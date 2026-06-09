Mit dem Auto zum Festival: So kommen Fans stressfrei an

Köln (ots) –

Der ACV erklärt, wie Autofahrer Anreise, Gepäck und Heimfahrt sicher und entspannt planen

Mit den ersten großen Open-Air-Events nimmt die Musik-Festival-Saison Fahrt auf. Für viele Fans beginnt das Erlebnis nicht erst vor der Bühne, sondern schon bei der gemeinsamen Anreise, beim Aufbau des Camps und bei mehreren Tagen unter freiem Himmel. Damit Staus, lange Wartezeiten oder volle Campingplätze die Vorfreude nicht trüben, lohnt sich eine gute Vorbereitung. Der ACV Automobil-Club Verkehr erklärt, worauf Festivalbesucher bei Anreise, Camping und Rückfahrt achten sollten.

Anreise zum Festival frühzeitig planen

Wer mit dem Auto zum Veranstaltungsgelände fährt, genießt maximale Flexibilität, sollte die Anreise jedoch nicht unterschätzen. Besonders bei großen Festivals treffen innerhalb kurzer Zeit tausende Besucher auf dieselben Zufahrtsstraßen. Lange Staus, Wartezeiten und volle Parkflächen gehören deshalb oft dazu.

Umso wichtiger ist eine frühzeitige Planung. Viele Veranstalter arbeiten inzwischen mit festen Parkflächen oder separaten Zufahrten, die vorab reserviert werden müssen. Auch die Anreiseroute sollte bereits vor der Abfahrt feststehen. Empfehlenswert ist es außerdem, Tickets, Parkberechtigungen und Kartenmaterial offline auf dem Smartphone zu speichern. Auf Festivalgeländen sind Mobilfunknetze aufgrund des hohen Besucheraufkommens häufig überlastet.

ACV Checkliste vor der Abfahrt

– Festival- und Parktickets bereithalten

– Zufahrtsregeln und Öffnungszeiten prüfen

– Route und mögliche Alternativen planen

– Tankfüllung und Reifendruck kontrollieren

– Offline-Karten auf dem Smartphone speichern

Clever packen spart Zeit und Nerven

Neben Zelt, Kleidung und Campingausrüstung sind es oft die kleinen Dinge, die auf dem Festival besonders hilfreich werden. Gerade das Wetter wird häufig unterschätzt. Während sich Fahrzeuge tagsüber stark aufheizen können, sinken die Temperaturen nachts selbst im Sommer oft deutlich.

Sonnenschutz für die Fahrzeugscheiben kann daher ebenso sinnvoll sein wie eine zusätzliche Decke für kühlere Nächte. Getränke, Snacks oder wichtige Dokumente sollten zudem griffbereit verstaut werden. Wer längere Zeit im Anreisestau verbringt, profitiert von einer durchdachten Organisation.

Diese Ausrüstung kann besonders praktisch sein

– Sonnenschutz für Front- und Seitenscheiben

– warme Decke

– Starthilfekabel

– Zweitschlüssel fürs Fahrzeug

– Kühlbox

– Powerbank

Auch kleine Helfer wie Campinglampen oder kompakte Ventilatoren können den Aufenthalt deutlich angenehmer machen.

Autobatterie nicht unnötig belasten

Smartphones, Kühlboxen oder andere elektrische Geräte werden auf Festivals häufig über das Fahrzeug geladen. Dabei sollte die Stromversorgung im Blick behalten werden. Werden mehrere Geräte über längere Zeit betrieben, kann dies die Fahrzeugbatterie erheblich belasten.

Deshalb empfiehlt es sich, elektronische Geräte bereits vor der Anreise vollständig aufzuladen oder auf alternative Stromquellen wie Solar-Powerbanks zurückzugreifen.

Beim Campingplatz auch an Sicherheit denken

Nach der Ankunft beginnt häufig die Suche nach einem geeigneten Stellplatz. Dabei sollte nicht nur auf die Nähe zur Bühne oder zu Freunden geachtet werden. Rettungswege und Zufahrten müssen jederzeit freigehalten werden.

Zudem empfiehlt es sich, das Fahrzeug möglichst auf festem und ebenem Untergrund abzustellen. Was bei der Ankunft noch trocken erscheint, kann nach einem Regenschauer schnell zur matschigen Fläche werden.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs lohnt sich außerdem ein Blick ins Wageninnere. Sichtbar liegende Wertgegenstände können Diebe anlocken. Elektronische Geräte, Lebensmittel oder andere hitzeempfindliche Gegenstände sollten an warmen Tagen ebenfalls nicht im Fahrzeug verbleiben.

Darauf sollten Festivalbesucher achten

– Rettungswege freihalten

– andere Fahrzeuge nicht zustellen

– Wertsachen außer Sichtweite verstauen

– empfindliche Gegenstände vor Hitze schützen

– möglichst auf festem und ebenem Untergrund parken

Rückfahrt nach dem Festival nicht unterschätzen

Nach mehreren Tagen mit wenig Schlaf und langen Nächten wird die Heimfahrt oft zur größten Herausforderung des Wochenendes. Müdigkeit reduziert Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit und erhöht damit das Unfallrisiko deutlich.

Besonders kritisch ist die direkte Abreise nach dem letzten Konzert oder in den frühen Morgenstunden. Wer Anzeichen von Müdigkeit bemerkt, sollte eine Pause einlegen oder sich beim Fahren abwechseln.

ACV Tipps für die Heimreise

– ausgeruht statt möglichst früh starten

– regelmäßige Pausen einplanen

– ausreichend trinken

– Müdigkeit und Konzentrationsprobleme ernst nehmen

– wenn möglich Fahrerwechsel organisieren

Pressekontakt:

Philipp Mathey

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