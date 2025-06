Mollie stellt Tap vor: Bezahlterminal für jeden Geldbeutel und jedes Geschäft / Neues kontaktloses Zahlungsterminal ab 45 Euro hilft Unternehmern, sich auf kommende Gesetzesänderungen vorzubereiten

Amsterdam (ots) –

Mollie, einer der führenden europäischen Finanzdienstleister, bringt mit „Tap“ ein erschwingliches kontaktloses Zahlungsterminal auf den Markt, das speziell für kleine Unternehmen und Selbstständige entwickelt wurde. Das hochmoderne Gerät ermöglicht es jedem Unternehmen – vom Friseursalon über das Café bis zum Marktstand – bargeldlose Zahlungen einfach und kostengünstig zu akzeptieren.

Das Timing könnte nicht besser sein: Laut Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD werden alle Unternehmen mit direktem Kundenkontakt bald verpflichtet sein, neben Bargeld mindestens eine digitale Zahlungsmöglichkeit anzubieten. Mit Tap bietet Mollie eine unkomplizierte Lösung, um diese Anforderung zu erfüllen.

„Viele kleine Unternehmen scheuen noch immer vor Kartenzahlungen zurück, weil sie denken, die Geräte seien zu teuer oder kompliziert“, erklärt Koen Köppen, CEO von Mollie. „Mit Tap räumen wir mit diesem Vorurteil auf. Unser Terminal ist so einfach zu bedienen wie ein Smartphone, ist erschwinglich und lässt sich in weniger als 30 Sekunden einrichten.“

Einfach, mobil und erschwinglich

Tap wurde mit Blick auf die praktischen Bedürfnisse kleiner Unternehmen entwickelt. Das mobile Kartenterminal ist leicht, passt in jede Tasche und funktioniert überall dank integriertem 4G und WLAN. Der Akku hält einen ganzen Arbeitstag, während seine zuverlässige Performance und das große Display die Bedienung zum Kinderspiel machen.

Anders als bei herkömmlichen Terminals muss Tap nicht umständlich gedreht werden – der NFC-Chip befindet sich vorne, wo Kunden ihre Karten oder Smartphones intuitiv anlegen. Das robuste Gehäuse ist gegen Stürze und Spritzwasser geschützt, ideal für den täglichen Einsatz in geschäftigen Umgebungen.

„Wir haben mit vielen Friseuren, Cafébetreibern und Handwerkern gesprochen. Sie alle wollten dasselbe: ein leistungsstarkes Bezahlgerät, das nicht im Weg ist, sondern den Arbeitsalltag erleichtert“, so Köppen. „Genau das bietet Tap.“

Flexibles Preismodell für jeden Bedarf

Tap kann ab sofort in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Österreich vorbestellt werden und bietet ein flexibles Preismodell:

– Tarif „Tap Flex“: Einmalzahlung von 95 Euro für das flexible Paket ohne monatliche Grundgebühr

– Tarif „Tap Pro“: Alternativ nur 45 Euro in Kombination mit einem monatlichen Abonnement

– Transaktionsgebühren im Tarif „Tap Flex“: nur 1,2% pro Transaktion mit lokalen Debitkarten und 2,0% für Mastercard- und Visa-Karten (Privat- und Geschäftskunden)

– Transaktionsgebühren im Tarif „Tap Pro“: Abonnement für 20 Euro monatlich mit reduzierten Gebühren von nur 0,7% für lokale Debitkarten und 1,7% für Mastercard- und Visa-Karten (Privat- und Geschäftskunden)

„Ein mobiler Friseur kann jetzt Zahlungen direkt beim Kunden zu Hause annehmen“, erklärt Köppen. „Ein Handwerker kann den Kunden direkt vor Ort abrechnen. Und ein Marktstandbetreiber muss keine Kunden mehr wegschicken, die kein Bargeld dabei haben.“

Digitale Belege und mehr

Tap bietet nicht nur Kartenzahlungen, sondern auch praktische Zusatzfunktionen: Händler können digitale Belege per E-Mail versenden, Trinkgelder annehmen und Tagesabschlussberichte erstellen. Alle Transaktionen werden automatisch mit dem Mollie-Konto synchronisiert, was die Buchhaltung erheblich vereinfacht.

Weitere Informationen zu Mollie Tap finden Sie unter www.mollie.com/de/tap (http://www.mollie.com/tap)

Über Mollie

Mollie bietet eine zentrale Plattform für Unternehmen, um Zahlungen zu erhalten und ihr Geld zu verwalten. Eine Plattform, die Zahlungen, Rechnungsabgleich, Berichterstattung, Betrugsprävention und Finanzierung für alle vereinfacht – vom Start-up bis zum Unternehmen.

Mollie wurde 2004 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zahlungsverkehr und die Geldverwaltung für jedes Unternehmen in Europa zu vereinfachen. Das 850-köpfige Team arbeitet in Büros auf dem ganzen Kontinent, unter anderem in Amsterdam, Gent, Lissabon, London, Maastricht, Mailand, München und Paris.

Heute nutzen mehr als 250.000 Unternehmen Mollie, um ihren Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und Finanzmittel zu verwalten.

