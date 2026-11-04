Verkehrsakademie Group: Spezialist für Ausbildung im Straßenverkehr / Die Unternehmensgruppe setzt auf die Qualifizierung von Berufskraftfahrern und die Fachkräftegewinnung für Transport und Logistik

Hamburg (ots) –

Stark aufgestellt: Die Verkehrsakademie Group im Überblick

Mit 30 Jahren Branchenerfahrung, knapp 100 Mitarbeitern sowie acht Standorten in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein zählt die Verkehrsakademie Group zu den führenden Anbietern für Aus- und Weiterbildung im Straßenverkehr in Norddeutschland. Das Leistungsspektrum der Unternehmensgruppe umfasst sämtliche Fahrzeugklassen, wobei der Schwerpunkt in der Ausbildung von Berufskraftfahrern für den Güter- und Personenverkehr liegt (LKW, Bus, KEP). Als AZAV-zertifizierter Bildungsträger arbeitet die Verkehrsakademie Group eng mit öffentlichen Leistungsträgern zusammen, insbesondere mit der Bundesagentur für Arbeit. Die Verkehrsakademie Group ist darüber hinaus spezialisierter Recruiting-Partner für die Transport- und Logistikbranche.

Spezialist für die Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern im Güter- und Personenverkehr

Die Transport- und Logistikbranche verzeichnet seit Jahren einen hohen Personalbedarf, insbesondere bei qualifizierten Berufskraftfahrern im Güter- und Personenverkehr. Im Zentrum stehen dabei vor allem LKW- sowie Busfahrer, an deren Ausbildung besondere technische und sicherheitsrelevante Anforderungen gestellt werden. Genau auf diese Qualifizierung hat sich die Verkehrsakademie Group spezialisiert. Die Ausbildung beinhaltet neben dem Erwerb der relevanten Führerscheinklassen auch eine Reihe ergänzender Zusatzqualifikationen, um die angehenden Berufskraftfahrer passgenau auf ihr zukünftiges Einsatzfeld vorzubereiten. Dazu zählen unter anderem Schulungen in Bereichen wie Ladungssicherung, Gefahrguttransport, Gabelstaplerbedienung und Abfahrtskontrolle. Hinzu kommen Perfektionstrainings zu Themen wie Rangieren, wirtschaftliches Fahren und Wechselbrückeneinsatz.

Ergänzend bildet die Verkehrsakademie Group auch Fachkräfte für den Kurier-, Express- und Paketdienst (KEP) aus, ein Teilbereich des Güterverkehrs, der durch den wachsenden Onlinehandel und die steigenden Anforderungen an schnelle Zustellungen stark gewachsen ist.

Als AZAV-zertifizierter Bildungsträger arbeitet die Verkehrsakademie Group eng mit der Bundesagentur für Arbeit und weiteren öffentlichen Leistungsträgern zusammen, die über die Förderform sogenannter Bildungsgutscheine die Aus- und Weiterbildung zum Berufskraftfahrer häufig finanzieren.

Spezialisierter Recruiting-Partner für die Transport- und Logistikbranche: Auf die Ausbildung folgt der Berufseinstieg

Professionelles Recruiting bildet eine weitere Kernkompetenz der Verkehrsakademie Group. Die Unternehmensgruppe begleitet den gesamten Prozess der Personalgewinnung und unterstützt Unternehmen aus der Transport- und Logistikbranche, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Für die angehenden Berufskraftfahrer (LKW, Bus, KEP) entsteht so die Perspektive, nahtlos vom Ausbildungsabschluss in ein festes Beschäftigungsverhältnis überzugehen. Gleichzeitig profitieren die Unternehmen von einer zuverlässigen Besetzung ihrer offenen Stellen.

Doppelrolle als Ausbildungs-Spezialist und Recruiting-Partner

Insgesamt nimmt die Verkehrsakademie Group somit eine starke Doppelrolle am Markt ein – eine Position, die Geschäftsführer Kay Burmester wie folgt beschreibt: „Wir qualifizieren nicht nur dringend benötigte Fachkräfte für den Güter- und Personenverkehr, sondern sorgen zugleich dafür, dass diese unmittelbar ihren Weg in die Transport- und Logistikbetriebe finden, die ihrerseits wiederum dringend qualifiziertes Personal benötigen. Diese geschlossene Prozesskette ist unser Mehrwert: Auf eine hochwertige Ausbildung folgt der direkte Einstieg in einen Arbeitsmarkt mit hohem Fachkräftebedarf. So stärken wir die Zukunftschancen der Menschen, erhöhen die Handlungsfähigkeit der Unternehmen und leisten einen wichtigen Beitrag für Gesellschaft und Branche.“

Zahlreiche weitere Leistungsangebote

Neben dem Ausbildungsfokus auf Berufskraftfahrer verfügt die Verkehrsakademie Group über ein ergänzendes Leistungsportfolio, das sich von Führerscheinausbildungen für PKW und Motorrad über den Erwerb der Sportbootführerscheine See und Binnen bis hin zu einem umfassenden Mietservice für LKW, Busse, PKW, Motorräder und Sportboote erstreckt.

Zudem hat die Unternehmensgruppe mit kürzlich gestarteten Aus- und Weiterbildungsprogrammen in Sozial-, Pflege-, Büro- und Sicherheitsberufen ihr Qualifizierungsangebot um weitere Fachkräftebereiche erweitert.

Über die Verkehrsakademie Group

Die Verkehrsakademie Group mit Sitz in Hamburg zählt zu den führenden Anbietern für Aus- und Weiterbildung im Straßenverkehr in Norddeutschland. Mit knapp 100 Mitarbeitern an acht Standorten bildet die Unternehmensgruppe im Schwerpunkt Berufskraftfahrer für den Güter- und Personenverkehr aus. Als AZAV-zertifizierter Bildungsträger arbeitet die Verkehrsakademie Group eng mit öffentlichen Leistungsträgern zusammen, insbesondere der Bundesagentur für Arbeit. Zudem ist die Unternehmensgruppe spezialisierter Recruiting-Partner für die Transport- und Logistikindustrie (www.verkehrsakademie-group.de).

Pressekontakt:

Dr. Michael Schilhaneck

Leiter Unternehmensentwicklung und Unternehmenskommunikation

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Quelle: ots