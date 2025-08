Neuer Name, dieselbe Leidenschaft / Probonio wird Namensgeber der Nordhessen Arena in Kassel

Kassel (ots) –

Die Nordhessen Arena erhält einen neuen Namen: Ab sofort trägt die Heimspielstätte der Kassel Huskies offiziell den Namen Probonio Arena. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Arena als Begegnungsort für Sport, Kultur und Wirtschaft weiter zu stärken.

Der entsprechende Vertrag zwischen Betreiber und dem neuen Namensgeber Probonio, digitale Plattform für die flexible Verwaltung von Mitarbeiter-Benefits, wird am heutigen Freitag rechtskräftig. Mit der Umstellung gehen sichtbare Anpassungen wie neue Außen- und Innenbeschriftungen, die Umbenennung digitaler Kanäle sowie erste gestalterische Elemente in der Arena einher.

Partnerschaft im Zeichen der Wertschätzung

„Probonio ist bereits Partner der MT Melsungen sowie des deutschen Eishockey-Nachwuchses. Somit ist die Namensgebung der Arena für uns die konsequente Ausweitung unserer bestehenden Engagements im Sport und in der Region“, erläutert Group CMO Anja Steinkönig den Hintergrund des Sponsorings. „Wir freuen uns sehr, mit der Probonio Arena nicht nur einen neuen Namen, sondern auch eine klare Botschaft zu verbinden: Wertschätzung, Teamgeist und Zukunftsorientierung – genau wie bei unseren Benefit-Lösungen für Unternehmen“.

Probonio Preseason Cup lockt mit spannenden Gegnern

Ein sportlicher Höhepunkt steht bereits kurz bevor: Am 23. und 24. August 2025 findet in der frisch umbenannten Probonio Arena der erste Probonio Preseason Cup statt – ein hochkarätig besetztes Vorbereitungsturnier mit den Kassel Huskies, der Düsseldorfer EG, den Löwen Frankfurt und den Iserlohn Roosters. Die Veranstaltung markiert zugleich den Auftakt in eine neue Ära für die Multifunktionsarena, die in den vergangenen Jahren umfassend modernisiert wurde und ab 2027 auch die offizielle Spielstätte der MT Melsungen sein wird.

Neben sportlichen Highlights ist die Probonio Arena weit mehr als nur eine Sportstätte: Sie bietet regelmäßig Raum für große Kultur- und Musikveranstaltungen. So standen hier bereits nationale und internationale Künstler wie Gianna Nannini, Cro oder K.I.Z. auf der Bühne – und machten die Arena zu einem lebendigen Treffpunkt für Fans unterschiedlichster Genres.

U20-Nationalmannschaft bereitet sich auf neue Saison vor

Bereits in der vergangenen Woche fand das erste, sportliche Highlight in der frisch umbenannten Arena statt. Die deutsche U20-Männer-Nationalmannschaft war für zu Gast in Kassel und nutzte die Probonio Arena zur Vorbereitung auf die neue Saison.

Neben Trainingseinheiten und Tests standen zwei Länderspielen gegen die Slowakei auf dem Programm. Das erste Spiel ging für das Deutsche Team noch knapp 2:3 verloren, im Rückspiel gelang dann der 3:2-Erfolg. Zum Kader gehört auch Clemens Sager aus dem Huskies-Rudel.

Über Probonio

Probonio ist der digitale Anbieter für moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum und macht wertschätzende Zusatzleistungen für Unternehmen jeder Größe einfach umsetzbar. Das intuitive Benefit-Portal vereint vielfältige steuerfreie Leistungen – von Erholungsbeihilfe und Sachbezug über Gesundheitsförderung bis hin zu Mobilitätsbudgets – und bietet Mitarbeitenden maximale Wahlfreiheit bei minimalem Verwaltungsaufwand für Unternehmen.

Als Teil der Bikeleasing-Gruppe profitiert Probonio von der starken Infrastruktur eines der führenden Anbieter für nachhaltige Mobilitäts- und Benefitlösungen. Über 75.000 Unternehmen mit mehr als 3,7 Millionen Mitarbeitenden nutzen bereits die Services der Gruppe, zu der neben Probonio auch der Bikeleasing-Service Deutschland und Österreich sowie der Gebrauchtradhändler BIKE2FUTURE und die Leasinggesellschaft Lesora gehören.

