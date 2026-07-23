Das Maschseefest ist eröffnet – spektakulärer Auftakt gemeinsam mit den Finals 2026

Hannover (ots) –

Hannover feiert den Sommer und den Spitzensport am Maschsee:

Mit einer spektakulären Eröffnungsshow auf einer schwimmenden Bühne ist am Mittwoch das 38. Maschseefest offiziell eröffnet worden. Erstmals wurde Norddeutschlands größtes Seefest gemeinsam mit Deutschlands größtem Multisportevent, den Finals 2026, eröffnet. Bis zum 09. August verwandelt sich das Ufer des Maschsees wieder in eine lebendige Flaniermeile mit internationaler Gastronomie, Live-Musik und einem vielfältigen Kultur- und Familienprogramm. Parallel dazu werden vom 23. bis 26. Juli im Rahmen der Finals 143 Deutsche Meistertitel in 24 Sportarten vergeben – viele Wettkämpfe direkt am und auf dem Maschsee.

Bereits die Eröffnung machte deutlich, wie hervorragend sich Sport, Kultur und Festivalatmosphäre in Hannover miteinander verbinden lassen. Auf einer eigens errichteten schwimmenden Bühne präsentierten sich zahlreiche Sportarten der Finals. Für musikalische Höhepunkte sorgten die Hannoveraner Band Fury in the Slaughterhouse sowie die aus der Region Hannover stammende Sängerin Lina Larissa Strahl.

Mit einem gemeinsamen Druck auf den Buzzer gaben um 17:30 Uhr noch bei Sonnenschein Oberbürgermeister Belit Onay, Niedersachsens Ministerin für Inneres und Sport Daniela Behrens, Jens Palandt, Erster Regionsrat der Region Hannover, sowie André Lawiszus, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), das Startsignal für das Doppel-Event aus Maschseefest und Die Finals 2026. Dieser symbolische Moment läutete 19 Tage Festivalatmosphäre am Maschsee sowie vier Tage Spitzensport in Hannover und der Region ein. Den emotionalen Schlusspunkt der Eröffnungsshow setzte ein buntes Feuerwerk. Wenige Sekunden danach setzte für kurze Zeit leichter Regen ein.

Belit Onay betonte die besondere Bedeutung des diesjährigen Sommers: „Das Maschseefest ist seit Jahrzehnten ein Aushängeschild unserer Stadt und bringt Menschen aus Hannover, der Region und weit darüber hinaus zusammen. Dass wir es in diesem Jahr gemeinsam mit den Finals eröffnen, zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig, gastfreundlich und lebendig Hannover ist. Wir freuen uns auf großartigen Spitzensport und ein friedliches Sommerfest mit einzigartiger Atmosphäre.“

Auch André Lawiszus sieht in der Kombination beider Veranstaltungen eine besondere Chance: „Das Maschseefest steht seit fast vier Jahrzehnten für Lebensfreude, internationalen Genuss und Begegnung. Gemeinsam mit den Finals schaffen wir in diesem Jahr ein außergewöhnliches Erlebnis, das Sport und Kultur verbindet. Die Bilder vom Maschsee werden bundesweit zu sehen sein und zeigen Hannover von seiner schönsten Seite – als moderne, weltoffene Veranstaltungsstadt.“

Fotos finden Sie unter: https://www.picdrop.com/kevinmuenkel/vVoAqkAzjo,

(c) Kevin Münkel.

Mehr Informationen zum Maschseefest finden Sie unter www.maschseefest.de

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Quelle: ots