Stephan Brandner: Gedenken zum 64. Jahrestag des Mauerbaus – Warnung vor den Gefahren des Sozialismus

Heute jährt sich der Beginn des Baus der Berliner Mauer zum 64. Mal. Am 13. August 1961 errichtete das Regime der DDR einen sogenannten „antifaschistischen Schutzwall“, der nicht nur eine Stadt, sondern ein ganzes Volk teilte. Diese Barriere aus Beton, Stacheldraht, Minen und Maschinengewehren symbolisiert bis heute die Unterdrückung der Freiheit und die brutale Realität des Sozialismus. Wir erinnern an die unzähligen Opfer und warnen vor den anhaltenden Gefahren sozialistischer Ideologien, die Freiheit und Menschenrechte missachten.

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland:

„Die Berliner Mauer forderte ein hohes Tribut: Mindestens 140 Menschen wurden an der Grenze zwischen Sozialismus und Freiheit allein in Berlin umgebracht, ungezählte wurden verletzt, verhaftet, entrechtet, eingesperrt. Jedes einzelne ‚Maueropfer‘ ist ein Mahnmal für die Gefahren des Sozialismus. Die AfD lehnt jede Form des Sozialismus, egal ob rot, braun oder grün, entschieden ab und warnt vor jedem Aufflammen sozialistischer Ideen. Auch heute dominieren noch Gedanken zu (Brand)-Mauern die Gedanken vieler Menschen. Als AfD hingegen stehen wir für Brücken und eine lebendige Demokratie, sowie ein Leben in Freiheit und Sicherheit.“

