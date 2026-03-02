Rodeln: Kristallkugeln vergeben und Vorentscheidungen gefallen – Langenhan siegt, Loch und Taubitz vor Gesamtweltcuptriumph

Sankt Moritz (ots) –

EBERSPÄCHER Rodel Weltcup St. Moritz – Celerina (SUI)

Beim achten von neun EBERSPÄCHER Rodel Weltcups der Saison auf dem Olympia Bob Run St. Moritz – Celerina sind am Wochenende wichtige Vorentscheidungen im Kampf um die Kristallkugeln gefallen. Während bei den Doppeln die Gesamtweltcupsieger bereits feststehen, übernahmen Julia Taubitz bei den Damen und Felix Loch bei den Herren die besten Ausgangspositionen vor dem Finale in Altenberg.

Olympiasieger Max Langenhan feierte am Sonntag seinen ersten Saisonsieg und den insgesamt 19. Weltcuperfolg seiner Karriere. Der 27-jährige Deutsche setzte sich in 2:12,402 Minuten vor seinem Teamkollegen Felix Loch (+0,347 Sekunden) durch. „Heute hat’s richtig Spaß gemacht“, sagte Langenhan. Loch baute mit Platz zwei seine Führung im Gesamtweltcup auf 701 Punkte aus und hat die Kristallkugel nun fest im Blick. Der Österreicher Jonas Müller wurde mit 0,758 Sekunden Rückstand Dritter und liegt mit 685 Punkten auf Rang zwei der Gesamtwertung, wird beim Finale in Altenberg jedoch nicht mehr antreten. Damit hat theoretisch nur noch Langenhan (605) eine geringe Chance, Loch abzufangen. Wolfgang Kindl (Österreich) belegte Rang vier vor Dominik Fischnaller (Italien) und Kristers Aparjods (Lettland).

Bereits am Samstag hatte Olympiasiegerin Julia Taubitz mit einer furiosen Aufholjagd ihren 32. Weltcupsieg gefeiert und die Gesamtweltcupführung zurückerobert. Mit der Tagesbestzeit im zweiten Durchgang verbesserte sich die Deutsche noch von Rang fünf auf Platz eins und gewann in 1:48,144 Minuten vor ihrer Teamkollegin Merle Fräbel (+0,121) und der Italienerin Verena Hofer (+0,225). „Der erste Lauf war ziemlich ärgerlich, aber ich konnte den Schlitten wieder gut einfangen“, sagte Taubitz. In der Gesamtwertung liegt sie nun mit 549 Punkten vor Fräbel (530) und der Österreicherin Lisa Schulte (498). Die Italienerin Sandra Robatscher, nach Lauf eins noch in Führung, fiel auf Rang vier zurück.

Bei den Doppeln wurden in St. Moritz bereits die Gesamtweltcupsieger gekrönt. Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich verteidigten mit 695 Punkten erfolgreich ihren Titel, mussten sich im Rennen aber nach einem Fehler mit Platz fünf begnügen. Den Tagessieg sicherten sich die Olympiasiegerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer (Italien) vor Elisa-Marie Storch und Pauline Patz (Deutschland) sowie Anda Upite und Madara Pavlova (Lettland).

Im Herren-Doppel feierten die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl ihren Sieg in 1:46,693 Minuten vor Ivan Nagler und Fabian Malleier (Italien). Platz drei genügte den Olympiasiegern Tobias Wendl und Tobias Arlt, um sich zum siebten Mal den Gesamtweltcup zu sichern. „Nach Platz zwei bei Olympia ist dieser Sieg hier besonders schön“, sagte Steu.

Damit gehen Felix Loch und Julia Taubitz als Führende in den Gesamtweltcupwertungen der Einsitzer in das große Saisonfinale am kommenden Wochenende im sächsischen Altenberg, während Egle/Kipp und Wendl/Arlt bereits vorzeitig als Gesamtsieger der Doppeldisziplinen feststehen.

