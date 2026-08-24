Grundlagen Bildrechte Webinar | dpa Akademie

Hamburg (ots) –

Basiswissen für die rechtssichere Kommunikation mit Visual Content

Professionelle Kommunikation ist heute ohne die Verwendung von Bildmaterial kaum noch vorstellbar. Was muss man für die rechtssichere Verwendung von Bildern, Filmen und Visuals wissen und berücksichtigen? Alexander Karst erklärt das nötige Grundlagenwissen und zeigt, worauf Sie achten müssen, um sich bei der Verwendung von Fotos, Grafiken und Filmen nicht angreifbar zu machen.

Grundlagen des Medienrechts in Zeiten von KI

Visueller Content ist ein zentraler Baustein in der PR und erzeugt deutlich mehr Aufmerksamkeit für Ihre Botschaften. Doch was müssen Sie aus juristischer Sicht bei der Verwendung von Bildern beachten? Aktuelle Themen wie die Kennzeichnungspflicht aus dem AI Act stehen genauso auf der Agenda wie die Klassiker der Bildrechte, inklusive Nutzungsrechten, Persönlichkeitsrecht, Datenschutz, Medien- und Markenrechte. Dabei geht es nicht um Paragrafen, sondern um die praktische und technische Umsetzung in der Kommunikationsabteilung.

Alexander Karst vermittelt das Thema als praxisversierter Kenner von Rechtsfragen rund um PR, Pressearbeit und professionelle Kommunikation. Im Fokus steht eine anschauliche und praxisnahe Vermittlung des Themas, auch anhand von Beispielen.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an den Referenten zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die Präsentationsfolien als Skript.

Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.

Programm:

– Relevante Rechtsgrundlagen wie Urheberrecht, DSGVO und der AI Act

– Praxistipps für die Nutzung verschiedener Bildquellen: Auftrag, Datenbanken, KI-Generierung

– Checklisten für Lizenzvereinbarungen und Bildnutzung

– Bildnachweise: Umgang mit Bildunterschriften, Metadaten und Kennzeichnung

– Kenntnis über Rechtsfolgen und Risiken

Unser Experte Alexander Karst (https://www.die-bildbeschaffer.de/de) arbeitet seit 1994 in der Werbung. 1998 wechselte er in die Bildbranche – als Web- und PR Manager für PhotoDisc, dann für Getty Images und seit 2002 als Bildbeschaffer. Er gründete im Jahr 2008 Die Bildbeschaffer GmbH: eine Agentur für Bildeinkauf, Recherchen, Rechteklärung, Verwaltung und dazu gehörige Dienstleistungen und Seminare. Er schult und trainiert Unternehmen und Agenturen im Umgang mit Bildern, Bildrechten und den vielen Facetten rund um Bilder, Film und Medien.

Das Webinar richtet sich gezielt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmens-, Produkt- und Markenkommunikation, die wenig oder keine Erfahrung in juristischen Belangen haben. Insbesondere PR-Profis aus Agenturen, aber auch Marketeers, Berufseinsteiger*innen und Startups profitieren von diesem Basiswissen.

Key Facts

– Termin: Montag, 10.11.2026 von 14:30 – 16:00 Uhr

– Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.

– Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

– Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

– Durchführung via MS Teams

Pressekontakt:

Marcus Heumann

Leiter dpa-Akademie

Tel.: +49 40 4113 32845

E-Mail: [email protected]

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Quelle: ots