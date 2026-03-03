Neue Kampagne PEUGEOT 308 & 308 SW: Jetzt kommt der Löwe!

Rüsselsheim am Main (ots) –

Ab sofort startet PEUGEOT mit „Kittens“ die neue Kampagne für seine Kultmodelle PEUGEOT 308 und PEUGEOT 308 SW.

Die 360°-Kampagne wird kanalübergreifend über TV (als klassischer TV-Spot, Advanced und Connected), bei den Streaming-Diensten Amazon, YouTube und Netflix, als Podcast-Werbung, in den sozialen Medien und digital ausgestrahlt. Das Ziel ist klar: den Teil des C-Segments zu erwecken, der durch austauschbare, vorhersehbare Designs standardisiert wurde.

In diesem wettbewerbsintensiven Umfeld ist die Löwenmarke mit dem neuen PEUGEOT 308 bereit zum Durchstarten. Der neue PEUGEOT 308 bekräftigt den Charakter, die Kraft und die Entschlossenheit der Marke dank seines eleganten und unverwechselbaren Designs und seiner vollständigen Palette an Antriebssträngen – Elektro (Energieverbrauch 15,6 kWh /100km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)), Hybrid (Kraftstoffverbrauch 5,1 l/100km; CO2-Emission 115 g/km; CO2-Klasse: C.(1)), Plug-In Hybrid (Energieverbrauch (gewichtet): 12,9 kWh Strom/100 km plus 2,3 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen 52 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 5,5 l/100 km; CO2-Klasse: D.(1)) und Diesel (Kraftstoffverbrauch 5,1 l/100km; CO2-Emissionen 133 g/km; CO2-Klasse: D.(1)).

PEUGEOT entwirft in der Kampagne ein metaphorisches Universum, in dem das Automobilsegment durch kleine Kätzchen repräsentiert wird: liebenswert, aber harmlos schnurrend. Ein bewusst zartes, fast zu zahmes Bild, das ein Automobilangebot widerspiegelt, das austauschbar geworden ist.

Der PEUGEOT 308 fährt im Gegensatz dazu kraftvoll aus seiner Höhle. Sein Auftreten wirkt wie eine Schockwelle: Die Kätzchen erstarren beeindruckt und erkennen instinktiv die Autorität des Königs der Raubkatzen an. Der Löwe kommt!

Der Werbespot hebt das Löwenlogo hervor, ein Symbol für Stärke und Selbstbewusstsein, das seit zwei Jahrhunderten auf den Produkten von PEUGEOT zu sehen ist.

Die Inszenierung unterstreicht diese Entschlossenheit. Dynamische Kamerawinkel betonen die schlanken Linien des PEUGEOT 308, seine kraftvolle Ausstrahlung und seinen neuen beleuchteten Kühlergrill – ein starkes visuelles Markenzeichen dieses auffälligen neuen Modells. Der Kontrast ist bewusst gewählt: auf der einen Seite die Sanftheit und Passivität der Kätzchen, auf der anderen Seite die Spannung, Souveränität und katzenhafte Eleganz des neuen PEUGEOT 308. Wo die anderen schnurren, brüllt PEUGEOT.

Dieser kreative Ansatz wird von den Regisseuren Julien Martorell und Quentin Garabedia, die gemeinsam für die Produktionsfirmen Hamlet und Buddy Films arbeiten, zum Leben erweckt. In ihren Werken verbinden sie Animation, zeitgenössische visuelle Kultur und Referenzen aus dem Independent-Kino und der Internet-Popkultur miteinander. Ihre ästhetischen Entscheidungen verstärken die Botschaft: einen Film zu schaffen, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, überrascht und ein Publikum anspricht, das an Erzählungen in der Automobilbranche gewöhnt ist.

Die Kampagne startet ab sofort in Deutschland.

Link zum Video: PEUGEOT Kampagne „The Lion is Coming“ (https://www.youtube.com/watch?v=Nj7LQM70jPM)

(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.

