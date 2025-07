Meilenstein: DENIOS knackt erstmals die 300-Millionen-Marke

Bad Oeynhausen (ots) –

Es ist ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte: Die DENIOS SE aus dem ostwestfälischen Bad Oeynhausen hat ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht – und mit einem Umsatz von fast 307 Millionen Euro einen eindrucksvollen Meilenstein erreicht. Der weltweit führende Spezialist für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit setzt damit seinen erfolgreichen Wachstumskurs fort. Nach dem Überschreiten der 250-Millionen-Euro-Marke im Jahr 2022 und einem Umsatz von 278 Millionen Euro im Jahr 2023 ist dies nun der nächste große Sprung.

„Wir sind natürlich sehr stolz auf dieses herausragende Ergebnis“, sagt Horst Rose, Managing Director (CSO) bei DENIOS. „Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten ist es keineswegs selbstverständlich, solch eine Entwicklung zu erzielen. Die hohen Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik stellen branchenübergreifend eine Herausforderung dar – umso mehr unterstreicht dieser Erfolg die Stärke und Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens.“

Seit seiner Gründung in den 1980er-Jahren hat sich DENIOS als Weltmarktführer im Bereich betrieblicher Umweltschutz und Sicherheit etabliert. Das Produktspektrum umfasst inzwischen über 20.000 Artikel – von Auffangwannen über Sicherheits-Lagerschränke bis hin zu komplexen, brandgeschützten Raumsystemen.

„Unser Anspruch ist es, Lösungen für die Zukunft zu entwickeln“, erklärt Rose weiter. „Gerade mit innovativen Produkten zur sicheren Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus bedienen wir einen stark wachsenden Marktbereich. Diese Produkte sind ein wichtiger Beitrag zur Energiewende und ein Beleg dafür, wie sehr wir mit unserer Produktentwicklung am Puls der Zeit agieren.“

Zu den neuesten Innovationen im DENIOS-Portfolio gehören unter anderem die Komplettlösungen POWER SAFE und POWER STORE:

POWER SAFE ist ein modular aufgebautes, brandschutzgeprüftes Raumsystem für Lithium-Ionen-Batterien, das höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht wird – ideal für Industrie, Logistik und Handel. Das System bietet unter anderem eine integrierte Überwachungstechnik sowie eine Früherkennung von Bränden.

POWER STORE ergänzt das Portfolio als leistungsfähiger Batteriespeicher. Er vereint modernste Batterietechnik, einen leistungsstarken Wechselrichter und einen speziell entwickelten Sicherheitscontainer in einer durchdachten Lösung und unterstützt Unternehmen somit aktiv bei der Umsetzung nachhaltiger Energiekonzepte.

Mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden weltweit und insgesamt 25 Standorten ist DENIOS global aufgestellt und will diesen Kurs weiter ausbauen. „Die Internationalisierung bleibt ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie“, so Rose. „Unser Ziel ist es, unsere Präsenz weltweit weiter zu stärken – ohne dabei unsere Wurzeln in Bad Oeynhausen zu vergessen. Der Sprung über die 300 Millionen Euro beim Umsatz ist für uns nicht nur ein Ziel gewesen, sondern auch ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg mit Innovationskraft, Nachhaltigkeit und einem starken Team konsequent weiterzugehen.“

Bei Rückfragen melden Sie sich gern in unserer Presse-Abteilung:

Oliver Rose

(Public Relations)

Telefon: 05731 / 753-306

Mobil: 0151 / 72 82 83 49

Mail: [email protected]

DENIOS SE

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

www.denios.de

Original-Content von: DENIOS SE, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots