Geschäftsjahr 2025: Provinzial treibt Transformation voran, stärkt die Substanz und baut Neugeschäft aus

Münster (ots) –

– Neue Bestmarke im selbst abgeschlossenen Schaden-/Unfallgeschäft: erstmals über 5 Mrd. Euro

– Gesamtbeitragseinnahmen des Konzerns steigen auf 7,5 Mrd. Euro

– Combined Ratio weiterhin besser als der Markt

– Transformationsprozess erfolgreich auf den Weg gebracht

Der Provinzial Konzern blickt auf ein durchgängig solides Geschäftsjahr 2025 in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld zurück. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen stiegen insgesamt um 6,4% auf 7,5 (7,0) Mrd. Euro. Im selbst abgeschlossenen Schaden- und Unfallgeschäft wuchs die Provinzial mit 7,6% auf Marktniveau. Zugleich verbuchte der Konzern erfreuliche Zuwächse im Neugeschäft und hat Schwankungsrückstellungen sowie Eigenkapital deutlich ausgebaut.

„Wir wollen nicht nur solide durch das ‚Heute‘ kommen, sondern uns so aufstellen, dass der Provinzial Konzern auch in zehn oder fünfzehn Jahren weiterhin zu den stärksten Versicherern in Deutschland gehört. Hierfür entwickeln wir uns strategisch gezielt weiter und sorgen mit dem begonnenen Transformationsprozess dafür, dass unser Geschäftsmodell auch künftig robust aufgestellt bleibt“, betont Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender des Provinzial Konzerns.

Transformation: Mit klarem Rahmen und starkem Zusammenhalt in die Zukunft

Die Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung der begonnenen Transformation werden durch die Modernisierung der Arbeitswelten sowie die konsequente Einführung neuer Technologien und Künstlicher Intelligenz geschaffen. Die konzernweite Plattform „Provi GPT“ ist inzwischen fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Ergänzend entwickeln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Automatisierungslösungen – etwa Software-Roboter und KI-Workflows – die manuelle Tätigkeiten reduzieren, Bearbeitungszeiten verkürzen sowie Freiräume für Service und Kundenberatung schaffen.

Gleichzeitig setzt die Provinzial weiterhin auf ein hybrides Vertriebsmodell: Rund 1.300 Agenturen und über 100 Sparkassen mit ihren Filialen bleiben das Rückgrat in den Regionen, ergänzt durch Maklerplattformen und digitale Abschlusswege. KI-gestützte Anwendungen sowie automatisierte Prozesse verbessern Service und Effizienz für eine optimale Kunden- und Vertriebserfahrung. Die Zahl der Kundinnen und Kunden im Konzern ist 2025 auf 5,29 Mio. gestiegen, wobei insbesondere im Makler- und Online-/Direktgeschäft Zuwächse zu verzeichnen waren. Hinzu kommen rund 500.000 Kundinnen und Kunden durch die Übernahme des Bestands der Getsafe Insurance AG.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Provinzial wurde mittels einer neuen Rahmen-Betriebsvereinbarung ein Regelwerk geschaffen, das die notwendige Geschwindigkeit und Flexibilität in der Transformation mit einem hohen Maß an Sicherheit verbindet. Darin sagt der Betriebsrat des Konzerns seine konstruktive Unterstützung für die Umsetzung der anstehenden Transformationsinitiativen zu, um das Unternehmen im Sinne des gemeinsamen Ziels an die veränderten Markt- und Rahmenbedingungen anzupassen. Im Gegenzug erhalten heutige sowie künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitere Sicherheit – unter anderem durch den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis mindestens Ende 2036, einen erweiterten Gesundheitsschutz sowie Regelungen zum Abgruppierungsschutz und umfangreiche Qualifizierungsmöglichkeiten.

Mit dieser Vereinbarung setzt die Provinzial weiterhin auf vorausschauendes wirtschaftliches Handeln und bleibt zugleich ein verlässlicher, sozial verantwortlicher und attraktiver Arbeitgeber. Der Personalbestand des Konzerns wuchs auf 6.516 (5.960) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter waren erstmals auch 468 Kolleginnen und Kollegen der ÖRAG. Zudem wurde die Zahl der Auszubildenden auf 1.175 (1.065) erhöht.

Gutes Konzernergebnis und weiterer Substanzaufbau

Der Provinzial Konzern schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 256,0 (165,0) Mio. Euro ab. Zudem investiert das Unternehmen gezielt in den Ausbau seiner versicherungstechnischen Rückstellungen und setzt die konsequente Substanzstärkung fort. So wurden die Schwankungsrückstellungen um 249,8 (237,7) Mio. Euro auf 1,1 Mrd. Euro erhöht. Auch das Kapitalanlageergebnis wuchs leicht um 1,1%, auf 966,8 (956,6) Mio. Euro. „Als zweitgrößter Wohngebäudeversicherer Deutschlands sind wir in besonderem Maße von Klimafolgenrisiken und Elementarschäden betroffen“, so Breuer. „Mit der Stärkung der Reserven erhöhen wir die Widerstandsfähigkeit nicht nur gegenüber Großschäden, sondern auch in Bezug auf Kapitalmarktschwankungen oder künftigen regulatorischen Anforderungen.“

Die aufsichtsrechtliche Solvenzquote des Konzerns liegt mit 243 (240) % auf einem sehr hohen und stabilen Niveau. Die Eigenmittel gemäß den in der EU geltenden Solvency II-Aufsichtsregeln wurden um mehr als 900 Mio. Euro gesteigert.

Solides Wachstum – Neugeschäft unterstreicht die Vertriebskraft des Konzerns

Im selbst abgeschlossenen Schaden-/ Unfallversicherungsgeschäft überschritten die gebuchten Bruttobeiträge erstmals die Marke von 5,0 (4,7) Mrd. Euro. Erfreulich entwickelte sich auch das Neugeschäft der Regionalversicherer, das 2025 um 9,5% auf 642,1 (586,5) Mio. Euro wuchs. Dabei wurde allein in der Ausschließlichkeitsorganisation das Neugeschäft um starke 14,5% auf 371,1 (324,0) Mio. Euro gesteigert.

Auch der Sparkassenvertrieb entwickelte sich gut und verzeichnete einen Zuwachs im Neugeschäft von 5,8% auf 48,6 (45,9) Mio. Euro. Besonders stark war das Kfz-Geschäft mit einem Plus von 16,1% und einem Beitragsvolumen von 23 Mio. Euro – dem höchsten Anteil am Gesamtbeitrag. Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist zudem das digitale Geschäft. Über den S-Versicherungsmanager wurden insgesamt bereits 200.000 Kundinnen und Kunden angebunden, davon über 67.000 allein im Jahr 2025. Zum Jahreswechsel erreichte die Einfach gut versichert GmbH (EGV) den Meilenstein von 100 Mio. Euro betreutem Bestand. Über diese wichtigen Vertriebswege baut die Provinzial konsequent neue Kundenbeziehungen auf und stärkt nicht nur die gute Zusammenarbeit mit den Sparkassen, sondern behauptet auch ihre Position im Bereich Bancassurance.

„Dank der regionalen Vertriebspartnerinnen und -partner in unserer Ausschließlichkeitsorganisation, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Sparkassen sowie den Maklerinnen und Maklern bleiben wir weiterhin präsent in den Regionen. Auf dieses gute und erfolgreiche Miteinander bauen wir auch in Zukunft“, betont Breuer.

Das Maklergeschäft der regionalen Versicherer des Konzerns verbuchte 2025 ein Plus von 13,5% auf 209,6 (184,6) Mio. Euro. Zugleich hat die Provinzial ihren Maklervertrieb unter anderem mit dem Aufbau der Marke HFK1676 weiterentwickelt und setzt diesen Weg auch 2026 fort. Hierzu wird derzeit im Rahmen eines Konzernprogramms eine fokussierte Maklerstrategie entwickelt, die Produkt-, Prozess- und Betreuungsmodelle gezielt zusammenfasst und auf die unterschiedlichen Segmente ausrichtet. Strategische Schwerpunkte sind dabei die klare Positionierung in den jeweiligen Maklerzielgruppen, der Ausbau effizienter, digital unterstützter Prozesse (z.B. BiPRO-Fähigkeit und Plattformanbindungen) sowie einheitliche Vertriebs- und Betreuungsstrukturen.

Digitale und überregionale Modelle als wertvolle Ergänzung

Unter dem Dach der Provinzial Next AG bündelt der Konzern seine deutschlandweiten und digitalen Geschäftsmodelle, zu denen unter anderem die Sparkassen DirektVersicherung AG als Direktversicherer, die ProTect Versicherung AG als Risikoträger für Restkreditversicherung, die andsafe AG als digitaler Schaden-/Unfallversicherer sowie seit Dezember 2025 die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG gehören. Hierdurch spricht die Provinzial neue Kundensegmente an – insbesondere junge, onlineaffine Zielgruppen – und bedient bundesweite Makler- sowie Plattformverbindungen. Zudem stellen die Unternehmen der Provinzial Next digitale Produkte, Prozesse und Services zur Verfügung, die im gesamten Konzern genutzt werden können. Die gebuchten Bruttobeiträge der unter der Provinzial Next gebündelten Gesellschaften sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Auch das Neugeschäft legte weiter zu.

„Mit der Weiterentwicklung unserer Maklerstrategie und unseren bundesweiten sowie digitalen Töchtern erschließen wir neue Wachstumspotenziale“, erläutert Breuer. „Zugleich haben wir hier ein hervorragendes Entwicklungsfeld für technologische Innovationen im Konzern, von denen wiederum die Regionalversicherer profitieren.“

Combined Ratio weiterhin besser als der Markt

Auf der Schadenseite stiegen die Bruttoschadenaufwendungen im gesamten Schaden- /Unfallversicherungsgeschäft um 7,8% auf 3,3 (3,0) Mrd. Euro. Hauptursachen waren weiterhin steigende Material- und Lohnkosten, insbesondere in der Kraftfahrtversicherung, sowie eine höhere Großschadenbelastung. Trotz der weiter anhaltenden Schadeninflation konnte die Combined Ratio im gesamten Schaden-/Unfallversicherungsgeschäft leicht auf 87,5% verbessert werden (87,8%). Der Marktdurchschnitt liegt voraussichtlich bei 90%.

Lebensversicherung: Einmalbeiträge und fondsgebundene Lösungen treiben Wachstum

In der Lebensversicherung verzeichnete der Provinzial Konzern im Geschäftsjahr 2025 insgesamt ebenfalls ein solides Wachstum. So stiegen die Gesamtbeitragseinnahmen um 4,6% auf 2,2 (2,1) Mrd. Euro. Insbesondere das Geschäft gegen Einmalbeitrag legte deutlich um 17,6%, auf 746,8 (635,0) Mio. Euro zu. Die laufenden Beiträge lagen hingegen mit 1,47 (1,48) Mrd. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig konnte die Zinszusatzreserve – trotz unverändertem Referenzzins – von 2,8 auf 2,6 Mrd. Euro reduziert werden.

Ausblick 2026

In das laufende Geschäftsjahr ist der Provinzial Konzern sehr erfreulich gestartet. Sowohl im Komposit- als auch im Leben-Bereich liegt das bisherige Wachstum der gebuchten Beiträge im Vorjahresmonatsvergleich mit 6,5% (Komposit) sowie 1,2% (Leben) über den Hochrechnungen des GDV. Auch wenn sich die Auswirkungen des Irankriegs sowohl an den Finanzmärkten als auch bei der Preisentwicklung bemerkbar machen, sind derzeit noch keine Auswirkungen für die Provinzial zu verzeichnen.

Auch darüber hinaus bleibt die Versicherungsbranche im Wandel. Wichtige politische Weichenstellungen, etwa im Bereich der privaten Altersvorsorge oder der Elementarversicherung, sind bereits beschlossen oder in naher Zukunft zu erwarten. Daher arbeitet der Konzern mit Blick auf die Reform der privaten Altersvorsorge intensiv an einem modernen Produktportfolio, das pünktlich zum Neustart am 1. Januar 2027 verfügbar sein wird. Dabei setzt die Provinzial auf ein umfassendes Gesamtpaket aus digitalen Abschlussmöglichkeiten, individueller Beratung und bedarfsgerechter Ausgestaltung, um die Attraktivität der privaten Altersvorsorge durch verbesserte Renditechancen und mehr Transparenz nachhaltig zu steigern. Bereits jetzt können sich Kundinnen und Kunden im Internet über die neuen Vorsorgemöglichkeiten rund um das AV-Depot und Garantieprodukte informieren sowie ihre persönliche Förderung schnell und einfach berechnen lassen.

„Im Grunde beweisen wir schon seit über drei Jahrhunderten, dass wir die Fähigkeit haben, uns zu transformieren, uns anzupassen und stets die besten Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten. Das macht mich nicht nur stolz, sondern lässt mich mit großer Zuversicht in die Zukunft blicken“, so Dr. Wolfgang Breuer.

Über den Provinzial Konzern

Der Provinzial Konzern mit Hauptsitz in Münster ist mit über sieben Milliarden Euro Beitragseinnahmen der zweitgrößte öffentliche Versicherer in Deutschland und gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe. Insbesondere im Bereich der Wohngebäudeversicherung zählt die Provinzial zu den Marktführern und ist deutschlandweit der zweitgrößte Anbieter. Unter dem Dach der Holding vereint der Konzern neben den Regionalversicherern auch spezialisierte Töchter wie andsafe, S-Direkt, ProTect sowie die Maklermarke HFK1676. Insgesamt sind für den Konzern mehr als 12.000 Menschen, darunter über 1.000 Auszubildende, im Innen- und Außendienst tätig. Die Betreuung der über fünf Millionen Privat- und Firmenkunden sichern rund 1.300 Provinzial Agenturen, über 100 Sparkassen sowie Maklerinnen und Makler.

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Christian Schäfer

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