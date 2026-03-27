Von der Leinwand zum skalierbaren Online-Business: Julia Trosts Weg zur Unternehmerin

Berlin (ots) –

Eineinhalb Jahre angestellt, dreimal hat sie gekündigt und trotzdem nicht bereit, sich dem klassischen Arbeitsmodell zu beugen: Julia Trost fand ihren Weg nicht trotz Umwegen, sondern durch sie. Heute verkauft sie erfolgreiche digitale Produkte, begleitet Selbstständige aus aller Welt und hat ein Business aufgebaut, das ohne Verkaufsdruck, ohne Sales Calls und ohne künstliche Verknappung funktioniert. Was aber steckt hinter diesem Weg und was können andere daraus lernen?

Es gibt Lebensphasen, in denen sich Unzufriedenheit so weit aufstaut, dass sie irgendwann nicht mehr zu ignorieren ist. Für Julia Trost war das die Zeit ihrer Anstellung: eineinhalb Jahre, drei Kündigungen. Während dieser Zeit hat sie angefangen zu malen. Nicht mit dem Gedanken, daraus irgendwann ein Business zu machen, sondern einfach als Ausgleich zum Job. Mit der Zeit wurde daraus mehr. Sie begann, ihre Bilder auf Instagram zu teilen und Einblicke in ihre Arbeit zu geben. So wuchs nach und nach auch ihre Reichweite. Immer mehr Menschen wurden auf sie aufmerksam und irgendwann meldeten sich die ersten anderen Künstler bei ihr. Sie wollten wissen, wie sie ihre Kunst online verkauft und sich damit ein eigenes Business aufgebaut hat. Julia nahm sich Zeit für diese Gespräche, erklärte ihre Schritte und teilte ihre Erfahrungen. Dabei merkte sie, dass genau dort ein Bedarf besteht. „Dabei erkannte ich auch für mich eine wichtige Sache: Wer nur online Geld verdienen will, wird langfristig scheitern. Dauerhafte Stabilität entsteht dann, wenn Leidenschaft und Problemlösung im Zentrum stehen“, sagt Julia Trost heute.

Genau diese Überzeugung hat ihren weiteren Weg geprägt: Aus den kostenlosen Gesprächen mit anderen Künstlern entstand ihr erster Kurs zum Thema Content-Erstellung. Ein konkretes Angebot, geboren aus echten Fragen, nicht aus einer Marktanalyse. Von dort aus weitete sich ihre Arbeit Schritt für Schritt aus: von Kreativen auf Coaches, Trainer, Berater und andere Experten. Dabei erlebte Julia Trost jedoch schnell, was auch viele ihrer heutigen Kunden nur zu gut kennen: Maßnahmen, die ins Leere liefen, den Druck, sich mit scheinbar erfolgreicheren Mitbewerbern zu vergleichen, und die Frage, welcher Schritt als Nächstes sinnvoll ist. Dazu die Erkenntnis, dass Reichweite allein kein Geschäftsmodell ist. Aus diesen Erfahrungen heraus entwickelte sie das, was heute ihr Kerngeschäft ist: ein System, das Selbstständigen zeigt, wie sie aus ihrem Wissen digitale Produkte machen und damit nachhaltig Umsatz erzielen.

Gegen den Strom: Ein Geschäftsmodell ohne Verkaufsdruck

In der Online-Business-Welt dominiert oft eine bestimmte Vorstellung von Erfolg: Hochpreis-Angebote, verpflichtende Sales Calls, künstliche Verknappung und Dringlichkeit als Verkaufsstrategie. Julia Trost hat sich bewusst dagegen entschieden. Ihr Modell funktioniert ohne Verkaufsdruck, ohne erzwungene Gesprächstermine und ohne inszenierte Knappheit. Stattdessen setzt sie auf einfache Einstiege, klare Systeme und schrittweisen Aufbau.

Der erste Kontaktpunkt ist meist ein Minikurs – bewusst unter 50 Euro angesetzt, damit der Start ohne großes Risiko möglich ist. Wer möchte, kann auch über ein aufgezeichnetes Gratis-Webinar einsteigen, das jederzeit abrufbar ist. Beide Wege führen schließlich zu ihrem Hauptprogramm „ELEVATE“. Die Entscheidung für eine Zusammenarbeit soll aus Überzeugung entstehen, nicht aus künstlich erzeugter Dringlichkeit. „Ich kann Strategien vermitteln, Feedback geben und Orientierung bieten. Die Umsetzung liegt aber immer bei der einzelnen Person“, betont Julia Trost hierzu.

Was „ELEVATE“ wirklich bedeutet

Hinter dem Namen steckt dabei mehr als nur ein Kurs. Das Hauptprogramm umfasst eine umfangreiche Online-Wissensbank mit klar aufgebauten Modulen zu Themen wie Content-Strategie, Verkaufspsychologie, Werbeanzeigen, Launch-Planung, Storytelling, Kamerasicherheit und unternehmerischen Grundlagen. Hinzu kommen wöchentliche Live-Calls mit Julia Trost persönlich: Sie beantwortet Fragen, gibt individuelles Feedback, überprüft Umsetzungen und schärft gemeinsam mit den Teilnehmern deren Strategien.

Der Programmpreis liegt bei 2.000 Euro – im Vergleich zu vielen anderen Coaching-Angeboten am Markt bewusst moderat. „Digitale Produkte sollen echten Mehrwert schaffen und möglichst vielen Menschen helfen, statt als exklusives Statussymbol zu dienen“, erklärt Julia Trost ihren Ansatz. Diese Haltung wurzelt in ihrer Zeit als Künstlerin: Schon damals war ihr wichtig, dass ihre Bilder Menschen erreichen und nicht nur einer kleinen, finanzstarken Zielgruppe vorbehalten bleiben.

Perfektionismus, Sichtbarkeit und der Mut zum Anfang

Viele Selbstständige scheitern nicht an fehlendem Wissen, sondern an fehlender Umsetzung. Sie optimieren, planen, konsumieren Inhalte und werden trotzdem nicht sichtbar. Julia Trost kennt dieses Muster aus ihrer täglichen Arbeit. Perfektionismus, Angst vor Bewertungen, Hemmungen vor der Kamera, Sorgen vor Kommentaren aus dem Umfeld: All das sind Themen, die sie aktiv anspricht und normalisiert.

Ihr Buch „Mach’s trotzdem“ beschäftigt sich genau damit: Perfektionismus loslassen, trotz Zweifel ins Handeln kommen, sich nicht von äußeren Meinungen blockieren lassen. Hinter jeder Lektion stehen konkrete, umsetzbare Hinweise. Die Community durfte sogar beim Cover mitwirken – ein bewusstes Zeichen für Nahbarkeit und Einbindung. „Viele kennen die Strategien bereits, zweifeln aber vorschnell daran, wenn die erhofften Ergebnisse zunächst ausbleiben. Deshalb ist der innere Antrieb entscheidend: Wer nur online Geld verdienen will, wird langfristig scheitern“, so Julia Trost. Wer hingegen ein echtes Problem lösen will und Leidenschaft für sein Thema mitbringt, hat aus ihrer Sicht die wichtigste Voraussetzung bereits erfüllt.

Fazit: Julia Trost und ihre Lehren aus einem ungewöhnlichen Weg

Letztendlich hat Julia Trost nicht den klassischen Weg zur Unternehmerin genommen. Sie begann als Künstlerin, kündigte dreimal innerhalb von eineinhalb Jahren und baute ihr heutiges Geschäftsmodell aus echten Anfragen heraus auf – nicht aus einem Businessplan. Genau diese Erfahrung prägt heute ihre Arbeit: Sie weiß, wie es sich anfühlt, viel zu investieren, ohne sofort Ergebnisse zu sehen. Sie weiß, was es bedeutet, gegen das eigene Umfeld den eigenen Weg zu gehen. Und sie weiß, dass Wachstum selten linear verläuft.

Ihre Lehre daraus ist klar: Klein starten, echte Probleme lösen, konsequent umsetzen und Verantwortung nicht abgeben. Langfristig will sie noch mehr Menschen zeigen, dass es Alternativen zum klassischen Arbeitsmodell gibt und ein skalierbares Online-Business keine Frage von Hochpreis-Tickets oder aggressivem Vertrieb ist. „Erfolg bedeutet für mich nicht nur Umsatz, sondern Freiheit, Gestaltungsspielraum, persönliche Entwicklung und Mut, den eigenen Weg zu gehen“, fasst Julia Trost zusammen. Und dieser Weg, so zeigt ihr Beispiel, kann auch von der Leinwand aus beginnen.

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Quelle: ots