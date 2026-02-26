Leser und Nutzer von auto motor und sport küren die BEST CARS 2026 / 50 Jahre am Puls des Automarktes

Stuttgart (ots) –

Deutschlands größte Endverbraucher-Befragung im Bereich Automobil, die Leserwahl BEST CARS von auto motor und sport, ist zugleich auch die traditionsreichste: In diesem Jahr darf der 50. Geburtstag gefeiert werden! Weiterhin gilt BEST CARS als das wichtigste Trendbarometer der Branche, zumal die notariell testierte Zahl der Teilnehmenden erneut gestiegen ist. Bei den 94.911 Personen handelt es sich überwiegend um gut informierte Auto-Enthusiasten, die auch hoch akzeptierte Meinungsbildner und Multiplikatoren in ihrem persönlichen Umfeld sind.

Insgesamt standen bei auto motor und sport BEST CARS 480 Fahrzeuge in 13 Kategorien zur Wahl und damit mehr als je zuvor. „Neben den Nummer-1-Platzierungen spielen sich viele spannende Ergebnisse in diesem Jahr auch auf den Plätzen zwei und drei ab“, sagt Markus Eiberger, Geschäftsleiter der Motor Presse-Vermarktung und seit vielen Jahren verantwortlich für die Durchführung des renommierten Leser-Awards. So ist der Renault 5 E-Tech als bestes Importfahrzeug in der Kategorie Kleinwagen ausgezeichnet, besetzt aber darüber hinaus auch in der Gesamtwertung einen starken zweiten Platz. Der neue Kia PV5 Passenger/Cargo landet auf Anhieb auf Rang 2 in der Importwertung der Kategorie Vans.

Auch in der hart umkämpften Kategorie „Obere Mittelklasse“ tauchen neue Namen auf: So steht in der Importwertung der Volvo ES90 kurz nach seinem Debüt ganz oben auf dem Treppchen und auch auf dem zweiten Platz findet sich mit dem Polestar 5 ein junges Modell. Den Gesamtsieg in der Kategorie trägt wie im Vorjahr die E-Klasse von Mercedes davon. Bemerkenswert ist, dass der VW ID.7 in einem Segment, das traditionell die Domäne der Premiumanbieter ist, in der Gesamtwertung den dritten Platz erreicht. „Wir stellen in den letzten Jahren eine deutlich höhere Marktdynamik und Durchlässigkeit fest: Premium- und Volumenmarken nähern sich immer weiter an und neue Marken wie auch Antriebskonzepte finden bei anstehenden Kaufentscheidungen immer mehr Berücksichtigung“, sagt Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport.

Extrem hoch war in diesem Jahr die Auswahl in der Importklasse der Kompakten SUV: 67 Modelle. Der Vorjahressieger Alfa Romeo Tonale konnte seinen ersten Platz verteidigen, dicht gefolgt vom neuen Skoda Elroq. „Spannend ist die Entwicklung der jungen Marke Cupra in diesem Segment: Mit dem Tavascan und dem Formentor liegt Cupra auf den Rängen 3 und 4, und gemeinsam mit den Modellen Terramar und Ateca sammelt Cupra 16,1 % aller Stimmen in dieser Klasse ein, das ist wirklich ein bemerkenswertes Ergebnis“, sagt Markus Eiberger. Zudem belegt die junge spanische Marke mit dem Cupra Born und dem Leon die starken Plätze 2 und 3 in der ebenfalls hart umkämpften Kompaktklasse (Importwertung).

Die insgesamt erfolgreichste Marke bei auto motor und sport BEST CARS ist erneut Mercedes mit neun Plätzen auf dem Treppchen, darunter drei Gesamtsiegen. Volkswagen schafft acht Platzierungen bei ebenfalls drei Gesamtsiegen. Siegesjubel dürfte es auch in München geben: BMW erzielt sieben Podiumsplätze, darunter drei Erstplatzierungen. Bemerkenswert ist hier, dass in der Gesamtwertung der „Großen SUV“ mit dem neuen iX3 gleich ein Vertreter der „Neue Klasse“ von BMW mit veritablem Abstand auf Platz 1 fährt. Mit drei Mal Platz 1 und zwei starken zweiten Plätzen ist Skoda die erfolgreichste Importmarke bei den BEST CARS 2026.

Eine Liste der Top 3-Platzierungen in Gesamt- und Importwertung aller 13 Kategorien stehen auf www.motorpresse.de zum Download bereit sowie in der aktuellen Ausgabe von auto motor und sport (6/2026), die am 26. Februar 2026 erscheint und im Handel sowie unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper).

Nach der erfolgreichen Premiere von BEST CARS goes public im vergangenen Jahr führt auto motor und sport das Format auch im großen Jubiläumsjahr 2026 fort, in dem die Marke ihren 80. Geburtstag feiert. Am Ursprung, mitten in Stuttgart, werden am 10. Juni 2026 die Siegerautos der Gesamt- und Importwertungen sowie weitere Modelle in einer großen Ausstellung zu sehen sein.

