Fünf Jahre Auto-Leasing über den ADAC: Datenanalyse zeigt Trends bei Antrieb und Nutzung

München (ots) –

(ADAC SE) Vor fünf Jahren, im Mai 2021, ist die ADAC Fahrzeugwelt mit dem Ziel gestartet, Mitgliedern und Kunden einen vollständig digitalen Zugang zu Leasing und Vario-Finanzierung von Neufahrzeugen zu bieten. Aus einem zunächst kleinen Angebot mit wenigen Herstellerkooperationen hat sich die Plattform zu einem festen Bestandteil des Online-Automobilvertriebs entwickelt. Heute umfasst sie eine breite Auswahl an Pkw aller Antriebsarten zu transparenten Konditionen.

Seit 2022 basiert die ADAC Fahrzeugwelt auf einer engen Zusammenarbeit mit MeinAuto.de (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/leasing/mein-auto-leasing/) und wird immer wieder ergänzt durch direkte Kooperationen mit Herstellern wie bereits Renault, Kia, Nissan und Lucid sowie zurzeit Dacia (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/marke/dacia/), Polestar (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/marke/polestar/) und smart. Diese Partner stellen zahlreiche aktuelle Modelle im digitalen „Brandspace“ der Plattform bereit. Mahbod Asgari, Vorstand der ADAC SE, betont: „Die ADAC Fahrzeugwelt agiert als Marketing- und Vermittlungsplattform mit klarem Fokus auf Vorteile und Konditionen für ADAC Mitglieder.“

Auswertung ADAC Fahrzeugwelt: Leasing und Vario-Finanzierung auf solidem Fundament

– Rund 40 Prozent der Abschlüsse entfallen auf Leasing, etwa 60 Prozent auf Vario-Finanzierungen.

– Den größten Anteil an Abschlüssen stellt die Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen.

– Die Nachfrage verschiebt sich klar in Richtung SUV-Modelle, insbesondere bei älteren Kunden; zudem entscheiden sich über 90 Prozent für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.

Leasing

– Die Mehrzahl der Verträge weist eine Laufzeit von 36 Monaten bei 15.000 Kilometern jährlich auf, was der durchschnittlichen Fahrleistung pro Jahr und Fahrzeug in Deutschland entspricht.

– Eine geringe oder keine Anzahlung wird bevorzugt; im Durchschnitt liegt sie unter 1.500 Euro.

– Die durchschnittliche Leasingrate lag in den vergangenen beiden Jahren bei knapp unter 300 Euro monatlich; im Jahr 2026 ist bislang ein Anstieg auf fast 310 Euro zu beobachten.

– Der durchschnittliche Fahrzeugpreis (UVP) der geleasten Fahrzeuge ist von rund 45.000 Euro auf über 51.000 Euro im Jahr 2026 gestiegen.

Vario-Finanzierung

– Die durchschnittliche monatliche Rate bewegt sich seit Jahren auf einem stabilen Niveau von rund 280 Euro.

– Gleichzeitig ist der durchschnittliche Fahrzeugpreis deutlich gestiegen – von etwa 45.000 Euro im Jahr 2024 auf inzwischen über 52.000 Euro.

Breites Antriebs- und Modellangebot

Ein zentrales Merkmal der ADAC Fahrzeugwelt ist die Möglichkeit, Leasing- und Vario-Finanzierung markenübergreifend auf einer Plattform zu vergleichen, einschließlich ausgewiesener Konditionen für ADAC Mitglieder. Ergänzt wird dies durch ein Modellangebot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/), Hybridfahrzeugen (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/finanzierung/hybrid-finanzieren/) und Elektroautos (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/finanzierung/elektroauto-finanzieren/).

Die Auswertung der Abschlüsse zeigt eine Verschiebung in der Wahl der Antriebsart: Der Anteil von Benzinfahrzeugen ist von rund 79 Prozent im Jahr 2024 auf etwa 65 Prozent gesunken, der Dieselanteil liegt derzeit bei rund 15 Prozent. Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge lag 2022 bei 34 Prozent und 2023 bei 54 Prozent; in den ersten drei Monaten 2026 entfielen im Durchschnitt 17 Prozent der Abschlüsse auf Elektrofahrzeuge.

Elektromobilität ist dabei weder auf jüngere Kundengruppen noch auf Großstädte begrenzt. Zuwächse zeigen sich insbesondere bei Kunden ab 55 Jahren. Zudem ist der Anteil von Elektrofahrzeugen in kleineren Städten und im ländlichen Raum höher als in Metropolregionen.

Aktuelle staatliche Fördermaßnahmen und gestiegene Kraftstoffpreise beeinflussen die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Im April entschieden sich rund 28 Prozent der Leasingkunden für ein vollelektrisches Fahrzeug. Zur Orientierung stellt der ADAC online einen Rechner (https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/foerderung-elektroautos/#rechner-fuer-die-e-auto-foerderung) zur Verfügung, der individuelle Fördermöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ermittelt.

Markus Groiß, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung und der ADAC Finanzdienste und verantwortlich für die Leasing- und Finanzierungsplattform, ordnet die Entwicklung so ein: „Ziel ist es, Mitgliedern und Kunden passende Mobilitätsangebote bereitzustellen, unabhängig von der gewählten Finanzierungsform. Abschlüsse sollen für Mitglieder nachvollziehbar und transparent gestaltet sein.“

Fünf Jahre nach dem Start hat sich die ADAC Fahrzeugwelt von einem digitalen Pilotprojekt zu einem etablierten Vertriebskanal entwickelt und steht vor weiteren Entwicklungsschritten im Online-Fahrzeugmarkt.

Produktangebot

In der ADAC Fahrzeugwelt stehen Informationen sowie der Antragsprozess für alle Fahrzeuge im Leasing- und Finanzierungsprogramm (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/auto/finanzierung/) online zur Verfügung.

Über die ADAC SE

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

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Quelle: ots