Regenerative Landwirtschaft: Offenheit ja, aber noch viel Unklarheit

Berlin (ots) –

Eine neue repräsentative Civey (https://civey.com/)-Umfrage im Auftrag des Forum Moderne Landwirtschaft (https://www.moderne-landwirtschaft.de/) zeigt: Die regenerative Landwirtschaft ist in der gesellschaftlichen Debatte angekommen – doch viele Menschen verbinden mit dem Begriff bislang wenig Konkretes. Das Land ist in der Frage klar gespalten – jedoch nicht in Ablehnung, sondern zwischen Wissen und Unwissen.

Was wissen Verbraucher:innen über regenerative Landwirtschaft?

34,5 % der Befragten verbinden mit dem Begriff regenerative Landwirtschaft in erster Linie einen „Ansatz für nachhaltigere Landwirtschaft“. 25,0 % sehen darin eher einen „unklar definierten, aktuell beliebten Begriff“. Weitere 13,7 % geben an, den Begriff gar nicht zu kennen.

Auch das Potenzial wird differenziert wahrgenommen: 52,0 % der Befragten sehen ein großes Potenzial für Umwelt- und Klimaschutz. 17,8 % halten das Potenzial für eher gering oder sehr gering, während 18 % es nicht einschätzen können.

Ein Siegel als Orientierungshilfe?

48,1 % der Befragten fänden ein Siegel zu Produkten aus regenerativer Landwirtschaft hilfreich, 40,2 % eher nicht. Besonders Frauen sprechen sich mit 55 % häufiger für ein Siegel aus als Männer (42 %).

Auch die Zahlungsbereitschaft ist geteilt: 47,5 % der Deutschen wären bereit, für Produkte aus regenerativer Landwirtschaft einen Aufpreis zu zahlen – knapp die Hälfte hingegen lehnt dies ab.

Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forum Moderne Landwirtschaft, betont:

„Regenerative Landwirtschaft ist kein Nischenthema mehr – sondern ein zentraler Baustein für nachhaltige Ernährungssicherung. Die Ergebnisse zeigen: Die Menschen nehmen dieses Potenzial wahr. Jetzt gilt es, verlässlich über die Praxis zu informieren und die Umsetzung politisch zu fördern.“

Fazit

Die Umfrage zeigt: Regenerative Landwirtschaft trifft auf Offenheit – aber auch auf große Begriffsunsicherheit. Eine klare Definition, praxisnahe Kommunikation und sichtbare Orientierungshilfen wie ein Siegel können helfen, das Potenzial besser zu vermitteln.

Mehr zur Definition und zu den Ergebnissen: moderne-landwirtschaft.de/regenerative-landwirtschaft

Pressekontakt:

Beatrix Reißig

Leitung Kommunikation / Pressesprecherin

Forum Moderne Landwirtschaft e.V.

Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 Berlin

Tel. +49 (0) 30 814 5555 – 70

Mobil +49 (0) 1523 396 8394

E-Mail [email protected]

Web www.moderne-landwirtschaft.de

Original-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots