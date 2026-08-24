Späte Sommerferien verschaffen Familien in Süddeutschland einen Preisvorteil

München (ots) –

Warten bis September zahlt sich in Bayern und Baden-Württemberg aus – Urlauber können bei Pauschalreisen im Schnitt 12,2 Prozent sparen, zeigt ein aktueller Datencheck von weloveholidays (https://www.loveholidays.com/de/).

Noch über drei Wochen Sommerferien liegen in Bayern und Baden-Württemberg vor den Familien – und damit auch noch die Chance auf günstige Last-Minute-Reisen. Wer seinen Sommerurlaub noch nicht gebucht hat, kann mit einer Reise ab dem 1. September im Schnitt 12,2 Prozent sparen und so von den in diesem Jahr besonders späten Sommerferien in Süddeutschland profitieren.

Aktuelle Daten des Online-Reiseveranstalters weloveholidays zeigen, dass ein Reisestart ab dem 1. September für Familien deutliche Ersparnisse bringen kann. Am meisten sparen Familien, die ab München fliegen: Hier liegt die durchschnittliche Ersparnis bei 14,1 Prozent. Auch Pauschalreisen ab Nürnberg (-13,5 %), Memmingen (-13,8 %), Karlsruhe/Baden-Baden (-12,5 %), Stuttgart (-12,3 %) oder dem nahegelegenen Frankfurt (-9,6 %) sind bei einem Reisestart Anfang September deutlich günstiger als bei einem Abflug Ende August. Bei einer Pauschalreise für die ganze Familie kann das einen erheblichen Unterschied machen.

„Es gibt in diesem Sommer noch zahlreiche Last-Minute-Reisen, bei denen man nicht zwischen Preis und Qualität abwägen muss – es lohnt sich, die niedrigeren Preise im späteren Verlauf der Sommerferien zu nutzen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Mit einer Pauschalreise sind Familien zudem automatisch abgesichert, was ihnen die Sicherheit und Vertrauen gibt, auch spontan zu verreisen“, sagt Charlotte Gogstad, VP International Expansion bei weloveholidays.

Dabei variiert, welche Reiseziele besonders günstig zu erreichen sind. Die Spitzenreiter pro Flughafen:

– Ab München: Barcelona – 27 % günstiger

– Ab Nürnberg: Varna – 37 % günstiger

– Ab Stuttgart: Antalya – 11 % günstiger

– Ab Karlsruhe/Baden-Baden: Palma – 6 % günstiger

– Ab Memmingen: Varna – 30 % günstiger

– Ab Frankfurt: Heraklion – 17 % günstiger

Weitere Informationen auf weloveholidays.de (https://www.loveholidays.com/de/?WT.mc_id=pgo-145353123486-kwd-319996698436&ch=br&gad_source=1&gad_campaignid=19777002220&gbraid=0AAAAApDhJBOujXGZefJKEXgYdyRQdC8cF&gclid=CjwKCAjwy5rUBhB5EiwAIoAtCgOBjXDTDkgCJ9DfXotQ030c24pr6GhMcO28ZnKq4POFIObE9j7t8BoC2IMQAvD_BwE)

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Quelle: ots