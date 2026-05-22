Steuervorteil wackelt: Ehegattensplitting vor dem Aus – warum jetzt gute Beratung entscheidend wird

Mannheim (ots) –

Das Ehegattensplitting steht politisch zunehmend unter Druck. Für viele Paare könnte das spürbare finanzielle Folgen haben. Fällt der Steuervorteil weg oder wird eingeschränkt, verändert das nicht nur die monatliche Belastung, sondern auch langfristige Vorsorge- und Absicherungsstrategien. Gerade bei Einkommen, Versicherungen und Altersvorsorge kann sich die gesamte Planung verschieben.

Viele Paare haben ihre komplette Finanzstrategie auf das Splitting aufgebaut. Fällt dieser Vorteil weg, entstehen plötzlich Lücken, die vorher niemand auf dem Schirm hatte. Hier erfahren Sie, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, bestehende Konzepte zu überprüfen und wie sich Paare frühzeitig auf mögliche Änderungen vorbereiten können.

Planungsunsicherheit als zentrales Risiko

Gerade diese Unklarheit erschwert eine verlässliche Finanzplanung erheblich, denn stabile Rahmenbedingungen bilden üblicherweise die Grundlage langfristiger Entscheidungen. Viele Paare haben ihre laufenden Ausgaben und Verpflichtungen auf Basis eines bestimmten Nettoeinkommens kalkuliert. Sollte der steuerliche Vorteil entfallen oder reduziert werden, verschiebt sich dieses Fundament spürbar. Infolgedessen entstehen Unsicherheiten, die sich nicht nur auf einzelne Bereiche beschränken, sondern die gesamte finanzielle Struktur betreffen können.

Auswirkungen auf laufende Verpflichtungen

Besonders deutlich zeigt sich das bei regelmäßig bedienten Verbindlichkeiten. Baufinanzierungen etwa sind häufig so ausgestaltet, dass Tilgungsraten und Annuitäten exakt auf die bisherige Einkommenssituation abgestimmt sind. Verändert sich das verfügbare Einkommen, gerät dieses Gleichgewicht unter Druck. Gleichzeitig betrifft dies auch kontinuierliche Sparleistungen sowie Versicherungsbeiträge, die bislang als dauerhaft tragfähig eingeplant wurden. In der Summe entsteht ein Anpassungsbedarf, der sich nicht isoliert betrachten lässt.

Verschiebungen in der Altersvorsorge

Darüber hinaus entfaltet die mögliche Neuregelung eine Wirkung auf bestehende Vorsorgestrukturen. Zahlreiche Entscheidungen im Bereich der Altersvorsorge wurden unter Berücksichtigung der gemeinsamen steuerlichen Progression getroffen. Ändert sich diese Grundlage, kann sich die Effizienz einzelner Produkte deutlich verschieben. Insbesondere private Vorsorgelösungen verlieren unter Umständen an Attraktivität, wenn steuerliche Vorteile wegfallen oder sich das Nettoeinkommen reduziert. Dadurch besteht die Gefahr, dass ursprünglich tragfähige Konzepte ihre Zielwirkung nur noch eingeschränkt erreichen.

Gleichzeitig gewinnen andere Modelle an Bedeutung. Die betriebliche Altersversorgung rückt stärker in den Fokus, da steuerliche Fördermechanismen hier weiterhin greifen und unter veränderten Rahmenbedingungen an Gewicht zunehmen können. Folglich verschiebt sich die Gewichtung innerhalb der Gesamtstrategie, ohne dass sich die grundlegenden Ziele der Absicherung verändern.

Anpassungsbedarf bei der Risikoabsicherung

Auch im Bereich der Risikoabsicherung ergeben sich neue Fragestellungen. Versicherungen, die auf das bisherige Nettoeinkommen abgestimmt wurden, können bei veränderten finanziellen Verhältnissen zu einer Überabsicherung führen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass Absicherungsniveaus nicht mehr zur tatsächlichen Einkommenssituation passen. Diese Diskrepanz kann langfristig sowohl wirtschaftliche als auch strukturelle Nachteile mit sich bringen und erfordert daher eine erneute Bewertung bestehender Verträge.

Ganzheitliche Überprüfung wird wichtiger

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass mögliche Änderungen beim Ehegattensplitting weit über eine rein steuerliche Anpassung hinausgehen. Vielmehr betreffen sie zentrale Elemente der persönlichen Finanzplanung, die eng miteinander verknüpft sind. Je früher bestehende Konzepte überprüft und an potenzielle Entwicklungen angepasst werden, desto besser lassen sich unerwartete Lücken vermeiden. Eine ganzheitliche Betrachtung der eigenen Situation gewinnt daher an Bedeutung, zumal isolierte Anpassungen häufig nicht ausreichen, um die Auswirkungen umfassend aufzufangen.

Über Tobias Vetter:

Tobias Vetter ist Finanzberater und Geschäftsführer der Vetter Group. Er unterstützt Selbstständige, Unternehmer und GmbH-Geschäftsführer dabei, ihre Steuerlast legal zu minimieren und ihre Finanzen strategisch zu strukturieren. Mit einem ganzheitlichen Ansatz verbindet er Vertragsgestaltung, Vorsorge und Vermögensaufbau zu einer durchdachten Steuerstrategie. Sein Credo: „Steuern sparen ist kein Trick – es ist eine Frage der Struktur.“ Weitere Informationen unter www.vetter-consulting.de

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