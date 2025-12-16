UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ausgezeichnet

Nürnberg (ots) –

Die Fondsfamilie der UmweltBank wurde erneut mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet: Alle fünf Fonds, die nach dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der UmweltBank gemanagt werden, erhielten in diesem Jahr die unabhängige Nachhaltigkeits-Zertifizierung des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Unter anderem wurde auch der neue Anleihen-ETF der grünen Direktbank im Rahmen der Vergabefeier auf dem Frankfurter Römerberg am 11. Dezember 2025 mit dem FNG-Siegel für das Jahr 2026 prämiert.

Die Fonds und ETFs wurden für ihre nachhaltige Ausrichtung und ihre besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Vor allem die institutionelle Glaubwürdigkeit, hohe Produktstandards sowie der klare Nachhaltigkeitsfokus der Portfolios überzeugten die Jury. „Besonders freuen wir uns über die Bewertung der drei aktiven Fonds, die allesamt mit der Bestnote ausgezeichnet wurden“, sagt Volker Grimm, Teamleiter Investmentfonds bei der UmweltBank. „Das bestätigt uns in unserem Ansatz, unsere Kompetenz in grünen Geldanlagen mit den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden zu verbinden.“

Im Einzelnen wurden die Fonds wie folgt bewertet:

– UmweltBank Fonds – Sustainable Europe: 3 Sterne

– UmweltBank Fonds – Social Future: 3 Sterne

– UmweltBank Fonds – Green Future: 3 Sterne

– UmweltBank ETF – Global SDG Focus: 2 Sterne

– UmweltBank ETF – Green & Social Bonds Euro: 2 Sterne

Alle Informationen zur UmweltBank-Fondsfamilie: www.umweltbank.de/fondsfamilie

Weitere Informationen zum FNG-Siegel stehen auf der offiziellen Website zur Verfügung: www.fng-siegel.org

Über das FNG-Siegel

Das FNG-Siegel gilt als führender Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum und wird jährlich vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) vergeben. Es zeichnet Fonds aus, die die anspruchsvollen Kriterien des eigens entwickelten Qualitätsstandards erfüllen. Erfolgreich zertifizierte Fonds folgen einem klaren und transparenten Nachhaltigkeitsansatz. Die Prüfung erfolgt durch den Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. e. V. und das Uni-Spin-off AIR unter Leitung von Prof. Dr. Timo Busch. Ein externes, interdisziplinäres Komitee begleitet den Prozess.

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

Risiken

Der Kurswert von Wertpapieren unterliegt marktbedingten Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Das eingesetzte Kapital unterliegt einem Verlustrisiko. Fonds sind somit nicht geeignet für Anlegende, die eine risikolose Anlage anstreben. Anlegende sollten ihr Geld nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen, weil sonst das Risiko besteht, dass sich innerhalb der Haltedauer mögliche Wertschwankungen nicht ausgeglichen haben. Des Weiteren besteht das Risiko, dass die künftige Wertentwicklung nicht der Wertentwicklung der Vergangenheit entspricht.

Hinweise

Diese Marketingmitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Kaufs, Verkaufs, Tauschs, Rückkaufs, Haltens, der Zeichnung oder Übernahme eines bestimmten Finanzinstruments dar (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw. Vertriebspartnerin verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen der Anlegenden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anlegende sollten sich insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht vor einer individuellen Anlageentscheidung fachkundig beraten lassen. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.

Weiterführende Produktinformationen

Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt, den Anlagebedingungen, sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache auf einem dauerhaften Datenträger oder auf Verlangen kostenlos in Papierform bei der jeweiligen EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft.

Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Bitte lesen Sie insbesondere den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Pressekontakt:

Oliver Patzsch

Pressesprecher

Manager Investor RelationsUmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 – 1305

E-Mail: [email protected]

Internet: www.umweltbank.de

Newsletter: www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Original-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots