine, um 2026 große Fortschritte zu machen.“

„Wir bereiten uns intensiv und noch gezielter auf die anstehende DTM-Saison vor“, sagt Jean-Michel Baert, Teameigner von Comtoyou Racing. „Außerdem weiten wir unsere Aktivitäten in Deutschland aus, dazu zählt auch ein möglicher Einstieg ins ADAC GT Masters. Mein besonderer Dank gilt Aston Martin Racing, unseren Partnern sowie allen Teammitgliedern für ihr großes Engagement, mit dem wir gemeinsam die Herausforderung DTM 2026 angehen.“

Adam Carter, Aston Martin Head of Endurance Motorsport, ergänzt: „Die DTM ist eine sehr renommierte und äußerst wettbewerbsintensive Meisterschaft. Wir sind stolz darauf, dass unser Partner Comtoyou Racing sich dafür entschieden hat, mit dem Aston Martin Vantage GT3 an den Start zu gehen. Ebenso freuen wir uns, dass Nicki Thiim sein herausragendes Talent und seine große Erfahrung mit ins Programm einbringt. Wir wünschen ihm und Nicolas Baert eine erfolgreiche Saison.“

