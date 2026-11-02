Schauspielerin Olivia Marei und ihr Mann genießen Auszeit in Irland / Zeit zu zweit in der stillen Jahreszeit an der Westküste: Kraft schöpfen zwischen Atlantik, Musik und verborgenen Lieblingsorten

Frankfurt am Main (ots) –

Wenn die Tage kürzer werden und sich die Küsten in stimmungsvolles Herbst- und Winterlicht hüllen, zeigt sich Irland von seiner besonders ruhigen Seite. Fernab der Hauptsaison entdeckten nun Schauspielerin Olivia Marei und ihr Mann Johannes auf einem Roadtrip entlang der Westküste genau das, wonach viele Paare suchen: Zeit füreinander, gemütliche Abende und das Gefühl, ganze Landschaften für sich allein zu haben.

Ihre Reise führte von Westport in County Mayo über Connemara und den Burren bis auf die Dingle Peninsula im County Kerry. Übernachtet wurde unter anderem im Hyde Hotel in Galway, im Temple Gate Hotel in Ennis sowie im Dingle Skellig Hotel mit Blick auf den Atlantik. „Gerade in der Nebensaison haben wir Irland besonders intensiv erlebt. Oft waren wir stundenlang unterwegs, ohne anderen Menschen zu begegnen. Stattdessen gab es Schafe, spektakuläre Ausblicke und das Gefühl, gemeinsam etwas ganz Besonderes zu erfahren“, erinnert sich Olivia Marei.

Versteckte Lieblingsorte entlang der Westküste

Zu den schönsten Zufallsfunden der Reise zählte der Sheffry Pass bei Westport. Die schmale Panoramastraße schlängelt sich durch die Berglandschaft von County Mayo und bietet eindrucksvolle Ausblicke auf Täler und Seen. Am Abend tauchte das Paar regelmäßig ins Publeben ein, unter anderem im bekannten Matt Molloy’s Pub in Westport. Bei Live-Sessions erlebten sie traditionelle irische Musik in authentischer Atmosphäre.

In Connemara beeindruckten vor allem die abgelegenen Cleggan Cliffs. Der Weg dorthin kann stellenweise matschig sein, doch die Aussicht auf die Küste und die nahezu menschenleere Landschaft machten den Ausflug zu einem besonderen Erlebnis. Nicht weniger außergewöhnlich ist Omey Island, eine Gezeiteninsel, die nur bei Ebbe erreichbar ist und auf der heute lediglich wenige Menschen leben. Ein weiterer Lieblingsstopp für das Paar war Port Na Feadoige bei Roundstone. Zwischen Atlantikbrandung und leerem Strand genossen Olivia und Johannes einen der ruhigsten Momente ihrer Reise.

Romantische Momente in Connemara

Zu den romantischsten Momenten der Reise zählte der Besuch der Kylemore Abbey in Connemara. Umgeben von Bergen und einem malerischen See erzählt das Anwesen die bewegende Geschichte von Mitchell Henry, der das Schloss als Liebesbeweis für seine Frau Margaret erbauen ließ. Beim Spaziergang durch die weitläufigen Gärten und entlang des Sees nahmen sich Olivia und Johannes bewusst Zeit füreinander. Die Geschichte der Abbey verleiht dem Ort eine besondere Atmosphäre und machte ihn zu einem unvergesslichen Stopp ihrer Reise.

Begegnung mit irischer Kultur und Handwerkskunst

Ein lang gehegter Wunsch ging dann auch für Johannes in Roundstone in Erfüllung: der Besuch bei Malachy Kearns, einem Instrumentenbauer der irischen Bodhrán (Rahmentrommel). „Johannes hat die Angewohnheit, in freien Minuten auf Google Maps durch Irland zu stöbern und spannende Orte für zukünftige Reisen abzuspeichern. Malachys Werkstatt stand dabei seit Jahren ganz oben auf seiner Liste“, erklärt Olivia Marei.

Der Instrumentenbauer gewährte Einblicke in die Herstellung der traditionellen irischen Rahmentrommel und erzählte von seinem Leben und seiner Leidenschaft für die irische Musik. Am Ende verließen die beiden die Werkstatt nicht nur mit vielen Geschichten, sondern auch mit einer eigenen Bodhrán. Wenige Tage später hörten sie das Instrument bei einer Live-Session in Galway und erlebten, wie vielseitig und beinahe melodisch es klingen kann.

Weite Landschaften und bewegende Geschichten

Im Burren erkundete das Paar die einzigartige Karstlandschaft rund um Eagle’s Rock am Slieve Carran. Auf den Wanderwegen begegneten sie oft stundenlang niemandem. Anschließend führte die Reise auf die Dingle Peninsula. Endlose Strandspaziergänge am Castlegregory Beach, die spektakulären Ausblicke am Dunmore Head und die Küstenstraße des Slea Head Drive gehörten dort zu den Höhepunkten des Aufenthalts.

Für die größte Überraschung sorgte jedoch das Blasket Centre. Die Ausstellung erzählt die Geschichte der Bewohner der abgelegenen Blasket Islands und zeigt eindrucksvoll, welche Bedeutung Sprache, Literatur und mündlich überlieferte Geschichten für die irische Kultur haben. „Wir hatten spektakuläre Landschaften erwartet. Was uns überrascht hat, waren die Geschichten hinter den Orten. Gerade das Blasket Centre hat uns gezeigt, wie eng Natur, Kultur und Identität in Irland miteinander verbunden sind“, sagt Olivia Marei.

Entschleunigung an der Atlantikküste

Ob bei langen Spaziergängen an menschenleeren Stränden, bei traditioneller Musik im Pub oder beim Entdecken versteckter Orte entlang der Westküste: Gerade in den ruhigeren Monaten entfaltet Irland einen ganz besonderen Zauber. Für Olivia und Johannes wurde die Reise vor allem zu einer bewussten Auszeit vom Alltag. Denn wenn draußen der Wind über die Klippen zieht und drinnen die Lichter der Pubs und Hotels Wärme spenden, wird aus einem Roadtrip eine unvergessliche Zeit zu zweit.

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Wenn Sie mehr über Irland erfahren möchten, hören Sie doch einfach mal rein in die Podcasts (https://go.irlnd.co/asprge) von Tourism Ireland.

Links:

www.ireland.com (https://go.irlnd.co/ijwwas2d)

https://www.ireland.com/de-de/destinations/county/mayo/westport/ (https://go.irlnd.co/yemi5cx4)

https://www.mattmolloy.com/

https://www.ireland.com/de-de/destinations/regions/connemara/ (https://go.irlnd.co/q4ax46g3)

https://www.thewildatlanticway.com/sight/omey-island/

https://www.discoverireland.ie/galway/port-na-feadoige-gorteen-bay

https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/attractions/kylemore-abbey/ (https://go.irlnd.co/u5vwb08l)

https://bodhran.com/

https://www.ireland.com/de-de/destinations/county/galway/galway-city/

https://www.ireland.com/en-us/destinations/regions/the-burren/ (https://go.irlnd.co/xs1ba30o)

https://www.ireland.com/de-de/destinations/regions/dingle-peninsula/

https://www.wolters-rundreisen.de/reisen.html

Pressekontakt:

Die Irland Information Tourism Ireland ist die touristische

Marketing-Organisation der Insel Irland: www.ireland.com /

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