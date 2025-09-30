Vollgas über den Wolken: DTM fliegt in die Finalwoche

München (ots) –

Die DTM hebt ab in die Finalwoche: Vor dem entscheidenden Rennwochenende in Hockenheim (3. bis 5. Oktober) präsentiert die DTM gemeinsam mit German Airways, der zweitältesten deutschen Fluggesellschaft, einen Passagierjet im DTM-Look. Im Rahmen einer Kooperation mit der Fluggesellschaft ist ab sofort die Embraer E190-100LR mit der Kennung D-AMWO im Linienverkehr zwischen verschiedenen deutschen Flughäfen und Amsterdam im DTM-Design unterwegs. Bei einer exklusiven Pressekonferenz am Köln Bonn Airport am Montag stellten die DTM und German Airways das 100-sitzige Flugzeug gemeinsam mit den DTM-Titelfavoriten Lucas Auer, Jordan Pepper, Ayhancan Güven und Fabio Scherer vor.

Fans der DTM und des ADAC GT Masters kennen German Airways als Partner von HRT Ford Performance auf deren Ford Mustang GT3 – sowohl in der DTM mit Fabio Scherer als auch im ADAC GT Masters mit den Tabellenführern Salman Owega und Finn Wiebelhaus. In der Partnerschaft mit der Fluglinie ist die DTM nun nicht nur auf dem Asphalt, sondern auch über den Wolken präsent: Die Embraer von German Airways trägt das Key Visual und das Logo der Rennserie sowie das Design des Ford Mustang GT3 von Fabio Scherer. Auch im Innenraum des Jets ist die DTM sichtbar – etwa auf den sogenannten Head Rest Covers und mit Informationsmaterial in den Sitztaschen.

„Die DTM hat ab sofort auch über den Wolken eine spektakuläre Präsenz. DTM-Rennwagen und Flugzeuge sind gleichermaßen faszinierend – die Kombination aus beidem begeistert. Wir freuen uns, dass wir diesen fliegenden Markenbotschafter gemeinsam mit German Airways realisieren konnten. Das DTM-Flugzeug wird in den kommenden Wochen sicherlich viele Motorsportfans begeistern – ob als Passagier an Bord oder am Flughafen“, sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Maren Wolters, Geschäftsführerin von German Airways: „Faszination Fliegen und Faszination Motorsport, das ist einfach eine perfekte Kombination. In beiden Welten spielen Geschwindigkeit, absolute Präzision, kontinuierliche Performance und technische Perfektion eine zentrale Rolle. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir dieses Projekt gemeinsam so kurz vor dem Saisonende verwirklichen konnten und diese besondere Verbindung nun in ganz Europa sichtbar machen.“

German Airways ist die zweitälteste Fluggesellschaft Deutschlands und erfahrener Anbieter von Wetlease-Partnerschaften sowie Charterservices auf höchstem Niveau. Das Unternehmen betreibt eine moderne Flotte von acht Embraer E190-100LR-Jets, die europaweit sowohl im Wetlease für renommierte Airlines als auch im Einzelcharter für anspruchsvolle Kunden eingesetzt werden. German Airways ist Mitglied der International Air Transport Association (IATA) und der European Regions Airline Association (ERA) und steht für höchste Standards in Service, Sicherheit und Leistung. Bei der DTM auf dem Hockenheimring ist German Airways offizieller Eventpartner, im Rahmen der Kooperation gibt es im Gästebereich der DTM Hospitality eine German Airways Lounge.

