ABDA freut sich auf Zusammenarbeit mit Gesundheitsminister Dr. Carsten Linnemann

Berlin (ots) –

Die ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände freut sich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Carsten Linnemann als heute ernanntem, neuem Bundesgesundheitsminister. Zugleich bedankt sich ABDA-Präsident Thomas Preis bei der bisherigen Amtsinhaberin Nina Warken für den konstruktiven Austausch mit der Apothekerschaft sowie für ihre Beharrlichkeit bei der dringend notwendigen Stärkung der Apotheken, die sie mit der Apothekenreform trotz schwieriger Rahmenbedingungen umgesetzt hat.

Preis gratuliert Dr. Carsten Linnemann zu seiner Ernennung als Bundesminister für Gesundheit und schreibt ihm: „Für Ihr verantwortungsvolles Amt wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, immer eine gute Hand und das nötige Quäntchen Glück, die gesetzten Ziele zu erreichen.“ Er sichert dem neuen Gesundheitsminister zu, dass die Apothekerschaft als konstruktiver Partner bei der Weiterentwicklung und Sicherung der Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen werde: „Die rund 16.000 Apotheken vor Ort mit Ihren 160.000 engagierten pharmazeutischen Fachkräften sichern die Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung in Deutschland täglich rund um die Uhr.“ Ihre Aufgaben würden die öffentlichen Apotheken trotz schwieriger Bedingungen – wirtschaftliche Lage, Fachkräftemangel, Lieferengpässe, Bürokratie – zuverlässig und qualitätsgesichert erbringen, so Preis.

Mit Blick auf die beschlossene Apothekenreform erklärt der ABDA-Präsident, dass die Apotheken mit ihrer Expertise, ihrer niederschwelligen Erreichbarkeit und dem hohen Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger einen entscheidenden Beitrag dazu leisten können, das Gesundheitssystem resilient und zukunftssicher zu gestalten, gerade auch in ländlichen Regionen. Auch beim geplanten Primärversorgungssystem könnten Apotheken wichtige Aufgaben übernehmen. Zudem lädt Preis den neuen Bundesgesundheitsminister zu einem Grußwort auf dem Deutschen Apothekertag am 15. September 2026 nach München ein.

Der bisherigen Gesundheitsministerin und heute ernannten Kanzleramtschefin Nina Warken dankt Preis nicht nur für die gute Zusammenarbeit, sondern wünscht ihr auch viel Erfolg in ihrem neuen Aufgabenbereich. Preis betont, dass es auch im Kanzleramt viele Berührungspunkte mit dem Gesundheits- und Apothekenwesen geben würde. Deshalb würde sich die ABDA freuen, weiter im Kontakt zu bleiben.

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