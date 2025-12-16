Von IDM zu EURO MOTO / Motor Presse Stuttgart startet 2026 eine neue Europäische Motorsport-Serie für Superbike, Supersport und Sportbike

Stuttgart (ots) –

Mit der Einführung der EURO MOTO erweitert die Motor Presse Stuttgart ab 2026 ihr Motorsport-Portfolio. Aufbauend auf der erfolgreichen Entwicklung der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) stellt EURO MOTO den konsequenten nächsten Schritt zur Weiterentwicklung des europäischen Rundstreckenrennsports in den Klassen Superbike, Supersport und Sportbike dar. Ziel der neuen Plattform ist es, ein internationaleres Starterfeld zu gewinnen, die Sichtbarkeit in den relevanten Märkten zu erhöhen und noch spannendere und hochklassigere Rennen zu bieten.

Die IDM hat sich in den vergangenen Jahren zu einer sportlich und organisatorisch führenden Meisterschaft entwickelt. Das Niveau in den Klassen Superbike, Supersport und Sportbike liegt auf internationalem Top-Level. „Die IDM hat gezeigt, dass sie ein Sprungbrett für Talente mit WM-Ambitionen ist“, sagt Serienmanager und Initiator Normann Broy. „Mit der EURO MOTO schließen wir die Lücke zwischen den nationalen Meisterschaften und der Weltmeisterschaft. Wir schaffen eine Plattform, auf der die besten Fahrer und Teams aus der ganzen Welt gegeneinander antreten.“

Der erste Lauf zur neuen Meisterschaft startet am 08.-10.05.2026 auf dem Sachsenring.

„Die EURO MOTO wird eine Meisterschaft, die Motorsport erlebbar macht – an der Strecke und über die digitalen Kanäle gleichermaßen“, so Broy weiter. „Durch die Internationalisierung der Serie steigern wir Reichweite und Attraktivität für Teams, Hersteller, Sponsoren und Fans in ganz Europa.“ Diese Weiterentwicklung zu einer noch internationaleren Meisterschaft wird von allen in der IDM engagierten Herstellern begrüßt. Michael Müller, Leiter Geschäftsbereich Zweirad DACH & DK Pirelli sagt dazu: „Das sportliche Niveau im Rahmen der IDM hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, und Pirelli freut sich, diese natürliche Weiterentwicklung im EURO MOTO-Konzept zu unterstützen. Als exklusiver Reifenpartner der Serie werden wir nicht nur die bereits bekannte Unterstützung auf und neben der Strecke anbieten, sondern unser Engagement auch im Bereich R&D in unsere Partnerschaft mit einbringen, und das hohe Leistungs- und Qualitätsniveau beibehalten, welches unsere Reifen schon immer ausgezeichnet hat.“

Uwe Geyer, Leiter Kundensport und Leiter Marketing BMW MOTORRAD Motorsport: „Die IDM ist seit jeher eine der wichtigsten Meisterschaften für das BMW MOTORRAD Kundensportprogramm. Eine mit internationalen Fahrern sehr stark besetzte Serie, die hochklassigen und spannenden Rennsport bietet. Als BMW Motorrad Motorsport begrüßen wir es sehr, dass sie nun die verdiente Anerkennung bekommt und als Euro-Superbike-Serie auf eine europäische Ebene gehoben wird. Wir sehen darin eine großartige Plattform für junge Talente aus ganz Europa, und zukünftig ein Sprungbrett in höhere Klassen wie die FIM Superbike World Championship.“

Der Kalender für die EURO MOTO und die parallel stattfindende IDM umfasst 2026 sieben Rennwochenenden – mit bewährten Austragungsorten wie dem Sachsenring, Oschersleben, Assen (NL), Most (CZ), Nürburgring und Hockenheimring. Neu hinzukommt die traditionsreiche WM-Strecke im tschechischen Brünn (Brno). Nicht mehr Teil der Serie ist das Schleizer Dreieck: Die Naturrennstrecke verfügt derzeit über keine internationale FIM-Homologation. Das Reglement der Superbike-Klasse bleibt im Wesentlichen erhalten, bekommt aber punktuelle Feinschliffe. Die Klassen Supersport und Sportbike orientieren sich künftig am WM-Reglement.

Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men’s Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Pressekontakt:

Franka Kreiter

Leiterin Unternehmenskommunikation

Motor Presse Stuttgart

Tel.: +49 711 182-1018

[email protected]

www.motorpresse.de

www.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgart

www.facebook.com/motorpresseNormann Broy

Serienmanager EURO MOTO

Motor Presse Stuttgart

+49-711-182-2027

[email protected]

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots