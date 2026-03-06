Neues Jahr, alte Steuerfehler: Diese 5 Versäumnisse kosten Firmen jetzt richtig Geld

Köln (ots) –

Mit dem Jahreswechsel greifen neue Fristen, Regelungen und Prüfmechanismen – doch viele Unternehmen schleppen ihre steuerlichen Routinen aus dem Vorjahr einfach weiter. Dabei treten Versäumnisse häufig erst im Laufe der ersten Monate zutage und entfalten ihre finanzielle Wirkung nicht selten über das gesamte Geschäftsjahr hinweg: von falsch genutzten Freibeträgen über verpasste Gestaltungsspielräume bis hin zu formalen Fehlern, die bei Betriebsprüfungen auffallen.

Viele Steuerfehler entstehen nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil Prozesse nie an neue Rahmenbedingungen angepasst wurden – und genau das führt zu unnötigen Belastungen. Dieser Beitrag zeigt, welche fünf Fehler Unternehmen besonders häufig machen und weshalb sie im laufenden Geschäftsjahr erhebliche Auswirkungen haben können.

1. Fehlende strategische Steuerplanung über das laufende Jahr hinaus

Ein zentraler Fehler liegt darin, Steuern lediglich rückblickend zu betrachten. In der Praxis fehlt häufig ein grundlegendes Verständnis für die Bedeutung steuerlicher Gestaltungen im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und des privaten Vermögens. Dabei lassen sich viele Weichen frühzeitig stellen, wenn steuerliche Aspekte konsequent in unternehmerische Entscheidungen einbezogen werden. Ohne diese vorausschauende Planung bleiben legale Optimierungsmöglichkeiten ungenutzt – mit unmittelbaren finanziellen Folgen.

2. Ungeprüfte Unternehmensstrukturen trotz veränderter Rahmenbedingungen

Eng damit verbunden ist die Frage nach der passenden Struktur. Zwar wird die Rechts- und Beteiligungsform bei der Gründung intensiv diskutiert, anschließend jedoch oft jahrelang nicht mehr hinterfragt. Eine regelmäßige Überprüfung schafft Klarheit darüber, ob die bestehende Struktur noch zur aktuellen Ertragslage, zur Wachstumsstrategie und zu den langfristigen Zielen passt. In vielen Fällen wäre eine Anpassung sinnvoll, etwa durch den Aufbau einer Holding oder durch strukturelle Vereinfachungen, die steuerliche Vorteile eröffnen können.

3. Unvorteilhafte Entscheidungen rund um den Jahreswechsel

Besonders kostspielig sind Fehler, die unmittelbar mit dem Stichtag 31. Dezember zusammenhängen. Manche steuerlichen Regelungen knüpfen exakt an den Zeitpunkt bestimmter Maßnahmen an. Wird dieser Aspekt übersehen, entstehen unnötige Steuerbelastungen. Ein klassisches Beispiel ist die Gewerbesteuerbefreiung von Dividenden, die vom Zeitpunkt der Gründung einer Holding abhängt. Erfolgt eine Ausschüttung zu früh, kann eine Steuerlast entstehen, die bei einer zeitlich besseren Planung vollständig vermeidbar gewesen wäre.

4. Unzureichende Nutzung von Freibeträgen, Abschreibungen und Rückstellungen

Auch bei vermeintlich einfachen Themen zeigen sich häufig Defizite. Freibeträge werden nicht optimal ausgeschöpft, Abschreibungen nicht strategisch geplant oder Rückstellungen zu vorsichtig oder zu spät gebildet. Ursache ist oft fehlende Klarheit über den tatsächlich relevanten Steuersatz und die Auswirkungen der jeweiligen Rechtsform. Ein strukturiertes Gespräch mit dem Steuerberater kann hier frühzeitig helfen, typische Fehler zu vermeiden und bestehende Spielräume besser zu nutzen.

5. Fehlende Anpassung an neue gesetzliche Vorgaben und Prüfmechanismen

Schließlich unterschätzen viele Unternehmen die Dynamik steuerlicher Rahmenbedingungen. Gesetzesänderungen, aktuelle Verwaltungsanweisungen oder verschärfte Prüfmechanismen sowie neue Gerichtsurteile werden zwar zur Kenntnis genommen, aber nicht konsequent in die eigenen Prozesse integriert. Wer sich auf eine qualifizierte Steuerberatung stützt, erhält in der Regel frühzeitig Hinweise auf relevante Neuerungen. Ebenso wichtig ist jedoch ein regelmäßiger Überblick über die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Unternehmens, der als Grundlage für gezielte Verbesserungen im neuen Jahr dient.

Besonderer Handlungsbedarf bei kleinen und mittelständischen Unternehmen

Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sind von diesen Versäumnissen überdurchschnittlich betroffen, da häufig keine eigene Steuerabteilung vorhanden ist. Umso wichtiger ist eine strukturierte regelmäßige Überprüfung. Sinnvoll kann insbesondere eine Prüfung geplanter Investitionen unter steuerlichen Gesichtspunkten sein. Der Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG bietet hier Gestaltungsspielräume, die oft ungenutzt bleiben. In Kombination mit möglichen Sonderabschreibungen lassen sich Investitionen steuerlich deutlich effizienter abbilden.

Ein neues Geschäftsjahr bietet somit nicht nur organisatorisch, sondern auch steuerlich Anlass zur Überprüfung bestehender Routinen. Wer diese Gelegenheit nutzt, reduziert nicht nur Risiken, sondern schafft zugleich eine solide Grundlage für die kommenden Monate.

Über JUHN Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft

JUHN Partner ist eine auf Gestaltungsberatung spezialisierte Steuer- und Rechtsberatungskanzlei mit rund 120 Experten an fünf Standorten in Deutschland und Dubai. JUHN Partner berät Unternehmen umfassend zu steuerlich effizienten Strukturen, Holding- und Konzernkonzepten, Umwandlungen sowie internationalen Steuerfragen, um Wachstum, Liquidität und Zukunftsfähigkeit langfristig abzusichern. Mehr Informationen unter: https://www.juhn.com/

