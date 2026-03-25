Stephan Brandner: Wirtschaft insgesamt entlasten – nicht einzelne Unternehmen begünstigen

Berlin (ots) –

Im vergangenen Jahr 2025 hat die Bundesregierung rund 835,2 Millionen Euro an große, im Deutschen Aktienindex (DAX) gelistete Konzerne und Unternehmen, als „Bundesförderung“ ausgezahlt. Den größten Anteil erhielten Infineon mit etwa 358,5 Millionen Euro, und damit knapp das Doppelte wie im Jahr 2024, sowie RWE mit knapp 170 Millionen Euro und damit mehr als das Doppelte von 2024. Gegenüber 2024, als die DAX-Unternehmen insgesamt rund 690 Millionen Euro bekamen, ist damit ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Für das Jahr 2026 werden gebundene Mittel von über 883 Millionen Euro für DAX-Konzerne angegeben. Auch Unternehmen aus dem Nebenwerteindex MDAX profitierten von staatlichen Zuwendungen: 2025 summierten sich diese auf rund 138,4 Millionen Euro, für 2026 ist mit nahezu 405 Millionen Euro zu rechnen. Den mit Abstand größten Betrag erhielt hierbei Thyssenkrupp mit über 95 Millionen Euro. Aber auch für Unternehmen im Kleinwerteindex SDAX wurden im vergangenen Jahr insgesamt etwa 295 Millionen Euro an Bundesförderung verzeichnet, wobei die Salzgitter AG mit 262,8 Millionen Euro den größten Anteil bekam.

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, kommentiert die Zahlen wie folgt:

„Es ist kaum nachvollziehbar, dass große Konzerne und Unternehmen, die teils erhebliche Gewinne erzielen, jährlich mit hunderten Millionen Euro aus Steuermitteln unterstützt werden und die Bundesregierung nicht einmal konkretisiert, wofür. Es besteht vielerorts erheblicher Investitionsbedarf, öffentliche Mittel sind knapp. Da wäre es deutlich sinnvoller, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt zu verbessern – etwa durch steuerliche Entlastungen und weniger Bürokratie für alle Unternehmen. Statt Millionenzuwendungen an milliardenschwere Konzerne braucht es eine breit angelegte Wirtschaftspolitik, die sämtliche Unternehmen und Unternehmer, vor allem aber kleine und mittlere, stärkt.“

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Quelle: ots