Internationaler und diversifizierter: Schörghuber Gruppe wächst weiter und richtet den Blick auf neue Märkte

München (ots) –

Bilanz 2025: Fortsetzung des 2023 eingeleiteten Wachstumskurses / Unternehmensgruppe investiert trotz herausfordernder Rahmenbedingungen im In- und Ausland / Klares Bekenntnis zum Standort Deutschland

Die Schörghuber Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort. In einem weiterhin von politischen Unsicherheiten und herausfordernden Marktbedingungen geprägten Umfeld konnte die in München ansässige Unternehmensgruppe ihren aggregierten Gesamtumsatz im Jahr 2025 steigern. „Dass wir trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen wachsen, zeigt die Stärke und Substanz unseres Unternehmens – und bestätigt uns darin, auch in den kommenden Jahren konsequent in die Zukunft zu investieren“, sagt CEO Florian Schörghuber. „Wir denken langfristig. Genau deshalb investieren wir auch dann, wenn andere bremsen“, so Schörghuber. Mit 210,7 Mio. EUR lag das Investitionsvolumen 2025 annähernd auf dem hohen Niveau von 2024 (217,5 Mio. EUR).

Sondereffekte beeinflussten das Jahr 2024

Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete die Schörghuber Gruppe einen Gesamtumsatz von 1,79 Mrd. EUR. Ohne Berücksichtigung von Sondereffekten, vor allem des Verkaufs des Münchner Wohnquartiers Welfengarten durch die Bayerische Hausbau Real Estate im Jahr 2024, bedeutet das eine Steigerung um 4 % zum Vorjahr (1,72 Mrd. EUR). Das EBITDA 2025 betrug 331,7 Mio. EUR – eine Steigerung um 1,9 % ohne die Sondereffekte des Jahres 2024 (325,5 Mio. EUR). Mit einer Bilanzsumme von 4,88 Mrd. EUR lag das Unternehmen auf dem Niveau des Vorjahres (4,91 Mrd. EUR). Erwirtschaftet wurde sie von 6.744 Mitarbeiter*innen, knapp hundert mehr als 2024. Die Eigenkapitalquote blieb mit 47,4 % auf hohem Niveau stabil (2024: 48,7 %).

Internationales Wachstum als strategischer Treiber / Diversifizierung des Portfolios schreitet voran

Die Schörghuber Gruppe ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood tätig und mit dieser breiten Aufstellung gut gegen Risiken einzelner Branchen gewappnet. Der strategischen Ausrichtung entsprechend speist sich das Umsatzwachstum zunehmend aus dem internationalen Geschäft.

Größter Wachstumstreiber im Geschäftsjahr 2025 war erneut die Paulaner Brauerei Gruppe, die als Joint Venture mit Heineken geführt und mit einem Anteil von 70 % at equity konsolidiert wird. Trotz eines sowohl in Deutschland als auch global rückläufigen Biermarktes steigerte die in über 80 internationalen Märkten aktive Brauereigruppe ihren Umsatz um rund 7 % – im In- und im Ausland sowie über alle Kategorien, Bier wie Carbonated Soft Drinks, hinweg. Vor allem das Auslandsgeschäft wuchs um 9 %, getragen von Absatzzuwächsen in China (+23,8 %), Italien (+8 %) und Spanien (+6 %). Für 2026 plant Paulaner den Markteintritt ihres wachstumsstärksten Produktes Paulaner Spezi in Italien, Frankreich, Spanien und der Schweiz.

Auch der Bereich Seafood trug maßgeblich zum internationalen Erfolg bei: Die chilenische Lachszucht Ventisqueros steigerte ihren Umsatz um rund 9 %, vor allem durch ein starkes Wachstum im wichtigsten Exportmarkt USA, wo der Umsatz um 30 % auf rund 122 Mio. USD (zum 31.12.2025 104 Mio. EUR) zulegte. Belastend wirkten sich die Mehraufwendungen infolge der US-Zollpolitik aus, die das Ergebnis der gesamten Schörghuber Gruppe im zweistelligen Millionenbereich beeinträchtigten.

Einen strategischen Meilenstein setzte die Bayerische Hausbau Real Estate mit dem 2025 eingeleiteten und Anfang 2026 abgeschlossenen Erwerb eines Gewerbeobjekts in London – dem erstmaligen Markteintritt in einen der wichtigsten europäischen Finanz- und Handelsstandorte und einem zentralen Baustein der mit der Transformation eingeleiteten Portfoliodiversifizierung.

Die Arabella Hospitality konnte ihren Umsatz auf Vorjahresniveau halten, trotz Hotelabgängen im Portfolio. Like for Like konnte der Umsatz sogar um 6,4 % gesteigert werden. Im Bereich Hotel richtet sich der Blick nach umfangreichen Investitionen in den eigenen Hotelimmobilienbestand in Österreich und auf Mallorca in den zurückliegenden Jahren wieder klar auf Wachstum. Mit der Unterzeichnung ihres ersten Managementvertrags auf Ibiza steigt die Hotelgruppe – gestützt auf über 50 Jahre Marktexpertise – in das White-Label-Operator-Management-Geschäft in Europa ein. Ziel ist die weitere Expansion in den führenden europäischen Leisure-Märkten mit prioritärem Fokus auf Spanien und Italien.

Zurückhaltender entwickelten sich angesichts der anhaltend schwierigen Marktgegebenheiten im vergangenen Jahr die Aktivitäten der Bayerischen Hausbau Development. Der Bereich war sowohl im Umsatz als auch im Ertrag rückläufig, was sich im Gesamtergebnis der Gruppe maßgeblich niedergeschlagen hat. Im Frühjahr 2026 startete die Bayerische Hausbau Development mit dem ersten Bauabschnitt und damit mit 165 von 550 geplanten Wohnungen seiner Projektentwicklung Parkside Lerchenauer Feld in München.

Aufbruch in Deutschland: „Next Germany“

Ungeachtet der erfolgreichen Expansionen bleibt der deutsche Heimatmarkt der Fokus der Aktivitäten der Schörghuber Gruppe und damit auch der Markt, in dem die Gruppe am stärksten investiert. Dazu, so Florian Schörghuber, brauche es jedoch eine Aufbruchsstimmung in Deutschland – und einen Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft. „Wir glauben unverändert an die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Sonst würden wir hier nicht weiter investieren. Als familiengeführtes mittelständisches Unternehmen werden wir unseren Beitrag leisten, dass Deutschland wieder ein Land wird für Macherinnen und Macher, ein Land, in dem Menschen mit Mut und Ideen Zukunft gestalten. Wir wollen Teil eines ökonomischen Next Germany sein. Die Rahmenbedingungen muss die Politik liefern. Wir stehen als Partner bereit.“

Kennzahlen Schörghuber Gruppe 2025

Bilanzsumme

4,882 Mrd. EUR (2024: 4,914 Mrd. EUR)

Umsatzerlöse*

1,793 Mrd. EUR (2024: 2,009 Mrd. EUR, 1,723 Mrd. EUR***)

Eigenkapitalquote**

47,4 % (2024: 48,7 %)

EBITDA*

331,7 Mio. EUR (2024: 355,5 Mio. EUR, 325,5 Mio. EUR***)

EBIT*

127,0 Mio. EUR

(2024: 171,7 Mio. EUR, 118,3 Mio. EUR***)

Investitionen*

210,6 Mio. EUR (2024: 217,5 Mio. EUR)

Mitarbeiter*innen*

6.744 (2024: 6.634)

* Gemäß IFRS 11 wird die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA mit einem Anteil von 70 % at equity konsolidiert. Hier handelt es sich um einen Pro-forma-Ausweis.

** Einschließlich Minderheitsanteile der Gesellschafterin Blue Lion GmbH.

*** Ohne Sondereffekte.

Über die Schörghuber Gruppe

Die 1954 gegründete und in dritter Generation familiengeführte Schörghuber Gruppe mit Sitz in München ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood national und international erfolgreich tätig. Zur Gruppe gehören die Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, die Bayerische Hausbau RE GmbH & Co. KG, die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA als Joint Venture mit der Heineken International B.V, die Arabella Hospitality SE und die chilenische Productos del Mar Ventisqueros S.A. Die Holding übernimmt die Aufgabe der strategischen Steuerung entlang der drei Familienwerte Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Weltweit sind insgesamt rund 6.700 Mitarbeiter*innen für die Schörghuber Gruppe tätig. www.schoerghuber.group

Pressekontakt:

Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG

Bernhard Taubenberger, Chief Communications Officer

Corporate Identity, Public Affairs & Communications (CIPAC)

Möhlstraße 10, 81675 München

T +49 89 3074917-0

[email protected], www.schoerghuber.group

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Quelle: ots