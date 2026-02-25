Tanken, shoppen, Kaffee holen / Die Tankstelle als Anlaufstelle im Alltag

Frankfurt/Main (ots) –

Die meisten Deutschen haben eine Lieblingstankstelle * Shop-Angebote und Service sind gefragt * girocard ist Bezahl-Favorit an der Tankstelle

Tankstellen sind längst mehr als Orte zum Tanken. Kurz vor der Arbeit noch einen Kaffee holen, nach dem Tanken Snacks für unterwegs kaufen oder ein Paket abholen: Eine aktuelle repräsentative girocard-Studie* zeigt, wie sich Tankstellen zu multifunktionalen Anlaufstellen im Alltag entwickeln – und welche Rolle das Bezahlen dabei spielt.

Lieblingstankstelle: Lage, Preis und Service sind entscheidend

Mehr als drei Viertel (76 Prozent) der Befragten haben eine oder mehrere Lieblingstankstellen. Entscheidend ist die gute Erreichbarkeit (72 Prozent), gefolgt vom Preis (50 Prozent) und einem guten Service (20 Prozent). Um das beste Angebot zu finden, nutzt die Mehrheit (60 Prozent) Tank-Apps zum Preisvergleich. Auch Schnelligkeit zählt: Ist die Schlange an der Zapfsäule zu lang, fahren 56 Prozent lieber weiter.

Mehr als Tanken: Zusätzliche Angebote sind gefragt

Doch nicht nur zum Tanken zieht es die Deutschen an die Tankstellen: In den drei Monaten vor der Befragung nutzten 40 Prozent die Shop-Möglichkeiten einer Tankstelle, 25 Prozent das gastronomische Angebot und 17 Prozent einen integrierten Supermarkt. Besonders gefragt sind Snacks, Kaffee sowie Kaltgetränke.

Fast ein Viertel (23 Prozent) der Befragten würde Tankstellen schon heute als Nahversorger bezeichnen. Diese Entwicklung eröffnet Betreibenden zusätzliche Umsatzchancen jenseits des Kraftstoffgeschäfts. Die Möglichkeit zur Kartenzahlung ist für Kundinnen und Kunden dabei besonders wichtig: Nach den Preisen (78 Prozent) und den Öffnungszeiten (72 Prozent) landet sie mit 71 Prozent auf dem dritten Platz der wichtigsten Shop-Kriterien.

Beliebt, günstig, zuverlässig: girocard überzeugt im Kostenvergleich

Beim Bezahlen ist die girocard die erste Wahl. 40 Prozent der Befragten zücken an der Tankstellenkasse am liebsten ihre girocard. Dahinter folgen Kreditkarten (21 Prozent), Bargeld (20 Prozent) und internationale Debitkarten (11 Prozent). Die Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen zahlt sich auch für Tankstellenbetreibende aus, schließlich ist sie das kostengünstigste bargeldlose Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie.

