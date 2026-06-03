Umweltschutz beginnt im Kinderclub / Mit dem neuen Kids Sea Club bringt Universal Beach Hotels Kindern auf Mallorca spielerisch die Unterwasserwelt und den Schutz der Meere näher

Palma de Mallorca (ots) –

Warum ist das Seegras Posidonia so wichtig für die Strände Mallorcas? Wie lassen sich aus recycelten Materialien kleine Meeresbewohner basteln? Und wer schützt eigentlich die Unterwasserwelt des Mittelmeers? Mit Fragen wie diesen möchte Universal Beach Hotels Kindern künftig spielerisch die Welt unter der Meeresoberfläche näherbringen. Dafür startet die mallorquinische Hotelgruppe mit Schweizer Wurzeln den neuen Universal Kids Sea Club in mehreren Familienhotels auf Mallorca.

Im Mittelpunkt steht ein Urlaubserlebnis, das Spaß, Kreativität und Naturbewusstsein verbindet. Gemeinsam mit dem Maskottchen Pop, einer fröhlichen Figur aus der Unterwasserwelt, entdecken Kinder die Besonderheiten des Mittelmeers – beim Basteln, Spielen und Mitmachen.

Spielerisch die Unterwasserwelt entdecken

„Im Pilothotel Romántica (https://www.universalbeachhotels.com/de/hotels/universal-hotel-romantica) haben wir erlebt, wie schnell die Kinder unser Maskottchen Pop ins Herz geschlossen haben und mit welcher Begeisterung sie bei den Aktivitäten dabei waren“, sagt Yannik Erhart, CEO von Universal Beach Hotels. „Für uns steht an erster Stelle, dass Kinder im Urlaub Spaß haben und schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Wenn sie dabei ganz nebenbei auch lernen, respektvoll mit dem Meer umzugehen, freut uns das umso mehr.“

Zum Programm gehören unter anderem kleine Posidonia-Workshops, Recycling-Aktivitäten, eine Sea Club Regatta oder die Aktion Guardianes del Mar, bei der Kinder lernen, warum Meeresschutz schon im Alltag beginnt. Spielerisch erfahren sie dabei, welche Tiere und Pflanzen im Mittelmeer leben und weshalb gesunde Meere so wichtig sind.

Der neue Kids Sea Club wird in dieser Saison zunächst in den Familienhotels Universal Hotel Lido Park, Universal Hotel Don Camilo, Universal Hotel Bikini und Universal Hotel Castell Royal eingeführt. Eine erste Pilotphase im Universal Hotel Romántica hatte zuvor gezeigt, wie gut das Konzept bei Familien ankommt.

Meeresschutz als Teil des Urlaubserlebnisses

Das neue Kinderanimationskonzept passt zur nachhaltigen Ausrichtung der Hotelgruppe. Universal Beach Hotels engagiert sich seit Jahren für Umwelt- und Naturschutz auf den Balearen – unter anderem durch den Verzicht auf Einwegplastik, den Einsatz erneuerbarer Energien, Trinkwasserspender in den Hotels sowie die Unterstützung regionaler Projekte und lokaler Produzenten.

Mit dem Kids Sea Club möchte die familiengeführte Hotelgruppe nun auch die jüngsten Gäste für die Schönheit und Schutzbedürftigkeit der Meere sensibilisieren.

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsengagement von Universal Beach Hotels unter www.universalbeachhotels.com/de/corporate/nachhaltigkeit

Über die Universal-Unternehmensgruppe:

Der Grundstein für die Universal Beach Hotels wurde 1947 vom Schweizer Touristikpionier Alfred Erhart gelegt. Bis heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz und wird in dritter Generation von Yannik Erhart geführt. Die Gruppe betreibt aktuell 18 Hotels auf den Balearen, empfängt jährlich rund 100.000 Gäste und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende. Die Häuser liegen in erstklassiger Strandlage und stehen für ein authentisches mediterranes Urlaubserlebnis, geprägt von Schweizer Qualitätsanspruch und kontinuierlicher Modernisierung. Zur Unternehmensgruppe gehören neben den Universal Beach Hotels auch eine eigene Incoming-Agentur auf Mallorca sowie der Reiseveranstalter Universal Mallorca Travel mit Sitz in Vaduz. Als Mallorca-Spezialist vermarktet dieser die Hotels exklusiv in der Schweiz und ergänzt das Angebot an Pauschalreisen mit weiteren Gruppen- und Spezialprodukten auf der Insel. Die Gäste der Universal Beach Hotels stammen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

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Quelle: ots