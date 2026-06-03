Dieser Korbacher ist der Held für jeden Feuerwehrmann in Deutschland

Scharbeutz (ots) –

Feuerwehrleute retten Leben – doch finanziell profitieren sie oft kaum von ihrem Einsatz. Genau hier setzt Simon Schöffl aus Korbach an: Mit seiner Plattform unterstützt er gezielt Einsatzkräfte dabei, ihre finanzielle Situation nachhaltig zu verbessern. Statt komplizierter Modelle geht es um klare Strategien, die speziell auf die Realität von Feuerwehr und Rettungsdienst zugeschnitten sind. Damit trifft er einen Nerv – und hilft genau denen, die sonst selten im Fokus stehen.

„Viele Einsatzkräfte verschenken jedes Jahr Geld, weil ihre Situation in klassischen Finanzkonzepten einfach nicht berücksichtigt wird”, sagt Simon Schöffl. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie er RetterFinanz aufgebaut hat, warum er sich auf Einsatzkräfte spezialisiert hat – und welche persönlichen Erfahrungen hinter seiner Mission stehen.

Warum klassische Finanzberatung oft an Einsatzkräften vorbeigeht

Schon früh interessierte sich Simon Schöffl für Finanzthemen. Gleichzeitig stellte er jedoch fest, dass viele Beratungsansätze in der Branche an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen vorbeigehen. Vor allem provisionsorientierte Strukturen führten seiner Erfahrung nach häufig dazu, dass nicht die individuelle Lebensrealität im Mittelpunkt steht, sondern bestimmte Produkte.

Besonders deutlich wurde ihm dieses Problem im Austausch mit Menschen aus dem Rettungsdienst und der Feuerwehr. Einsatzkräfte übernehmen Verantwortung, arbeiten unter hoher Belastung und investieren oft einen Großteil ihrer Freizeit in ehrenamtliches Engagement. Neben langen Schichten engagieren sich viele zusätzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr oder anderen Hilfsorganisationen. Dadurch bleibt kaum Zeit, sich intensiv mit der eigenen finanziellen Situation auseinanderzusetzen.

Hinzu kommt ein stark ausgeprägtes Vertrauen gegenüber anderen Menschen. „Viele gehen davon aus, dass ihnen schon niemand etwas verkaufen würde, das nicht zu ihnen passt“, erklärt Simon Schöffl. Gleichzeitig fehle es klassischen Beratern häufig an Verständnis für die besonderen Herausforderungen dieser Berufsgruppen – etwa für Schichtdienste, spezielle Absicherungen oder langfristige Belastungen im Einsatzalltag.

Spezialisierung mit persönlichem Bezug

Aus diesen Erfahrungen entstand schließlich die Idee für RetterFinanz. Ziel war es von Anfang an, ein Angebot zu schaffen, das sich konsequent an den Bedürfnissen von Einsatzkräften orientiert und verständlich, transparent sowie langfristig aufgebaut ist.

Entscheidend für die Entwicklung des Unternehmens war außerdem die Zusammenarbeit mit seinen heutigen Geschäftspartnern Alexander und Merlin. Letzterer hatte bereits zuvor Erfahrungen in der Beratung von Berufsfeuerwehren gesammelt und kannte die Anforderungen der Branche aus erster Hand. Gemeinsam bündelten sie ihre Erfahrungen und entwickelten daraus ein spezialisiertes Konzept für Feuerwehrleute, Rettungskräfte und weitere Einsatzdienste.

Dabei steht nicht der kurzfristige Abschluss einzelner Produkte im Vordergrund. Stattdessen beginnt die Zusammenarbeit mit einer umfassenden Analyse der bestehenden Situation. Anschließend werden Themen wie Absicherung, steuerliche Optimierung und langfristiger Vermögensaufbau strukturiert aufeinander abgestimmt.

Finanzielle Stabilität trotz belastendem Berufsalltag

Gerade im Rettungsdienst und bei der Feuerwehr spielt die finanzielle Sicherheit eine besondere Rolle. Körperliche und psychische Belastungen gehören zum Alltag, gleichzeitig sind Risiken wie Dienstunfähigkeit oder gesundheitliche Einschränkungen deutlich präsenter als in vielen anderen Berufen. Umso wichtiger sei es laut Simon Schöffl, frühzeitig stabile Strukturen aufzubauen.

RetterFinanz setzt deshalb auf nachvollziehbare Strategien, die sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. Digitale Prozesse, feste Ansprechpartner und eine kontinuierliche Betreuung sollen dafür sorgen, dass sich die Kunden trotz anspruchsvoller Arbeitszeiten zuverlässig begleiten lassen.

Die Resonanz zeigt, dass der Bedarf groß ist. Immer mehr Einsatzkräfte suchen gezielt nach Lösungen, die ihre berufliche Realität tatsächlich berücksichtigen – und nicht auf standardisierten Konzepten basieren. Genau darin sieht Simon Schöffl den entscheidenden Unterschied: „Wer die Herausforderungen dieser Menschen versteht, kann sie auch deutlich passender begleiten.“

Über Simon Schöffl

Simon Schöffl ist Gründer und Geschäftsführer von RetterFinanz. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den finanziellen und absicherungsrelevanten Herausforderungen von Einsatzkräften aus Rettungsdienst, Feuerwehr und vergleichbaren Berufen. Sein Schwerpunkt liegt auf Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und strukturiertem Vermögensaufbau unter besonderen dienstlichen Bedingungen. Mehr Informationen unter: https://retterfinanz.de/

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