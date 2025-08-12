LOTTO Hamburg veröffentlicht erfreulichen Jahresabschluss für 2024: Steigerung der Hamburger Spieleinsätze um 6 Prozent auf rund 183 Millionen Euro

Hamburg (ots) –

– 89 Mio. Euro Gewinnausschüttung für Spielteilnehmende in Hamburg

– 27 Hochgewinne, davon sechs Hamburger Neu-Millionäre

– Rund 64 Mio. Euro für das Gemeinwohl in der Hansestadt

Mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 zieht LOTTO Hamburg eine positive Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr. An die Hamburger Gewinnerinnen und Gewinner konnten Spielgewinne in Höhe von insgesamt 89,4 Mio. Euro ausgeschüttet werden. Dank der Steigerung der Spieleinsätze um 6 Prozent, konnte LOTTO Hamburg auch die Beiträge für das Gemeinwohl in Hamburg auf 64 Mio. Euro steigern.

Die vereinnahmten Spieleinsätze der Landeslotteriegesellschaft lagen 2024 bei insgesamt 182,8 Mio. Euro und sind damit um 10,7 Mio. Euro (+ 6%) gegenüber dem Vorjahresergebnis von 172,1 Mio. Euro gestiegen.

Die Geschäftsführer der LOTTO Hamburg GmbH, Michael Heinrich und Torsten Meinberg, führen dieses positive Ergebnis vor allem auf das gute Abschneiden der europäischen Lotterie Eurojackpot zurück: „Durch den 2022 eingeführten zweiten Eurojackpot-Ziehungstag am Dienstag und eine außergewöhnlich gute Jackpot-Entwicklung sind die Eurojackpot-Spieleinsätze im vergangenen Jahr um 42 Prozent auf 63,9 Mio. Euro gestiegen. Ein beeindruckender Erfolg.“

Die Stadt profitiert vom positiven Ergebnis ihrer Lotterien.

Die Lotteriesteuer und Konzessionsabgaben stiegen 2024 dank der insgesamt guten Umsatz-Entwicklung um 3,5 Mio. Euro auf rund 64 Mio. Euro, das sind 6 Prozent mehr als 2023.

Die Stadt und das Gemeinwohl profitieren von den Abgaben der städtischen LOTTO Hamburg GmbH: Die Abführung in Höhe von rund 64 Millionen setzt sich zusammen aus 31,6 Mio. Euro Lotteriesteuer und 30,4 Mio. Euro Konzessionsabgabe, die in den Hamburger Haushalt fließen, sowie knapp 2 Mio. Euro Zweckabgaben an Destinatäre aus den Bereichen Wohlfahrt, Sport, Denkmalschutz sowie Natur- und Katastrophenschutz.

Das Jahresergebnis nach Ertragssteuern lag 2024 bei 1,6 Mio. Euro, im Vorjahr 2023 waren es knapp 1 Mio. Euro. Dieser Überschuss wurde auch 2025 nur teilweise an die Gesellschafterin, die Freie und Hansestadt Hamburg, ausgeschüttet.

LOTTO 6aus49 und Eurojackpot bleiben die beliebtesten Lotterien

Die besonders beliebten und umsatzstarken Lotterien LOTTO 6aus49 und Eurojackpot erzielten 2024 in Summe steigende Umsätze aufgrund erhöhter Jackpot-Aufkommen beim Eurojackpot wie auch aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der 2022 eingeführten zusätzlichen Dienstagsziehung des Eurojackpot. Zum Teil geht dies zu Lasten anderer Lotterien. Denn bei LOTTO 6aus49 lagen die Spieleinsätze rund 10% unter dem Vorjahreswert, während sie beim Eurojackpot 42% über dem Vorjahr ausfielen.

Mehrheitlich gaben die Hamburgerinnen und Hamburger jedoch auch im Jahr 2024 ihre Tipps vor allem bei LOTTO 6aus49 ab. Mit 74,8 Mio. Euro erbringt der Klassiker über vierzig Prozent der Spieleinsätze. An zweiter Stelle folgt die Lotterie Eurojackpot, die mit 63,9 Mio. Euro rund 35% der gesamten Spieleinsätze generiert.

Sechs neue Millionäre in Hamburg – Einer realisierte dies erst nach 12 Monaten

Insgesamt wurden über 34 Millionen Spielscheine und Lose für die 13 verschiedenen Produkte der städtischen LOTTO Hamburg GmbH abgegeben. Dazu gehören neben LOTTO 6aus49 und Eurojackpot auch die GlücksSpirale, die Umweltlotterie BINGO! sowie KENO, TOTO und die Zusatzlotterien Super6, Spiel77, SiegerChance sowie die Rubbellose.

89 Mio. Euro haben die Spielteilnehmenden insgesamt mit den verschiedenen Glücksspielen von LOTTO Hamburg gewonnen. Dabei erzielten sie 27 Mal sogar Hochgewinne von 100.000 Euro und mehr. Davon wurden fünf Hochgewinne bei LOTTO 6aus49 gewonnen, 21 beim Eurojackpot und insgesamt drei bei den Zusatzlotterien SUPER6 und Spiel77 sowie bei der GlücksSpirale.

Von insgesamt sechs Millionengewinnen wurden vier Millionengewinne beim Eurojackpot erzielt. Den höchsten Hamburger Gewinn gab es bereits im Januar: Über 5 Mio. Euro gingen an einen Hamburger Eurojackpot-Spieler, der seinen Tipp im Internet abgegeben hatte. Ebenfalls im Januar hatte ein Spielteilnehmer aus Wandsbek 2,4 Mio. Euro gewonnen. Im Februar strich ein Internetspieler 1 Mio. Euro ein und im Oktober ging erneut ein Eurojackpot-Gewinn von über 1 Mio. Euro in den Bezirk Wandsbek. Bei dem Klassiker LOTTO 6aus49 konnte ein Internetspieler im März über 1,2 Mio. Euro jubeln.

Ein weiterer Millionär realisierte erst nach 12 Monaten sein Glück. Beim Aufräumen hatte er einen Spielschein für die Zusatzlotterie „Spiel 77“ vom Mai 2024 wiedergefunden und konnte nach Prüfung der Quittung in der LOTTO-Zentrale im Mai 2025 überrascht den Gewinn von 2,5 Millionen Euro in Empfang nehmen. Alles im Rahmen, sagt Geschäftsführer Torsten Meinberg: „Drei volle Jahre haben Spielteilnehmende Zeit, ihre Gewinne geltend zu machen.“

Das Gemeinwohl profitiert

Neben den kleinen und großen Gewinnern profitiert auch das Gemeinwohl. Denn neben Konzessionsabgaben und Lotteriesteuer für den Hamburger Haushalt werden Destinatäre aus gesellschaftlich relevanten Bereichen mit Lotteriemitteln kontinuierlich unterstützt.

So fördern die GlücksSpirale und die Sieger-Chance sowie die Umweltlotterie BINGO! mit rund 2 Mio. Euro den Sport, Denkmalschutz und soziale Projekte sowie den Umwelt- und Katastrophenschutz in Hamburg. Beispielsweise wurden 2024 aus Erträgen der Umweltlotterie BINGO! 109 Projekte in Natur- und Umweltschutz gefördert.

Zusätzlich zu der Förderung des Leistungs- und Breitensports durch die GlücksSpirale und Sieger-Chance unterstützt LOTTO Hamburg seit mehreren Jahren den Hamburger Sport als Kooperationspartner mit jährlich 420.000 Euro.

Ausblick

Die Geschäftsführer von LOTTO Hamburg, Michael Heinrich und Torsten Meinberg blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft: „Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Lotterien wird LOTTO Hamburg gemeinsam mit dem Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) seine starke Stellung im umkämpften deutschen Glücksspielmarkt erhalten. Mit seinen seriösen Glücksspielangeboten steht LOTTO Hamburg in einem unruhigen Umfeld für Vertrauen und Verlässlichkeit. Glück und Verantwortung für das Gemeinwohl gehören für LOTTO Hamburg zusammen. “

